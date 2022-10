Svolta per le carriere di Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella. In questi mesi le due gemelle hanno condiviso sui profili social foto e video in cui apparivano sul set di un film. Non era trapelato però nessun dettaglio al riguardo fino a quando Le Donatella avevano pubblicato uno scatto in una sala di montaggio. Giulia e Silvia Provvedi sono le protagoniste del film La California, diretto da Cinzia Bomoll e presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma. Le Donatella interpretano le gemelle Ester (Silvia Provvedi) e Alice (Giulia Provvedi). Sospeso tra noir e commedia, La California è un film immerso nella provincia italiana, con le sue molteplici declinazioni e dimensioni. Talvolta frontiera, altre volte scoperta di identità o una realtà dalla quale partire per trovarne poi di nuove.

Intervista a Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Giulia e Silvia Provvedi. Entrambe sono apparse felici e raggianti sul red carpet: “Sul set arrivavamo due ore prima e andavamo via dopo gli altri. Abbiamo studiato tanto, dormito poco ma siamo orgogliose di averlo fatto perché ci abbiamo messo tutto di noi stesse consapevoli essendo la nostra prima esperienza abbiamo ancora tanto da imparare. Speriamo di aver fatto un buon lavoro. Finora la regista si è congratulata con noi e siamo curiosi di capire come il pubblico accoglierà il film”, dice Silvia Provvedi. Abbiamo poi chiesto alle Donatella se nella loro vita ci sia stato un momento in cui si fossero sentite soffocate dalla vita di provincia. Silvia ci spiega: “Noi siamo nate e continuiamo ad essere due spiriti liberi. A 18 anni abbiamo cambiato città perché avevamo voglia di emergere e di spiccare il volo. Noi torniamo sempre a casa a Modena”.

Giulia Provvedi interviene tirando in ballo i piatti tipici emiliani. Le Donatella avevano iniziato una carriera musicale. Da alcuni anni però le due sembravano intenzionate a voltare pagina e questo progetto gli ha dato l’occasione per farlo. Noi gli abbiamo chiesto se ad entrambe piacesse la recitazione: “Non ci siamo mai precluse nuovi percorsi e abbiamo sempre odiato le etichette. Questo è un discorso più estero che italiano. In Italia si cerca sempre di canalizzare il focus in una direzione. Noi abbiamo sempre dato il massimo in ogni progetto che ci stimolasse e questo intendiamo continuare a fare”, spiega Silvia Provvedi.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto alle Donatella se nel film abbiamo trasferito qualcosa del loro rapporto: “Del nostro rapporto abbiamo messo tanto. Ci siamo sempre stimolate a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi. Nel film ho cercato di trasmettere quella sofferenza e quelle cicatrici che mi porto dentro e che mi hanno aiutato ad interpretare Ester al meglio”.

Giulia anche spiega di aver scoperto tanti lati del suo carattere durante la lavorazione del film: “Sono sempre stata una persona molto impulsiva però sono riuscita a scavare in profondità anche nella parte più oscura di me. Come tutti tendo a mascherare le fragilità e invece in questo caso le ho messe in evidenza”.

Il film, che uscirà in sala il 17 novembre 2022 con Officine UBU è una coproduzione Italia-Cile prodotta da Cinzia Bomoll per Amarcord (Italia) e Karina Jury per 17 Producciones (Cile), con la produzione esecutiva di Simone Bachini e Mario Chemello per Apapaja, realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso la Emilia-Romagna Film Commission, Ibermedia, Tax Credit Mic.

Intervista Video