Francesco Facchinetti è stato sostituito da Iva Zanicchi nella scorsa puntata dopo essere risultato positivo al coronavirus. Milly Carlucci ai nostri microfoni ha spiegato il motivo della scelta. Milly ci confida di aver proposto anche ad Iva Zanicchi di partecipare a “Ballando con le stelle”. In molti pensavano che Milly Carlucci potesse essere la candidata perfetta per condurre l’Eurovision Song Contest. Proprio in occasione della conferenza stampa di “Ballando con le stelle”, il direttore di Raiuno Stefano Coletta aveva fatto notare come la Carlucci fosse poliglotta.

Poi però sul palco del Festival di Sanremo è arrivato l’annuncio dei tre conduttori. Nulla da fare per Milly che però non si è detta affatto delusa: “Non mi ero candidata, ho risposto a una domanda. E chiaramente ho detto che mi avrebbe fatto piacere, ma mi sembra che la Rai abbia fatto un’ottima scelta con Laura Pausini. Una star in tutto il mondo”.

A proposito del Festival di Sanremo, Milly Carlucci ha parlato anche del ruolo della donna. E’ stato detto che in questa edizione le donne avessero ricoperto più il ruolo di valletta finendo per essere esautorate nel loro ruolo di co-conduttrici. Milly però non è d’accordo. Intanto, si vocifera che a maggio su Raiuno andrà in onda una serata evento dedicata alla memoria di Raffaella Carrà. Alla conduzione ci dovrebbero essere due signore della tv, Milly Carlucci e Maria De Filippi. Si è spesso parlato tra loro di rivalità ma ora le due conduttrici potrebbero ritrovarsi a lavorare fianco a fianco. Milly ha risposto ad una nostra domanda in merito e ha dichiarato: “Non ne so nulla. Vediamo, magari se son rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti e imprevedibili della vita mi affascinano sempre”. Milly Carlucci si sta dedicando però anche ad altri interessanti progetti: “Continuare a lavorare su questi due grandi progetti ed adattarli sempre più al pubblico e poi continuare con Il sogno del Podio e Ballando on the road. Ci sarebbe anche un game access molto forte in cui farei volentieri solo l’autrice e poi due progetti”. Una dichiarazione che non fa altro che alimentare la curiosità. Quali sorprese ci riserverà Milly?

Milly Carlucci, l’intervista

Milly, il programma sta registrando ottimi ascolti ed è anche il più commentato sui social. E’ contenta di questi risultati?

Certamente. Lavoriamo per proporre al pubblico uno spettacolo e il fatto che ci stiano apprezzando è una bella gratificazione.

Nella scorsa puntata, Francesco Facchinetti è stato sostituito da Iva Zanicchi dopo essere risultato positivo al Covid. Cosa l’ha convinta a scegliere Iva come sostituta?

Ogni volta che comincio un programma una telefonata ad Iva la faccio sempre. E’ un personaggio molto amato che fa parte della nostra storia. Donna intelligente, simpatica e di grande talento. Era con noi per i duetti e le abbiamo chiesto di fermarsi per investigare sulle nostre maschere.

Le piacerebbe averla come concorrente di “Ballando con le stelle”? Gliel’ha mai proposto?

Certo che mi piacerebbe e certo che gliel’ho proposto. Mai dire mai…

Nella seconda puntata l’eliminazione di Cristina D’Avena ha scatenato la protesta e le polemiche sui social. Si sarebbe aspettata tutto questo polverone? Ha pensato a far rientrare Cristina in gioco?

Ma è la gente che vota sui social. Cristina è davvero una bravissima cantante ed anche una persona di rara educazione e simpatia. Intanto resterà con noi per dei bellissimi duetti.

La scorsa settimana il critico televisivo Aldo Grasso ha definito “Il cantante mascherato” uno spin off di “Ballando con le stelle”. Era questa l’intenzione? Come replica a chi la “accusa” di aver riciclato i personaggi di “Ballando con le stelle”?

Non ho letto, quindi non so a cosa si riferisca. L’unico punto in comune mi sembra Sara Di Vaira che però è in un altro ruolo e poi quello estemporaneo di Rossella Erra. E comunque lo prendo come buon auspicio, auguro al Cantante mascherato la stessa fortuna di Ballando con le Stelle.

E’ da poco finito il Festival di Sanremo e si è discusso molto sul ruolo che le donne hanno avuto sul palco. In molti hanno sottolineato il fatto che la loro presenza sia stata giustificata da una battaglia sociale. Da conduttrice, pensa che la figura femminile ne sia uscita mortificata?

Ma no. Ognuno sul palco mostra il proprio valore. Sabrina Ferilli ha confermato tutte le sue qualità e Maria Chiara Giannetta è stata una rivelazione. Drusilla non mi ha stupito, l’avevo incontrata e scelta per Ballando, ma per i suoi impegni ha declinato. E poi a Sanremo c’erano tante altra figure di spicco: talenti e personalità. Come Emma, Elisa e la meravigliosa Victoria dei Maneskin e tante altre ancora.

Si era candidata per la conduzione dell’Eurovision Song Contest. E’ rimasta delusa per non essere stata scelta?

Non mi ero candidata, ho risposto a una domanda. E chiaramente ho detto che mi avrebbe fatto piacere, ma mi sembra che la Rai abbia fatto un’ottima scelta con Laura Pausini. Una star in tutto il mondo.

Si parla anche di una serata evento in omaggio a Raffaella Carrà. C’è un’indiscrezione che circola che sta facendo sognare i telespettatori. Si parla di una conduzione a due insieme a Maria De Filippi. Le piacerebbe condurre insieme a lei?

Non ne so nulla. Vediamo, magari se son rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti e imprevedibili della vita mi affascinano sempre.

C’è un programma in cui si riconosce di più tra quelli finora condotti?

Indubbiamente Ballando. Rappresenta tutto ciò che amo.

In questi anni ha avuto il merito di portare sullo schermo format stranieri che si sono rivelati poi dei grandi successi. Qual è la sua prossima sfida?

Continuare a lavorare su questi due grandi progetti ed adattarli sempre più al pubblico e poi continuare con Il sogno del Podio e Ballando on the road. Ci sarebbe anche un game access molto forte in cui farei volentieri solo l’autrice e poi due progetti…vabbè non posso dirvi tutto(ride).