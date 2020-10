E’ stata la vincitrice dell’ultima edizione del “Grande Fratello Nip”. Ora Martina Nasoni ha voluto raccontare la sua storia in un libro dal titolo “Questo cuore batte per tutte e due”. Un libro in cui Martina ha messo dentro tutta se stessa parlando della malattia ma anche dell’amore e di come la forza di vivere l’abbia spinta in questi anni ad inseguire i suoi sogni. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Martina ci ha parlato anche di una tematica importante, il bullismo. Una piaga che lei stessa ha dovuto vivere sulla sua pelle tanto che a scuola si è spesso sentita isolata. La sua vita si è trasformata poi in una canzone grazie a Irama che portò qualche anno fa sul palco di Sanremo “La ragazza con il cuore di latte”. Un incontro che però ha lasciato una vena di nostalgia in Martina: “In quei giorni mi sarebbe piaciuto continuare la nostra conoscenza. Ad oggi questo pensiero non c’è più. Irama è stato un incontro piacevole e oggi sono felice di sapere che sta bene e che la sua carriera procede a gonfie vele“, ha rivelato. Abbiamo parlato con lei anche di questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Ci ha confessato di rivedersi molto in Adua Del Vesco e che la vittoria dovrebbe aggiudicarsela Enock. Passando alla vita privata, Martina ha voluto chiarire il suo rapporto con Daniele Dal Moro: “Non è andata bene tra noi per una questione di incompatibilità caratteriale. Oggi però abbiamo un buon rapporto e ogni tanto ci sentiamo. Gli auguro il meglio“. E proprio a proposito di “Uomini e donne” di cui si era vociferato di un suo coinvolgimento come tronista, Martina ci ha confessato che è alla ricerca dell’amore e che è un’esperienza che le piacerebbe provare. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vederla in questo nuovo ruolo?

Intervista esclusiva a Martina Nasoni

Martina, cosa ti ha spinto a mettere nero su bianco la tua storia personale? Ti sei lasciata convincere in fretta o è un’idea che è maturata con il tempo?

Ho sempre pensato di voler mettere nero su bianco la mia storia. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Nip molti ragazzi e ragazze affette dalla mia stessa patologia mi hanno iniziato a mandare messaggi sui social chiedendomi consigli. Con il libro ho deciso di dare una risposta generale a coloro che mi hanno scritto perché rispondere uno per uno non è facile. Nella vita la sofferenza mi ha fortificato e spero che le mie parole possano essere di aiuto a chi si sente più fragile e ha bisogno di sostegno.

Questo è un libro in cui la sofferenza si annusa, si sente, quasi si tocca. Dove hai trovato la forza di combattere? Pensi mai a come sarebbe stata la tua vita senza la malattia?

Quando mi sono ritrovata a vivere certe situazioni ho dovuto scegliere se tirare fuori la grinta o lasciare che la vita mi mettesse i piedi in testa. L’unico pensiero che ho avuto in quel momento era di uscirne il prima possibile nel migliore dei modi. Tante volte ho pensato a come sarebbe stata la mia vita se non avessi avuto questa malattia e mentre prima ero convinta che sarebbe stata migliore ora invece ho imparato ad accettarla. Sono fiera di come sono con i miei pregi e difetti.

Nel libro tocchi anche il tema del bullismo e l’impressione è che tu non abbia avuto molti amici che ti abbiano fatto da salvagente. E’ così?

Nella mia vita ho sempre avuto degli amici che mi hanno aiutato in tante situazioni. All’inizio però è stata dura e ho dovuto viaggiare in solitaria. La diversità viene spesso presa di mira soprattutto quando si è piccoli perché non si soppesano i gesti e le parole.

A distanza di tempo qualcuno di loro si è poi rifatto vivo per chiederti scusa?

Nessuno di quelli che mi ha fatto patire quegli anni a scuola ha mai chiesto perdono. Penso che non si siano fatti avanti per mancanza di coraggio. A volte è capitato di imbattermi per strada con qualcuno di loro e sai cosa è successo? Ha abbassato lo sguardo tirando dritto. L’ho vissuta come una grande rivincita.

In questo romanzo c’è una grande assente: la fede. Che peso ha avuto nella tua vita?

All’inizio quando non sapevo cosa pensare mi sono aggrappata alla fede. Prima di entrare in sala operatoria ad ogni intervento mi mettevo a pregare sperando che andasse tutto bene. Sono stata arrabbiata con la vita per tanto tempo e devo confessarti che non ero credente. Quando le cose sono iniziate a cambiare e ad andare per il verso giusto mi sono ricreduta.

Riprendendo il titolo del capitolo, la tua vita è poi diventata una canzone grazie a Irama. Una canzone che ha suggellato il vostro incontro ma in cui è nascosto anche il rimpianto per quello che poteva essere ma che non è stato. Sbaglio?

In quei giorni mi sarebbe piaciuto continuare la nostra conoscenza. Ad oggi questo pensiero non c’è più. Irama è stato un incontro piacevole e oggi sono felice di sapere che sta bene e che la sua carriera procede a gonfie vele.

Qualche mese fa sei stata anche minacciata di morte. Che sensazione hai provato? Hai capito chi ci fosse dietro quel profilo?

Ad oggi ancora non si sa chi sia la persona che si nascondeva dietro quel profilo. L’ultima minaccia che ho ricevuto risale ad un mese fa. Penso che sia una persona che non è mai riuscita a fare nulla nella vita e che si sfoga con me per un suo disagio personale. Non penso di aver fatto torti così grandi nella mia vita.

Hai partecipato poi al Grande Fratello Nip vincendo l’edizione. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? La ripeteresti?

La ripeterei altre mille volte per tutto quello che mi ha dato e per quello che sono diventata dopo quella esperienza. Mi ha lasciato una maggiore consapevolezza perché quando sei dentro la casa hai modo di riflettere sulla vita che ti scorre davanti. Prendi atto di quello che è stato e di quello che sarà.

Sei rimasta in contatto con qualcuno dei coinquilini?

Sono rimasta in contatto con Valentina Vignali. Il nostro rapporto all’interno della casa non è stato dei migliori ma all’esterno ci siamo riscoperte. E poi sento spesso anche Christian Imparato e Ambra Lombardo.

Stai seguendo ora la nuova edizione? Chi pensi che vincerà?

Al momento faccio il tifo per Enock. Mi fa molto ridere e lo trovo un ragazzo genuino.

C’è qualcuno dei concorrenti di questa edizione in cui ti riconosci?

Mi riconosco molto in Adua perché trovo che abbia un carattere affine al mio. Siamo entrambe toste.

Ho visto sulle storie Instagram che anche tu ci sei rimasta male per la squalifica di Denis Dosio. L’hai trovata ingiusta?

Non l’ho trovata ingiusta perché le regole vanno rispettate. Mi è dispiaciuto per il fatto che era il più piccolo all’interno della casa e poi per il fatto che ha sofferto molto per gli insulti ricevuti sui social. In questa cosa mi ci sono rivista perché so quanto può far male la cattiveria delle persone. La sua partecipazione è valsa come un riscatto.

Dopo il Grande Fratello Vip ti sono arrivate altre proposte interessanti? C’è una sfida in particolare in cui piacerebbe cimentarti?

Avevo sostenuto un provino per “Amici” che non è andato bene. Non si può sempre vincere ma siccome sono una persona che non si abbatte ci riproverò. Dopo il Grande Fratello mi sono arrivate tante altre proposte ed è iniziato il mio lavoro. Spero un giorno di potermi mettere alla prova sia nel canto che nella recitazione che sono le mie più grandi passioni sin da quando sono piccola.

Qualche tempo fa si era parlato di un tuo approdo sul trono di Uomini e Donne poi da te smentito. Se ora te lo proponessero accetteresti?

Siccome sono alla ricerca dell’amore penso che accetterei. Sarebbe un’esperienza interessante.

Con Daniele Dal Moro invece è pace fatta?

Non è andata bene tra noi per una questione di incompatibilità caratteriale. Oggi però abbiamo un buon rapporto e ogni tanto ci sentiamo. Gli auguro il meglio.

In questi anni l’amore ti ha più tolto o ti ha più dato? Cosa ti aspetteresti dall’amore se bussasse ora alla tua porta?

In questi anni l’amore mi ha tolto la serenità. Devo ammettere però che la mia grande svolta nella vita è avvenuta quando ho avuto una delusione sentimentale. Sono riuscita a tramutare il dolore in forza e a ricominciare. Se ora dovessi incontrare l’amore lo accoglierei a braccia aperte. Una carezza e un abbraccio a fine giornata fanno sempre bene al cuore.

Se oggi guardi avanti cosa vedi? Ti senti più forte?

Mi sento più forte anche se non sono invincibile. Se guardo il futuro mi auguro di raggiungere i miei obiettivi. Sono molto scaramantica però e non mi azzardo a parlarne.