Al Festival di Sanremo non sono mancati gli eventi collaterali. Tra questi grande successo per il Gran Galà SanremoSol & Novella 2000 che si è svolto al Virgo Village presso Villa Ormond. Tra gli ospiti della serata era presente anche Mercedesz Henger, ex concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo intervistata in esclusiva.

Mercedesz Henger: GF Vip e nuovo singolo, la nostra intervista

Mercedez Henger ha dichiarato di aver apprezzato molto la canzone di Giorgia, Parole dette male: “Sono di parte perché amo Giorgia da quando ero piccola. Ho ascoltato sempre le sue canzoni e quindi non vedevo l’ora di ascoltare il nuovo brano. Mi ha emozionato molto”.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip c’è proprio Edoardo Tavassi con cui Mercedez ha condiviso l’esperienza del reality. Si era vociferato che tra i due potesse anche scattare qualcosa dopo il programma ma le cose sono andate diversamente. Mercedesz sta seguendo però l’avventura di Tavassi nella casa e dice: “Gli auguro tutto il bene. Penso che stia facendo un bel percorso. Sta facendo divertire molto”.

Mercedesz Henger non esclude di partecipare in futuro al Grande Fratello Vip: “Mi sembra l’altro ieri che sono uscita dall’Isola e per il momento non vedo l’ora che torni l’estate per godermela appieno. Mi piacerebbe partecipare ad un reality avventuroso stile Isola dei Famosi”.

Mercedesz Henger ci ha poi rassicurato sulle condizioni della madre Eva Henger rimasta coinvolta a maggio dello scorso anno in un terribile incidente che è costato la vita a due persone. Mercedesz rivela: “Mamma si sta riprendendo di giorno in giorno, sempre di più. Mi ha anche raggiunto qui a Sanremo e sono felice di essere con lei”.

Prima di terminare la chiacchierata, Mercedesz ci dà un’anteprima importante. La figlia di Eva Henger ha inciso un singolo musicale “E’ uscito un singolo che ho inciso con la mia amica Ilenia. Abbiamo deciso di rilasciarlo adesso visto che l’attenzione è rivolta alla musica. Sono molto contenta di questo progetto”.