Si è conclusa da poche settimane la 18esima edizione di Ballando con le Stelle. A trionfare è stata Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca. Nonostante il talent show sia terminato da poco tempo, Milly Carlucci è già al lavoro su un nuovo programma che potrebbe andare in onda nella prossima primavera. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Milly Carlucci al quale abbiamo chiesto di fare un bilancio della passata edizione di Ballando con le Stelle.

Tanti i momenti emozionanti, dal pianto commosso di Lino Banfi che ha ricordato la moglie Lucia alla proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura. Non sono mancati però nemmeno i momenti critici come quando durante la finale si è verificato un imprevisto. Tra i protagonisti indiscussi c’è stato sicuramente Teo Mammucari. Il comico ha tenuto alta l’attenzione del pubblico, tra scontri con i giurati e boutade agli altri concorrenti. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Mammucari sia uno dei giurati del nuovo programma di Milly Carlucci. La conduttrice, sia pur velatamente, sembra confermarlo: “Abbiamo lavorato insieme a Il cantante mascherato e a Ballando con le stelle…se vale il detto non c’è due senza tre!”.

Sul nuovo programma, Milly tiene ancora la bocca cucita: “Dopo Ballando con le Stelle mi sono riposata un po’. E’ ancora presto per parlare di altri programmi. Sicuramente ci sarà un mio programma in primavera anche se è ancora tutto prematuro”.

Un programma che prenderà il posto de Il Cantante mascherato. Milly Carlucci ha confermato ai nostri microfoni che per il momento il programma non andrà più in onda ma si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “E’ un programma che è nel mio cuore e che ha avuto dei buoni risultati e diversi nemici. Diciamo che per il momento riposa ma credo che la sua avventura non finisca qui”.

Intervista a Milly Carlucci, il bilancio di Ballando

Milly, si è conclusa da poche settimane un’altra edizione di Ballando con le Stelle. Un bilancio?

Entusiasmante. Dopo 18 anni, il pubblico ci ha tributato davvero un grande attestato di stima, fiducia e affetto.

Qual è stato il momento più emozionante? E invece quello più complicato?

Tutta la finale, anzi direi tutta l’edizione è stata emozionante con alcuni momenti davvero unici, come gli incontri con i parenti e il racconto di un giorno o di un momento cruciale della propria vita che ogni concorrente ha voluto condividere con noi e il pubblico. Il momento più complicato è stato il blackout in diretta di 12 minuti che ha rischiato di mandare a scatafascio un lavoro immane fatto con passione e dedizione assoluta.

Secondo alcuni questa è stata l’edizione più emotiva di sempre. Non c’è il rischio di deviare così l’attenzione dal ballo?

Il ballo è un meraviglioso mezzo per raccontare e raccontarsi, è importante ma non è l’unico elemento dello spettacolo. Poi nella fase finale, diventa protagonista assoluto e vince sempre chi il pubblico e la giuria valutano come migliore.

Un’edizione che è stata vinta da Wanda Nara, era la migliore?

Per il pubblico e la giuria sì. Io posso solo che dire grazie a tutti i dodici concorrenti e ai loro maestri.

In pista è sbocciato anche l’amore tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Se lo sarebbe mai aspettato?

No, ma tra loro si è vista da subito una grande affinità.

Uno dei protagonisti indiscussi è stato senza dubbio Teo Mammucari. Le piacerebbe continuare a lavorare con lui?

Abbiamo lavorato insieme a Il cantante mascherato e a Ballando con le stelle…se vale il detto non c’è due senza tre!

Lei è famosa per i lunghi corteggiamenti nei confronti dei vip che vuole portare in pista. Il più serrato quale è stato?

Tanti. Lino Banfi ha ceduto dopo 18 anni. Vediamo chi sarà il prossimo.

Lei è sempre sacrificata sull’altare del sabato sera, sempre a doversela vedere con Maria De Filippi. Vorrebbe cambiare giorno?

Ballando con le Stelle è uno show da sabato sera. E’ giusto che vada in onda nel giorno televisivamente più prestigioso. Per altri programmi più sperimentali e in attesa di affermazione è meglio una collocazione diversa. In ogni caso è la Rai a decidere e io non posso che attenermi alle decisioni dell’azienda.

Dopo Ballando con le Stelle, sta lavorando ad un nuovo programma. Cosa ci può anticipare? E’ vero che si è ispirata a Tu si Que Vales?

Dopo Ballando con le Stelle mi sono riposata un po’. E’ ancora presto per parlare di altri programmi. Sicuramente ci sarà un mio programma in primavera anche se è ancora tutto prematuro.

Si è discusso molto sulla sorte de Il Cantante mascherato. Ci sarà o no una nuova stagione?

E’ un programma che è nel mio cuore e che ha avuto dei buoni risultati e diversi nemici. Diciamo che per il momento riposa ma credo che la sua avventura non finisca qui.

Da Giochi senza frontiere agli anni di Scommettiamo che, passando anche per Fantastico e Sanremo. In tivù ha condotto di tutto: c’è un programma che rifarebbe subito?

Il passato è passato. Ho grande affetto per tutti i programmi che ho fatto ma ora guardo al futuro e a Ballando che ogni anno ricomincia da zero.