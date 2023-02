Intervista a Le Donatella, new entry ad Avanti un Altro

Sono le new entry di Avanti un Altro. Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella, sono tra le protagoniste del salottino della nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis. Le ragazze sono state notate per la loro ironia e così Sonia Bruganelli ha deciso di coinvolgerle in questa avventura televisiva. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Le Donatella e ci siamo fatti raccontare qualcosa in più. Anche con Paolo Bonolis è nata da subito una bella sintonia. Qualche tempo fa Le Donatella hanno attraversato un momento doloroso. Il loro papà è venuto a mancare prematuramente lasciandole senza parole. Il lavoro le sta aiutando a metabolizzare il lutto. Sul rapporto con gli haters sui social, Silvia ha rivelato: “Quando ci si espone ci può stare che ci siano delle critiche. Ciò che non comprendo molto è il fatto che qualsiasi persona sui social si senta legittimata ad offendere. C’è una linea sottile tra dare un giudizio e offendere. In questi anni abbiamo accumulato soddisfazioni ma anche cattiverie gratuite e inutili. Ora che abbiamo compiuto 29 anni però ci siamo fatte una corazza”.

Giulia e Silvia Provvedi hanno partecipato al Grande Fratello Vip e vinto L’Isola dei Famosi. In qualità di esperte del reality, abbiamo chiesto loro quale sia il concorrente preferito e quale invece quello che non sopportano: “Ci piaceva molto George Ciupilan e ad oggi non riusciamo a farci una ragione per la sua eliminazione. Saremmo volute andare davanti alla casa a protestare. Il pubblico a casa è ormai saturo dei vari teatrini. George non ha mai seguito la massa ma è rimasto se stesso dall’inizio del reality. Una concorrente che non apprezzo è Antonella Fiordelisi. E’ troppo litigiosa, poco autocritica e poco positiva”. In futuro, Le Donatella vorrebbero tornare a fare un reality ma in una nuova veste: “Vorremmo fare le opinioniste”. A conclusione dell’intervista abbiamo chiesto a Giulia Provvedi come stiano andando le cose in amore. Lo scorso ottobre, la ragazza aveva postato sui social uno scatto in compagnia di un uomo misterioso. Silvia ha confermato ai nostri microfoni la relazione: “Sta andando a gonfie vele. Ho trovato una persona speciale e me lo tengo stretto. Lo custodisco come un bene prezioso. Mi sento molto bene e sono felice”.

Intervista a Le Donatella, new entry ad Avanti un Altro

Giulia, Silvia, siete le new entry di Avanti un altro. Com’è nata l’idea di partecipare al programma? Cosa vi sta regalando questa esperienza televisiva?

Giulia: Dobbiamo ringraziare il nostro team e Gabriele Parpiglia. Avevamo avuto il piacere di conoscere Sonia Bruganelli la scorsa estate durante un evento e anche lei aveva trovato interessante il fatto che potessimo partecipare a questo programma. E’ stata un’esperienza bellissima e siamo felici di averne preso parte. Per noi è stata una novità improvvisa tanto che in breve tempo ci siamo trovate a Roma a registrare. Abbiamo respirato da subito un clima familiare dietro le quinte.

Come vi state trovando con le altre compagne di avventura? E con Paolo Bonolis invece?

Silvia: Siamo due ragazze autoironiche e abbiamo capito da subito di essere capitate nel contesto adatto a noi. Pur entrando in corsa siamo riuscite a fare squadra con Paolo, Luca e gli altri addetti ai lavori.

Ci potete raccontare qualche aneddoto divertente del dietro le quinte?

Giulia: Quando siamo arrivate ci siamo rese conto che ci avevano preparato due camerini separati, molto grandi. Dopo due registrazioni hanno capito che non aveva senso e ci hanno messo in un unico camerino.

E’ un momento importante per la vostra carriera. Prima un film La California e ora Avanti un altro. Soddisfazioni professionali che si intrecciano al dolore per la scomparsa di vostro padre. Il lavoro vi sta aiutando a metabolizzare il dolore?

Giulia: Noi siamo una famiglia unita. Anche dopo la morte di nostro padre abbiamo continuato a lavorare perché lui avrebbe voluto così.

Silvia: Il dolore rimane e rimarrà per sempre. Ci stiamo facendo molta forza a vicenda.

Voi siete state lanciate da X Factor. Tornando indietro partecipereste di nuovo?

Silvia: Assolutamente sì. E’ stata una scelta condivisa. Noi non avevamo studiato al Conservatorio e ci dilettavamo a cantare al karaoke. La mia passione nella musica era talmente forte che ho coinvolto mia sorella. Di recente abbiamo scritto anche la colonna sonora del film La California e continuiamo a fare serate in giro per l’Italia.

Dopo quella esperienza la vostra strada è stata in salita? Avete mai pensato di gettare la spugna?

Giulia: Non ci abbiamo mai pensato. In Italia però si viene spesso etichettati. E’ difficile riuscire a far capire che si può essere più cose. Noi amiamo condurre, stare a contatto con il pubblico, amiamo cantare, suonare e ballare. Non ci siamo precluse nulla. Fortunatamente abbiamo sempre avuto occasioni lavorative e gli addetti ai lavori ci hanno spinte a dare il meglio di noi. Con questo non voglio dire che non ci siano stati momenti di sconforto. Nella vita però quando si chiude una porta si apre un portone. Ad oggi, la radio continua ad essere però il nostro sogno.

La scorsa estate siete apparse anche nel programma televisivo Techetechete ma la reazione del pubblico non è stata tenera. Come vivete il rapporto con le critiche? Qual è stato il commento che più vi ha ferito?

Giulia: Non si può piacere a tutti. Accogliamo le critiche con un gran sorriso e appoggiamo i consensi con altrettanti sorrisi e abbracci.

Anche le vostro foto sui social sono state prese di mira in quanto ritenute troppo hot. La bellezza infastidisce?

Silvia: Non se la bellezza infastidisca o meno. Quando ci si espone ci può stare che ci siano delle critiche. Ciò che non comprendo molto è il fatto che qualsiasi persona sui social si senta legittimata ad offendere. C’è una linea sottile tra dare un giudizio e offendere. In questi anni abbiamo accumulato soddisfazioni ma anche cattiverie gratuite e inutili. Ora che abbiamo compiuto 29 anni però ci siamo fatte una corazza.

Quale concorrente del Grande Fratello Vip vi ha colpito in positivo e chi invece non vi piace?

Giulia: Ci piaceva molto George Ciupilan e ad oggi non riusciamo a farci una ragione per la sua eliminazione. Saremmo volute andare davanti alla casa a protestare. Il pubblico a casa è ormai saturo dei vari teatrini. George non ha mai seguito la massa ma è rimasto se stesso dall’inizio del reality. Una concorrente che non apprezzo è Antonella Fiordelisi. E’ troppo litigiosa, poco autocritica e poco positiva. Antonella e Edoardo avrebbero potuto farsi la loro esperienza all’interno della casa in solitaria in modo più leggero. Litigare in continuazione fa perdere di vista la bellezza del programma.

Se vi proponessero di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip accettereste?

Silvia: Abbiamo progetti diversi e non abbiamo l’ambizione di fare nuovamente le concorrenti. E’ un programma che ci piace seguire e le porte per il Grande Fratello Vip restano aperte ma magari in altre vesti. Magari come opinioniste al fianco di Sonia!

Avete sempre partecipato in coppia ai reality. Un’esperienza da sole invece vi spaventerebbe o ci avete pensato?

Silvia: Mi ha sempre incuriosito La Talpa. Non riuscirei però a lasciare da sola la bambina. Per il momento però preferiamo fare tutti i progetti insieme.

Giulia, accanto a te c’è un nuovo amore. Come vi siete conosciuti e cosa ti ha più colpito di lui?

Sta andando a gonfie vele. Ho trovato una persona speciale e me lo tengo stretto. Lo custodisco come un bene prezioso. Mi sento molto bene e sono felice.