Matilde Brandi è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello VIP dello scorso anno e noi non abbiamo perso l’occasione di intervistarla nella splendida boutique Niki Naka durante la presentazione della nuova collezione firmata dalla principessa Victoria Torlonia: “Amo la moda e seguirla a modo mio. La mia giacca gialla rappresenta il trend del momento, ma metto cose che mi piacciono. Mi piace mischiare molto, consiglio sempre di avere un tubino nero nell’armadio ma poi si può anche giocare con jeans, magliette, bustini. Noi dobbiamo fare la nostra moda”.

Da ex buona gieffina che si rispetti Matilde Brandi ha seguito anche le varie vicissitudini delle recluse all’interno della casa di Cinecittà in quest’ultima edizione: “Quest’anno c’erano molte amiche nel GF da Manila a Miriana, la stessa Valeria Marini. Avrei voluto che vincessero tutte loro. È stata molto discussa la storia a tre di Alex Belli, ma ci sta perché facciamo televisione. Continuo a ripetere che i reality bisogna farli con la consapevolezza ed essendo se stessi, poi Alfonso è stato molto carino”.

Isola dei Famosi, il no forzato di Matilde Brandi

La ballerina e showgirl invece era stata data come una delle naufraghe de l’Isola dei Famosi, ed effettivamente ci ha rivelato che sarebbe dovuta partire: “Adoro Ilary Blasi e la sua conduzione, lei è romana è molto vicina a me. Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare”.

Il suo ultimo progetto appena conclusosi è stata la commedia “Sexy e Indecise” al fianco delle colleghe ed amiche Milena Miconi e Patrizia Pellegrino: “È stata una bellissima esperienza chiusa da pochi giorni al Teatro Manzoni con un sold out di tre settimane, sono felice di aver riportato la gente a teatro e spero di riprenderla. Andate a teatro per favore”, mentre ribadisce con un sorriso la volontà di partecipare ad Amici prendendo anche una posizione nella querelle tra i Cucca-Todaro e la maestra più severa del Talent show “Apprezzo tantissimo Amici e condivido sempre le sue scelte mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze. Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi”.

Intervista Video a Matilde Brandi