Aumentano gli impegni per Monica Setta. Oltre alla meritata conferma per Uno Mattina in Famiglia, la popolare giornalista e conduttrice sarà di nuovo al timone di due programmi che nella scorsa stagione hanno registrato ottimi ascolti. Stiamo parlando di Generazione Z, in onda tutti i martedì in seconda serata, e di Storie di donne al bivio, questa settimana in onda giovedì 12 ottobre ma dalla prossima nuovamente il mercoledì. In Generazione Z, Monica Setta si pone di raccontare la generazione dei giovanissimi di oggi, ragazzi tra i 12 e i 26 anni. In questa nuova stagione affronterà temi come la droga e le baby gang. Storie di donne al bivio, giovedì 12 ottobre, avrà Alba Parietti, Simona Izzo e Laura Ravetto pronte a raccontarsi, tra scelte compiute e bilanci di oggi.

Intervista a Monica Setta

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Monica Setta al quale abbiamo chiesto una riflessione sul rapporto genitori-figli. E’ così complesso come viene dipinto? La giornalista ha risposto: “E’ meno complesso di quanto possa sembrare all’apparenza. Generazione Z è una generazione che ha vissuto tutto: una crisi economica nel 2008, la minaccia del terrorismo, il Covid, la guerra in Ucraina. E’ una generazione abituata a decodificare la realtà difficile e anche a coltivare dei valori. Quello che più mi colpisce di questi giovani è che hanno una grande attenzione all’ambiente. L’altro giorno un ragazzo di 19 anni mi ha detto di aver scoperto che ciò che è ecologico è anche etico e economico. Io sono rimasta senza parole però mi sono resa conto che diceva la verità. Il rapporto tra genitori e figli è stato sempre difficile. E’ capitato di avere dei conflitti: lo dico da madre e anche da figlia. Sono dell’idea che sia bene ci siano dei conflitti perché è su di questi che si forma il carattere negli anni importanti della formazione. L’importante è che ci sia ascolto da entrambe le parti”.

In merito al programma, Storie di Donne al Bivio abbiamo chiesto a Monica Setta in che modo scelga le ospiti da intervistare: “Nel format che è andato in onda quest’estate abbiamo raccontato donne che facevano parte di mondi diversi: dall’economia, alla politica, dallo spettacolo allo sport. In questa edizione pescheremo molto dall’attualità. Con alcune protagoniste affronterò anche notizie di cronaca”.

Storie di Donne al Bivio è stato definito da qualcuno un anti-Belve. A differenza di Francesca Fagnani, le interviste di Monica Setta sono improntate più al comfort. La conduttrice non pungola l’ospite per farsi rivelare qualcosa di scomodo ma al contrario le mette al loro agio. Sul paragone con il programma di Raidue condotto dalla Fagnani, Monica Setta rivela: “E’ da escludere un paragone. Belve è un programma consolidato di prima serata. Francesca Fagnani è inarrivabile nelle interviste soprattutto alle donne. Lei ha una sua cifra identificativa che io apprezzo molto. Io sono una fan di Belve. Sono stata anche invitata e ho un bellissimo rapporto con Francesca. Io faccio un altro mestiere, di cronista”.