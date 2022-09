E’ diventato popolare grazie alla serie Rai “Nero a metà”. Ora Miguel Gobbo Diaz è uno degli interpreti del film “Il tempo è ancora nostro” con Ascanio Pacelli e Antonello Fassari. Miguel è arrivato ieri al Festival del Cinema di Venezia per presentare questo importante progetto che racconta la storia di due amici uniti dalla passione per il golf.

Intervista a Miguel Gobbo Diaz

Noi di SuperGuida Tv abbiamo videointervistato in esclusiva Miguel Gobbo Diaz che ci ha rivelato qualcosa in più sul suo personaggio: “Siamo ancora agli inizi. E’ un bel lavoro perché racconteremo una storia diversa che riguarda lo sport e anche la famiglia. Ho molta fiducia e sono convinto che ci saranno sorprese positive”.

Sul suo rapporto con il golf, Miguel Gobbo Diaz ha raccontato: “Ho praticato poco questo sport ma sarà bello studiare e lavorare per questo ruolo. Da bambino ho sempre percepito il golf come qualcosa di irraggiungibile”.

Miguel vorrebbe lavorare con alcuni registi anche se non preferisce fare nomi: “Sono sicuro che capiterà l’occasione giusta ma per il momento mi godo questa esperienza al Festival di Venezia con questo progetto”.

A Miguel Gobbo Diaz non potevamo non chiedere della quarta stagione della serie “Nero a metà”. Sebbene dalla Rai manchi ancora l’ufficialità sembra che Nero a metà 4 si farà. Miguel ha dichiarato: “Ancora non so niente. La terza serie è andata molto bene e ringrazio il pubblico che ci ha seguito e le persone che mi fermano per strada. Vedremo se ci sarà un futuro. Io sono sempre aperto a ciò che dà positività”.

Miguel Gobbo Diaz sta lavorando anche su altri progetti: “Sicuramente lo scoprirete più avanti. Io sono sempre determinato e ho voglia d fare cinema, tv e teatro. Questa professione mi riempie il cuore. Non posso desiderare di meglio”.

Intervista Video a Miguel Gobbo Diaz