Il suo amore mai sbocciato con Miriana Trevisan ha riempito pagine di giornali e di articoli sul web. Nicola Pisu è rimasto deluso dal comportamento della gieffina che prima aveva dimostrato il suo interessamento nei suoi confronti per poi tornare sui suoi passi. Nicola è stato eliminato dal Grande Fratello Vip e in questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, ha dichiarato che sull’eliminazione ha pesato negativamente il suo comportamento ma anche la frase detta a Miriana.

Proprio nelle ultime ore, Miriana Trevisan è tornata a parlare di Nicola Pisu e a Patrizia Pellegrino ha confidato di non averlo mai illuso. Nicola però è del parere opposto. A fare scalpore sul web è stato poi il gesto di Nicola Pisu di dormire a terra. Molti l’hanno definito umiliante ma lui non ci sta: “Non l’ho trovato affatto umiliante. Quella sera con Miriana stavamo bene e lei si era addormentata con la mia mano nella sua. Siccome non volevo dare fastidio ho preferito prendere il cuscino e mettermi accanto a lei per terra. L’ho fatto con il cuore”.

Nicola ha ammesso poi di aver provato un’attrazione nei confronti di Soleil Sorge che si è trasformata in amicizia. Ha poi commentato l’indiscrezione su un suo approdo come tronista a “Uomini e Donne”: “Non ne so proprio nulla. Ho letto anche io questa notizia. Nessuno mi ha chiamato. Non so se ci parteciperei. Dovrei pensarci bene. Intanto vediamo se mi chiamano”. Nicola fa il tifo per Soleil mentre è amareggiato dal comportamento di Manila Nazzaro. Altre esperienze di reality non sono all’orizzonte: “All’ “Isola dei Famosi non andrei. Non è un’esperienza che fa per me”.

Nicola Pisu, l’intervista

Nicola, cosa ti ha convinto a partecipare al Grande Fratello Vip? Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Quando mi è arrivata la proposta di partecipare ho subito accettato perché mi sembrava un’esperienza unica. Sono una persona molto timida e partecipare al Grande Fratello Vip mi ha aiutato a lasciarmi andare di più. Prima avevo paura di affrontare gli altri e mi spaventavano i giudizi. Il reality mi ha dato una grande mano da questo punto di vista.

All’inizio però ti sei sentito in difficoltà. Lo aveva sottolineato anche Adriana Volpe.

Mi sono sentito tanto in difficoltà. Non essendo mai stato in televisione ed essendo la mia prima esperienza l’impatto è stato duro. Ci ho messo qualche giorno per aprirmi anche con gli altri. Il salto è stato grosso considerando che dall’oggi al domani ti senti osservato 24h su 24.

Pensi che nella tua eliminazione abbia inciso a tuo sfavore la storia con Miriana Trevisan?

Penso che per una fetta di pubblico la storia con Miriana abbia inciso sfavorevolmente. Credo che ad influenzare negativamente sia stata la frase che le ho detto quando ero molto arrabbiato. Quando Miriana aveva preso le distanze da me nell’ultimo periodo io mi ero chiuso isolandomi dagli altri. Penso che anche questo comportamento sia stato controproducente.

Miriana qualche ora fa nella casa ha continuato a parlare di te. Ha dichiarato di non averti mai illuso e che non ha nulla da rimproverarsi su come ha gestito il rapporto con te.

Mi sembra incredibile che Miriana continui a parlare di me dopo che sono uscito da giorni. Su tante cose lei è stata coerente ma su altre mi ha illuso giocando con i miei sentimenti. Prima mi ha detto che ci saremmo visti fuori, poi è tornata indietro sui suoi passi e ha iniziato a dire che non lo sapeva. Prima voleva conoscermi come potenziale compagno e poi all’ultimo ha cambiato idea dicendomi che voleva frequentarmi come amico. Non aveva le idee chiare. Ci sono rimasto male. Lei dice tante cose vaghe e non è mai chiara. Secondo me i presupposti per una storia c’erano eccome. Lei sapeva che io ero molto preso da lei e il suo stop non mi ha fatto bene. Se dall’inizio aveva le idee chiare poteva evitare di fare certe cose.

In molti hanno criticato il tuo gesto di dormire per terra accanto a Miriana Trevisan. Non l’hai trovato umiliante?

Non l’ho trovato affatto umiliante. Quella sera con Miriana stavamo bene e lei si era addormentata con la mia mano nella sua. Siccome non volevo dare fastidio ho preferito prendere il cuscino e mettermi accanto a lei per terra. L’ho fatto con il cuore.

Sei stato lapidario con Miriana e hai dichiarato di non volerla vedere più. Lei invece ti ha continuato a ripetere che vorrebbe un’amicizia. Hai mai pensato che potesse avere una persona che l’aspettava fuori la casa?

Miriana ha sempre detto di essere entrata in casa da single e che in quanto libera non doveva rendere conto a nessuno. Me lo ripeteva tutti i giorni. Al momento, considerando ciò che ancora provo per lei, non posso darle amicizia. Mi sarebbe davvero difficile.

All’inizio però mi sembra che tu ti fossi preso una cotta per Soleil. Ti sei frenato perché non eri convinto di piacerle?

Con Soleil mi sono trovata subito bene a parlare. Le voglio davvero molto bene. Ho provato un’attrazione perché comunque è una bella ragazza. E’ una persona sensibile e ci siamo trovati visto che avevamo delle cose in comune. Il suo ex compagno era morto di overdose e io avevo avuto dei trascorsi con la droga. Mi sono messo nei suoi panni e ci siamo avvicinati. Dopo mi sono avvicinata a Miriana con la speranza che poteva nascere qualcosa da coltivare poi fuori. Purtroppo a quanto pare non è stato possibile. Il fatto che lei continui a parlare di me è un segnale però.

A proposito di Soleil e del suo rapporto con Alex Belli cosa pensi? Si dice che tra loro ci sia una forte complicità.

Penso che Alex e Soleil siano solo degli ottimi amici. Alex più di una volta ha confidato di vederla come amica e non come fidanzata. Penso che l’ingresso di Delia sarà un detonatore per la coppia perché non potranno più giocare in quel modo lì. Alex sarà contento dell’ingresso di Delia visto che le mancava tanto.

Alcune indiscrezioni ti danno come prossimo tronista di “Uomini e Donne”. Dopo Miriana, sei pronto a cercare di nuovo l’amore? Ti è arrivata una proposta?

Non ne so proprio nulla. Ho letto anche io questa notizia. Nessuno mi ha chiamato. Non so se ci parteciperei. Dovrei pensarci bene. Intanto vediamo se mi chiamano.

Chi è il concorrente che più ti ha deluso e per chi invece fai il tifo?

Faccio il tifo per Soleil. Non mi ha deluso nessuno in particolare perché sono andato d’accordo con tutti. Manila però mi ha deluso un po’ perché ho visto dei video che non mi sono piaciuti. Aveva detto a Soleil di evitare di parlare con me perché avevo già tanti problemi.

Dopo questa esperienza del reality, cosa ti piacerebbe fare? Con i reality hai chiuso o se ti proponessero l’ “Isola dei famosi” ci faresti un pensierino?

All’ “Isola dei Famosi” non andrei mai perché non fa per me. Per il momento, continuo a lavorare con mamma e poi ho il sogno di produrre film. Vorrei aprirmi una casa di produzione tutta mia.