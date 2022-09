Durante il Festival del Cinema di Venezia abbiamo scambiato qualche battuta con l’attrice Najwa Nimri, conosciutissima per aver interpretato Alicia Sierra nella famosissima serie Netflix intitolata La Casa di Carta. Oltre a celebrare l’Italia e Venezia, lasciando trasparire un amore per il nostro Paese e per i personaggi come Fellini che hanno fatto la storia del Cinema, Najwa ci ha confermato che vi sarà solo uno spin off su Berlino e non su Alicia. Alla domanda su ciò che da tempo desiderano i fan, infatti, l’attrice ha sottolineato che la nuova serie sarà incentrata sul fratello de Il Professore che ha alle spalle una lunga carriera nei furti di gioielli e che ha eseguito il colpo più grosso agli Champs-Elysees, dove è riuscito a portar via ben 434 diamanti.

Intervista a Najwa Nimri

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video-intervistato in esclusiva Najwa Nimri presente alla Mostra del Cinema di Venezia per ritirare il Filming Italy Best Movie International Award. L’attrice ha ricevuto l’importante riconoscimento dalle mani di Rocio Munoz Morales all’interno dell’evento che si occupa di celebrare l’eccellenza del cinema e della TV italiana ed internazionale ed anche ai migliori talent , oltre che all’industry e professional, dell’ultima stagione cinematografica. A Najwa abbiamo quindi innanzitutto chiesto:

Che importanza ha questo riconoscimento per te?

Essere a Venezia, in Italia, in Laguna, nel vero Festival del Cinema, è sempre bellissimo. Già solo entrare a Venezia sembra di essere in un film di Fellini.

Come Alicia Sierra ha avuto una grande popolarità. Cosa ti ha lasciato questo personaggio?

Tutti i personaggi ti lasciano qualcosa: volti, problemi, la consapevolezza di essere uomini comuni e non avere poteri … .

I fan de La Casa di Carta acclamano uno spin off suo tuo personaggio

No, lo spin off sarà su Berlino.



Eppure su Change.org è era apparsa il 4 dicembre 2021 una petizione per realizzare una serie spin-off dedicata ad Alicia Sierra, moltissimi fan hanno firmato, ma a quanto pare la produzione non ne ha tenuto conto – almeno per ora.

Video intervista all’Alicia Sierra de’ La Casa di Carta