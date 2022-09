E’ stato premiato come miglior Attore Rivelazione dell’anno ai Next Generation Awards. Nicolas Maupas ha conquistato la nuova generazione grazie alle serie “Mare fuori” e “Un Professore”. L’attore è sbarcato al Festival del Cinema di Venezia per ricevere questo importante riconoscimento e in questa occasione noi di SuperGuida TV lo abbiamo videointervistato in esclusiva.

Intervista a Nicolas Maupas

Per Nicolas è stata la prima volta su red carpet a Venezia: “E’ per me una grande emozione. Spero che questo sia per me un trampolino e sono contento di questo”.

La popolarità di Nicolas Maupas è esplosa grazie alla serie Mare Fuori. Le riprese della terza stagione si sarebbero concluse da poco ma i fan temono che Nicolas possa aver detto addio al personaggio di Filippo Ferrari. Il fatto che l’attore abbia abbandonato il set in anticipo rispetto al resto del cast non fa ben sperare. Ai nostri microfoni Nicolas ha dichiarato: “Il successo di Mare fuori è la dimostrazione del fatto che il contesto a volte fa da giudice. Sono contento del fatto che la serie abbia avuto un bel riscontro e non ce lo aspettavamo. Netflix ci ha dato una grossa mano per farci conoscere. Non posso anticipare nulla sul mio personaggio per ragioni contrattuali”.

Nicolas Maupas ha poi parlato della serie Un professore di cui dovrebbero iniziare a breve le riprese della seconda stagione. Riguardo al suo personaggio ha raccontato: “Questo personaggio mi ha dato la possibilità di raccontare una storia alla quale volevo venisse data la giusta verità. Portare questa storia sul piccolo schermo è un passo importante. Sono contento di aver avuto questa responsabilità. I ragazzi del cast sono simpaticissimi e mi sono trovato bene con loro”.

La seconda stagione è in lavorazione e al momento non ci sono anticipazioni. Le riprese di Un professore 2 inizieranno nel 2022 ed è possibile che le nuove puntate andranno in onda entro la fine dell’anno. Verosimilmente tra novembre e dicembre, come è stato per questa prima stagione.