Agli Italian Tv Awards ha ricevuto il Premio alla Carriera. Marco Columbro ha segnato un importante periodo della televisione italiana. Nonostante il conduttore manchi dalla tv ormai da anni, il pubblico continua a ricordarlo con affetto.

Intervista a Marco Columbro

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato al Festival del Cinema di Roma poco prima che salisse sul palco per ricevere un importante riconoscimento alla carriera. A tal proposito Marco ha dichiarato: “Non me l’aspettavo. Mi ricordo che negli anni 90 quando avevo 40 anni mi invitarono a Napoli per ritirare un Premio alla Carriera. A quell’età mi sembrò strano ricevere un premio di questo tipo. Oggi invece a distanza di 20 anni che non faccio più varietà in televisione ricevere questo premio è un onore e significa che sono rimasto nel cuore di tante persone. Mi stupisco ancora quando per strada la gente mi ferma e mi dice di vedermi tutti i giorni in televisione. Sono felice di aver lasciato il segno”.

Poi abbiamo chiesto a Marco Columbro di commentare lo stato di salute della televisione italiana. Columbro però ha risposto: “Non lo so perché non la guardo la televisione. Vedo solo film. La televisione di oggi mi annoia. I talk politici sono insopportabili, i tg non li vedo da vent’anni ma mi informo su Internet di quello che succede”.

Marco Columbro tornerebbe mai in tv con un suo programma? Columbro ci rivela di avere pensato ad un format: “Vorrei fare un programma stile Voyager in cui però non si lasciano aperti degli interrogativi ma si danno delle risposte. Parlerei di medicina alternativa, di oncologia ad alto livello, di fisica quantistica e di altri argomenti che potrebbero interessare il pubblico”.

Insieme a Marco Columbro a ritirare il premio per la televisione era presente anche Elena Sofia Ricci con cui il popolare conduttore aveva condiviso il set della serie di successo Caro Maestro. A distanza di anni, i due attori si sono incontrati in questa particolare occasione: “Si era pensato ad un sequel di quella serie ed erano state fatte delle proposte. Elena Sofia è stata la mia seconda partner dopo Lorella Cuccarini. Elena Sofia è una grande attrice e lavorare con lei è un piacere. Poi è toscanaccia come me, il che è un valore aggiunto”.

Alcuni personaggi televisivi hanno negli anni cercato un riscatto attraverso la strada del reality. Abbiamo chiesto a Marco Columbro perché non abbia mai accettato di partecipare a questo genere di programmi: “Si è trattato di un rifiuto più che di pudore televisivo. Perché dovrei partecipare a dei reality? Il pubblico mi conosce per i programmi che ho fatto. Non sopporterei mai di stare rinchiuso dentro una casa per sei mesi”, ha concluso.

Intervista video a Marco Columbro