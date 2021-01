Dieci anni dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, ha deciso di giocarsi nuovamente la carta del reality. Mario Ermito è stato l’ultimo eliminato dalla casa del “Grande Fratello Vip”. Dopo essersi reso protagonista di spinose questioni sentimentali legate ad alcuni concorrenti della casa, Mario ha voluto fare il punto della situazione tirando un bilancio dell’esperienza all’interno della casa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Mario ci ha raccontato di essersi posto degli obiettivi al suo ingresso nella casa e di essere entrato con una maggiore consapevolezza rispetto alla precedente esperienza. A proposito del suo rapporto con Tommaso Zorzi, ha confidato di aver provato ad aprirsi con lui ma di aver trovato un muro. Mario ha anche specificato cosa intendesse dire con l’espressione “caduta dell’impero” e a tal proposito ha parlato di faide interne nella casa. Ammette che con Dayane Mello sia nata una bella sintonia tanto che parlando di lei ci ha confidato: “Con Dayane ci siamo riconosciuti e stava nascendo una bella sintonia. Con lei ho affrontato un vero e proprio dialogo, ci siamo raccontati e io ho scoperto una persona con un’anima forte. Mi sono tanto avvicinato a lei”. Attorno alle voci che si stanno riconcorrendo su una sua complicità sospetta con Giacomo Urtis, Mauro ha voluto replicare e dire la sua: “Sono basito dal dover giustificare un’amicizia con una persona che ho conosciuto nella casa e che solo per il fatto di avere un orientamento sessuale diverso dal mio si debba insinuare qualcosa. Giacomo è un amico che ho deciso di frequentare anche all’esterno. Non abbiamo avuto modo di vederci finora se non in studio dopo che sono uscito. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria. Ho dormito a casa del mio agente per due notti a Roma e la mattina successiva sono partito dopo pranzo per Brindisi”. Intanto con l’ex Valentina Paolillo, Mario ci dice che si tratta ormai di un capitolo chiuso nonostante per lui rimanga una storia importante. Sul fronte professionale, Mario sarà intanto coprotagonista in un film internazionale, una commedia spagnola che sarà disponibile su una nota piattaforma. Il bell’Ermito ci ha anche rivelato il suo podio facendo tre nomi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Dayane Mello. Pronostico azzeccato?

Mario Ermito, intervista esclusiva all’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Mario, per te non è la prima volta nella casa visto che avevi già partecipato qualche anno fa. Com’è andata stavolta? Sei riuscito ad entrare subito nelle dinamiche del gioco o hai trovato difficoltà ad ambientarti?

Sono entrato con una maggiore consapevolezza e con un bagaglio di esperienza completamente differente rispetto alla mia partecipazione di 9 anni fa. Non ho alcun rammarico perché sono entrato con degli obiettivi come quello di farmi conoscere e di far divertire. Obiettivi che penso di aver raggiunto. Sono stato me stesso dall’inizio alla fine, con i miei pregi e i miei difetti. Non ho avuto difficoltà ad ambientarmi anche se prendendo in prestito la terminologia cinematografica entrare al secondo tempo di un film non è facile perché le dinamiche si sono già formate. Io ho cercato di portare un po’ di leggerezza e di spensieratezza all’interno della casa contribuendo assieme ai miei compagni a regalare dei momenti goliardici al pubblico a casa.

Ti aspettavi l’eliminazione?

Devo essere sincero? Sì, me l’aspettavo.

Dopo la tua uscita, hai espresso un giudizio critico su Tommaso Zorzi. Pensi che la sua indisponenza nei tuoi confronti sia dipesa da attriti del passato?

Questa è una domanda che bisognerebbe fare a lui. Ho cercato in tutti i modi di aprire un varco con lui nel conoscerlo e nel farmi conoscere. Nel momento in cui lui ha messo un muro impendendomi di farlo, ho deciso che avremmo preso strade diverse. Io sarei andato per la mia e lui per la sua.

Hai dichiarato che nella casa stanno giocando tutti. C’è qualcuno che più degli altri sta facendo strategia?

Quando parlavo con Dayane ho usato una metafora parlando di caduta dell’impero. L’impero non cade solo per le invasioni dei popoli avversari ma a volte avviene a causa di faide interne. E’ ciò che sta accadendo nella casa.

In queste ore però Dayane sembra che si stia avvicinando a Stefania Orlando. Come te lo spieghi? Mi pare che tra loro non corresse buon sangue.

Ho smesso di pormi domande ma anche quando ero all’interno della casa avevo adottato questo atteggiamento. Dayane è uno spirito libero e non ha bisogno di affiancarsi qualcuno. Deve viaggiare da sola.

All’interno della casa abbiamo visto nascere una bella complicità con Dayane. Poteva nascere qualcosa?

Con Dayane ci siamo riconosciuti e stava nascendo una bella sintonia. E’ una ragazza che va ascoltata. A volte si è troppo concentrati su se stessi e i dialoghi si trasformano in monologhi. Con lei ho affrontato un vero e proprio dialogo, ci siamo raccontati e io ho scoperto una persona con un’anima forte. Mi sono tanto avvicinato a lei.

A proposito di complicità sospette, nella trasmissione di Barbara D’Urso è stato rilanciato un gossip che riguarda te e Giacomo Urtis. Vuoi commentare?

Nel 2021 si cerca ancora di etichettare ogni situazione che si può creare come fossimo tanti capi d’abbigliamento alla ricerca di una griffe. Sono basito dal dover giustificare un’amicizia con una persona che ho conosciuto nella casa e che solo per il fatto di avere un orientamento sessuale diverso dal mio si debba insinuare qualcosa. Giacomo è un amico che ho deciso di frequentare anche all’esterno. Non abbiamo avuto modo di vederci finora se non in studio dopo che sono uscito. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria. Ho dormito a casa del mio agente per due notti a Roma e la mattina successiva sono partito dopo pranzo per Brindisi. Io e Giacomo ci siamo messi a ridere quando abbiamo saputo questa notizia.

Tra l’altro sei stato uno dei primi a criticare il regalo che la Paragoni ha fatto a Zelletta. Lo stesso Zelletta ti ha accusato dandoti dell’insensibile. Pensi di aver esagerato con lui?

Io non l’ho attaccato. Ho visto un amico in lacrime e inizialmente tutti avevamo interpretato male il gesto di Natalia. Ho deciso di dire la mia anche se mi sono accorto di aver sbagliato il momento. Il mio è stato un gesto a fin di bene. Mi sono ricreduto quando ho assistito al confronto tra di loro. Sono stato contento.

Fai un pronostico. Chi vincerà secondo questa edizione?

Mi piacerebbe vedere in finale Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Dayane Mello.

Prima nel tuo ingresso nella casa, avevi avuto dei contatti con Adua. E mi pare che tra voi ci fosse un interesse reciproco. Secondo te si sta comportando male nei confronti del fidanzato?

Secondo me non si sta comportando male. Ho visto un grande coinvolgimento da parte di entrambi ed è chiaro che essendo in casa da quattro mesi la mancanza del fidanzato si fa sentire. Credo che questa situazione si risolverà quando Adua uscirà dalla casa.

A proposito di Valentina, dopo l’uscita dalla casa vi siete sentiti? Pensi di poter recuperare questo rapporto?

Con Valentina non ho nulla da chiarire. E’ una persona che porterò sempre nel mio cuore perché è stata una storia per me importante. Le auguro tutto il meglio che la vita potrà offrirle. Per me è un capitolo chiuso.

Eri a conoscenza del fatto che avesse inviato dei messaggi a Sonia Lorenzini?

Con Sonia ci siamo sentiti e lei me l’ha detto. E’ stato un discorso non approfondito anche se lei mi ha avvertito. Sonia è un’amica che ho conosciuto all’interno della casa e tale rimane.

Dopo questa esperienza, cosa ti piacerebbe fare? Hai ricevuto altre proposte televisive?

Quest’anno uscirà un film internazionale prodotto dalla Warner Bros che mi vedrà coprotagonista. Si tratta di una commedia spagnola che uscirà prima nelle sale spagnole e sudamericane e poi sarà disponibile su una nota piattaforma.

Con i reality hai chiuso?

Mai dire mai nella vita.

Hai dichiarato di aver rifiutato più volte il trono di “Uomini e donne”. Se si presentasse oggi la possibilità, accetteresti?

Al momento, la priorità rimane il mio lavoro. Se dovesse arrivare una proposta di questo tipo la valuterei assieme al mio agente.