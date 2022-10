Dal 20 ottobre parte su Raiuno la serie Vincenzo Malinconico, tratta dai romanzi di Diego De Silva. A interpretare i panni del protagonista Massimiliano Gallo, volto conosciuto di serie tv di successo come Imma Tataranni e I Bastardi di Pizzofalcone. Nella serie, Vincenzo Malinconico è un avvocato semi-disoccupato, marito semi-divorziato e soprattutto un filosofo naturale. Un uomo capace di dire cose importanti ma anche di sparare fesserie. Ironico, intelligente, senza paura anche quando affronta la camorra a viso aperto. Il suo portafoglio clienti ha un profilo decisamente leggero, si occupa di contenziosi non particolarmente impegnativi e non sempre porta a casa delle vittorie. Quasi più psicologo per i suoi clienti, che avvocato. Anche sul fronte sentimentale le cose non vanno meglio. L’ex moglie Nives lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto. Peccato che tradisce con Vincenzo il suo nuovo marito. E quando inizierà una relazione con una bella collega, Alessandra Persiano, Nives non avrà alcuna intenzione di mollare la presa.

Intervista a Massimiliano Gallo

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Massimiliano Gallo, al suo esordio come protagonista assoluto in una serie Rai. Massimiliano è entusiasta e dichiara: “Avverto molta responsabilità. Lo faccio con grande gioia ma avverto anche un po’ di tensione emotiva”.

Per interpretare questo personaggio, Massimiliano si è confrontato con lo scrittore Diego De Silva: “Abbiamo parlato tantissimo. Sembra un personaggio facile da affrontare ma che in realtà presenta difficoltà interpretative. Ci si muove nello spazio della commedia ma c’è anche il crime e il melò. Mi sono permesso di aggiungere un particolare. Vincenzo invece di portare la borsa come gli avvocati se la porta al petto come fosse una coperta di Linus. Questo dettaglio è piaciuto molto a Diego. Lui ci veniva spesso a trovare sul set e i suoi consigli mi sono stati di aiuto”.

Massimiliano Gallo rivela di avere punti in contatto con il suo personaggio: “Mi somiglia nell’ironia, nel modo di affrontare le cose con distacco”. Nella serie viene affrontato il tema dell’omosessualità. Il figlio di Vincenzo Malinconico è alla ricerca di una propria identità nella serie e Vincenzo deve fare i conti con un suo possibile coming out. Sull’importanza delle serie tv di sensibilizzare su questo tema, Massimiliano dice: “Credo che sia fondamentale anche se ci sono ancora dei passi da fare perché siamo indietro rispetto agli altri Paesi. Penso che le persone dovrebbero preoccuparsi di più del fatto se le persone si amano o non si amano. La famiglia rappresenta il cardine della società ma non sono d’accordo sul fatto che debba essere tradizionale. Una famiglia può essere composta anche da due uomini o da due donne”.

Massimiliano Gallo sarà ballerino per una notte nella prossima puntata di Ballando con le stelle. E’ stata Milly Carlucci ad annunciarlo a Mara Venier nella scorsa puntata di Domenica In. Massimiliano assicura: “Ho un bel rapporto con il ballo. A Ballando mi andrò a divertire e cercherò di fare del mio meglio”. Massimiliano Gallo ci stupirà?

Intervista video