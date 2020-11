La sua decisione di abbandonare “Uomini e donne” ha lasciato di sasso tutti, pubblico compreso. Dopo essere stato al centro dell’attenzione mediatica per la sua frequentazione con Gemma Galgani, per Nicola Vivarelli detto Sirius sembrava essere iniziato un nuovo capitolo. Eppure la vigilia del suo arrivederci dal programma non è stata delle migliori. Dopo aver confidato di aver fatto l’amore con Veronica De Nigris, Nicola è rimasto spiazzato dalla reazione di lei che ha negato prontamente. Tra i due la frequentazione si è interrotta e ora i fan fanno il tifo per un ritorno di fiamma tra lui e Gemma. Al termine della scorsa puntata, Nicola ha concesso un ultimo ballo alla dama del Trono Over. Un ballo intenso fatto di sguardi e scambi di emozioni. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Nicola ci ha confidato di sentirsi maturato grazie all’esperienza di “Uomini e donne”. Ora i giudizi e le critiche non sono più un peso, ci ha dichiarato. A proposito di Veronica e della sua reazione, Nicola ha poi confessato di esserci rimasto male escludendo qualsiasi possibilità per un chiarimento. Nicola ha speso bellissime parole nei confronti di Gemma con cui ha iniziato l’avventura nel programma. Lascia la strada aperta ad un ritorno di fiamma con Gemma senza precludersi anche l’amicizia. Sirius prova nostalgia per il rapporto con Gemma e quando gli chiediamo se pensa di aver sbagliato con lei ci risponde confidandoci di non essere stato tanto presente con le telefonate. Sul finire della chiacchierata, Nicola ci ha rivelato di essere stato contattato per la partecipazione a qualche reality ma di aver rinunciato per l’impegno preso a “Uomini e donne”. Oggi il suo abbandono somiglia più ad un arrivederci che ad un addio. Un presentimento che trova conferma anche nelle sue parole. Intanto una domanda sorge spontanea: con Gemma sarà di nuovo amore o nascerà una bella amicizia?

Nicola, la puntata di “Uomini e donne” ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Come mai la decisione di abbandonare il programma?

Ho spiegato in puntata i motivi per cui ho dovuto abbandonare il programma. Tre giorni dopo aver registrato l’ultima puntata avrei dovuto prendere il volo per imbarcarmi. Purtroppo non sono più potuto partire al momento perché sto aspettando il risultato del tampone e la partenza è stata posticipata di un mese.

Quali sono le sensazioni che ti hanno attraversato?

Ho provato un grande dispiacere perché comunque avevo fatto un bel percorso e avevo intrapreso delle conoscenze. Mi ero affezionato anche alla redazione e sono stato molto bene.

Cosa ti ha regalato l’esperienza di “Uomini e donne”?

Mi ha dato tanto. Mi ha regalato l’opportunità di conoscere belle persone e mi ha fatto crescere. Tutte le esperienze servono nella vita perché arricchiscono la persona che si è. Ho imparato a rapportarmi con le altre persone e ora mi sento diverso. Mi sento anche più maturo e riesco a differenza di prima a lasciarmi scivolare di più le cose addosso, giudizi compresi. Questa esperienza mi ha aiutato molto sotto questo aspetto.

Il tuo è un arrivederci o un addio?

Spero in un arrivederci. E’ stata un’esperienza bellissima, mi sono trovato benissimo e se non avessi dovuto abbandonare per motivi di lavoro sarei rimasto ancora.

Nel corso dell’ultima puntata, hai fatto una grossa rivelazione dichiarando che tra te e Veronica è successo qualcosa. Lei però ha negato. Dopo la trasmissione avete avuto modo di parlare? Ti saresti aspettato la sua reazione?

Non mi aspettavo una reazione del genere da parte sua. Nel momento in cui ho dichiarato di aver fatto l’amore con lei ho detto una cosa bellissima. Posso capire che magari le dava fastidio dirlo però quando poi mi è stata fatta la domanda diretta non sono riuscito a nascondere quello che era successo. Era palese che c’era stato qualcosa. A 35 anni poi una donna è matura e dovrebbe essere responsabile delle sue azioni. Se non voleva farlo poteva evitare. Non ha senso fare una cosa e poi negarla. Io sono stato nove mesi dentro il programma senza mai fare niente con nessuna. Lei dovrebbe andarne fiera perché per arrivare ad un gesto del genere ci devono essere delle basi in un rapporto. E con lei c’erano e l’ho fatto volentieri. L’avrei fatto un milione di volte. Forse lei ha avuto paura di passare per una leggera ma non capisco cosa le sia passato per la testa.

La vostra frequentazione ha subito un brusco stop. Ci saranno margini per proseguire oppure sei rimasto troppo male?

Non sapevo cosa pensare e nemmeno ora riesco a darmi una spiegazione. Ci sono rimasto male perché invece di essere contenta ha negato. L’ho anche ricoperta di complimenti. In un rapporto tra uomo e donna è complicato far andare bene le cose. Ormai con Veronica è finita. Anche lei non ha voluto continuare e l’ha detto a fine puntata mentre in precedenza nonostante lei sapesse che io partissi eravamo rimasti che avremmo continuato a sentirci.

Con Veronica stava nascendo qualcosa?

Posso confermare che stava nascendo qualcosa. Mi ci trovavo bene, mi ci divertivo anche se i miei canoni estetici sono diversi.

In molti ti hanno accusato di essere stato indelicato nei suoi confronti. Cosa vuoi replicare?

Non sarebbe stata un’uscita elegante se avessi usato un altro termine. Considerando che stavamo parlando di una frequentazione durata un mese e mezzo mi sembrava la cosa più normale del mondo dire di aver fatto l’amore con lei. Non capisco perché sia stato accusato di essere stato indelicato. Non ho raccontato nulla di osceno né ho detto qualcosa di offensivo nei suoi confronti. Sono stato sincero.

Hai concesso un ultimo ballo a Gemma con cui avevi iniziato questa avventura nella trasmissione. Pare che tra di voi sia tornato il sereno e alcuni parlano di un possibile ritorno di fiamma. C’è uno spiraglio di speranza?

Ho tantissimo rispetto nei confronti di Gemma. Sono stato contento di essermi riappacificato con lei perché non è stato facile sopportare i battibecchi che ci sono stati in studio. Mi farà piacere continuare a sentirla anche quando sarò imbarcato. Le ho detto che le avrei inviato le foto della nave essendo anche lei appassionata di navi. Quel che sarà sarà. E’ un bel rapporto quello che abbiamo instaurato. A me Gemma piace come persona. Anche se non sfocerà di nuovo in amore, sono interessato a proseguire con lei un rapporto di amicizia. Se le cose andranno bene ne sarò felice, altrimenti pazienza.

Hai nostalgia del vostro rapporto?

Hai detto bene. Provo nostalgia. Poi quando ho rivisto la puntata mentre ballavamo con il sottofondo musicale di Notting Hill mi sono emozionato. Sono entrato con lei e mi ha fatto piacere uscire dal programma facendo un ultimo ballo con lei.

Pensi di aver sbagliato con lei?

All’inizio ho pensato di aver sbagliato. Lei mi diceva di non essere presente e di non farmi sentire ma io non sono mai stato un tipo attaccato al cellulare. Quella è sempre stata una mia pecca non solo con lei ma anche con altre.

Qual è stato il momento più complicato che hai vissuto all’interno del programma?

Quando sono tornato dopo aver trascorso l’estate da solo senza frequentare nessuna. In quel momento ho voluto rispettare Gemma considerando che tra di noi c’era una storia e ho sofferto per il fatto che non ci siamo visti in quel periodo. E’ stato un periodo in cui ho avvertito un po’ di confusione e mi sono trovato spiazzato perché non sapevo come comportarmi. E più che altro non sapevo Gemma cosa volesse fare.

Tanti in questi mesi ti hanno accusato di aver sfruttato Gemma per visibilità. Quanto ti hanno ferito questi giudizi?

Non mi hanno ferito. La gente è libera di pensare ciò che vuole. Vado fiero di ciò che ho fatto e non ho né rimpianti né rimorsi.

A settembre si era ipotizzato di una tua partecipazione al programma come tronista. Ti era stato proposto? Ti piacerebbe rientrare nel programma in questa veste?

Non mi era stato proposto ma non nego che mi piacerebbe tornare nel programma in questa nuova veste. Se mi venisse proposto accetterei. Sono uscito da “Uomini e donne” single e quando tornerò sarò di nuovo single.

Parteciperesti ad un reality? Sei mai stato contattato?

Dipende da quale reality mi venisse proposto e anche dal lavoro. Prima dell’estate ero stato contattato per partecipare al “Grande Fratello Vip” e all’ “Isola dei famosi” ma ho rispettato l’impegno preso a “Uomini e donne”.