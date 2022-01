E’ diventato uno dei campioni più popolari di “Caduta libera” conquistando il record di presenze e di montepremi vinto. Nicolò Scalfi è stato battuto però al torneo dei Campionissimi dal suo amico Christian Fregoni. Il bagnino bresciano ha così preso il suo posto. Nicolò però non è rimasto scottato dalla sconfitta ma anzi gioisce per Christian che definisce una persona al di sopra anche del suo livello.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Nicolò ha raccontato che tanta era la voglia di tornare nel programma a distanza di due anni. Bellissime le parole di stima che Gerry Scotti ha riservato a lui e a Christian durante la puntata: “Mi tengo buone le parole che Gerry ha dedicato a me e a Christian in puntata. Il fatto di essere così giovani ha permesso a lui di affezionarsi di più a noi e viceversa”, ha rivelato Scalfi. La vita di Nicolò è cambiata molto dopo questa esperienza televisiva. Il giovane campione infatti ha raccontato: “Era partito come un gioco e mi sono ritrovato ad essere un volto conosciuto. La vita è cambiata tanto. Ricevere tanto affetto da parte del pubblico è qualcosa di bellissimo”.

Nicolò non esclude la possibilità di partecipare in futuro ad altri quiz televisivi anche se ci svela di voler diventare autore di quiz. Durante questa esperienza, non sono mancati però anche gli attacchi. Nicolò fu accusato di essere stato raccomandato. Ad oggi rivela: “Ho ricevuto minacce da parte degli haters. Ho pensato però che fosse normale che il telespettatore da casa potesse pensare che ci fossero delle macchinazioni. Mi sono arrivate critiche e commenti di vario tipo. Io ho cercato di non dargli troppo peso. Ho vissuto con tranquillità il mio percorso essendo consapevole delle mie capacità e di quello che meritavo”.

Nicolò si dice aperto ad una eventuale esperienza in un reality ma boccia il Grande Fratello Vip: “E’ l’unico reality che rappresenta per me un tabù. E’ un tipo di reality che non mi è mai piaciuto guardare e non mi ci vedrei all’interno di quel contesto. Mi sentirei più adatto per “L’isola dei famosi””. Nessuna novità per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Nicolò si dichiara single e in attesa di incontrare la persona giusta.

Nicolò Scalfi, l’intervista

Nicolò, com’è stato tornare a “Caduta libera”?

Dopo quasi due anni che non registravamo per via dell’emergenza sanitaria avevo una gran voglia di tornare. Sono più che soddisfatto di come sia andata questa esperienza. La coppa sarebbe stata la ciliegina sulla torta ma sono molto felice che l’abbia vinta Christian. Se la meritava.

Immagino che la sconfitta l’hai sentita di meno essendo stato battuto da Christian che è un tuo amico.

Christian oltre ad essere un amico è una persona che reputo al di sopra del mio livello.

Gerry Scotti ha speso bellissime parole nei tuoi confronti. Dopo la puntata, cosa ti ha detto? Ti ha rincuorato?

Dopo la puntata, è difficile incrociarsi negli studi. Mi tengo buone le parole che Gerry ha dedicato a me e a Christian in puntata. Il fatto di essere così giovani ha permesso a lui di affezionarsi di più a noi e viceversa.

Sei lo storico campione del programma. Contano più i soldi vinti o le possibilità che stai avendo dopo l’exploit nel programma?

I soldi sono utili ma sicuramente contano di più le possibilità che sto avendo dopo il programma. Per ora i soldi che ho vinto li ho spesi per lo studio e il resto li sto tenendo da parte per altri progetti. Sto approfittando delle possibilità che mi ha offerto la televisione.

Quanto è cambiata la tua vita?

Era partito come un gioco e mi sono ritrovato ad essere un volto conosciuto. La vita è cambiata tanto. Ricevere tanto affetto da parte del pubblico è qualcosa di bellissimo.

Qualche anno fa, ti accusarono sui social di essere stato aiutato. Come ti sei sentito in quella situazione?

Ho ricevuto minacce da parte degli haters. Ho pensato però che fosse normale che il telespettatore da casa potesse pensare che ci fossero delle macchinazioni. Mi sono arrivate critiche e commenti di vario tipo. Io ho cercato di non dargli troppo peso. Ho vissuto con tranquillità il mio percorso essendo consapevole delle mie capacità e di quello che meritavo.

Cosa ti aveva spinto a candidarti a “Caduta libera” ?

Il format sicuramente. Lo seguivo e mi è sempre piaciuto. Non avrei mai pensato di diventare il campione del programma. E’ un quiz enigmistico in cui conta tanto la logica. Prima di partecipare non ero consapevole delle mie potenzialità e ammetto di aver avuto da questo punto di vista un pizzico di fortuna.

A scuola hai mai sofferto la sindrome del secchione?

No, perché non sono mai stato un secchione. Mi capitava di essere preso di mira dai compagni perché ero un ragazzo che ci teneva ad andare bene a scuola. Ero bravo in alcune materie che mi piacevano e cercavo di aiutare gli altri. Non mi sono fatto tanti nemici. In altre materie avevo delle lacune e mi lasciavo aiutare. Il mio punto di forza è stata sempre la logica.

In futuro, pensi di partecipare ad altri quiz?

Ho tante idee e tra queste quella di partecipare ad un altro quiz. Una cosa che mi piacerebbe fare è diventare autore di quiz o giochi enigmistici.

Si era parlato molto di una tua partecipazione al reality. Oggi, hai accantonato quell’idea?

Non ho mai contattato agenzie ma ho saputo che per i reality a fare la differenza sono le candidature. Non mi sono arrivate proposte ma in futuro sono aperto anche ad esperienze di questo tipo.

Al Grande Fratello Vip parteciperesti se ti venisse proposto?

E’ l’unico reality che rappresenta per me un tabù. E’ un tipo di reality che non mi è mai piaciuto guardare e non mi ci vedrei all’interno di quel contesto. Mi sentirei più adatto per “L’isola dei famosi”.

Per quanto riguarda la vita privata sembra che tu sia ancora single. E’ cambiata nel frattempo la situazione?

La situazione è stabile. Sono un single per scelta. Quando capiterà la persona giusta cambierò idea.

Andresti mai a cercare l’anima gemella in televisione?

Se dovessi incontrare nel mondo della televisione la persona giusta, ben venga. Non sono favorevole però ai programmi tv che creano l’amore.

Un desiderio da realizzare nell’immediato?

La laurea. Sono cinque anni che provo a raggiungere questo traguardo. Vorrei dare questa soddisfazione ai miei nonni che su questo sono sempre stati un po’ all’antica. Spero di riuscire a regalargli questa gioia entro il 2023.