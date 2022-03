Uscirà il 31 marzo al cinema il film “Mancino Naturale”. Presentato in concorso ad Alice nella città 2021 nella selezione Panorama Italia, il film racconta la storia di Isabella, (Claudia Gerini) una madre vedova che vive con suo figlio Paolo di 12 anni che divide la sua vita tra gli impegni scolastici e quelli legati al mondo calcistico. Paolo infatti è impegnato ben quattro volte a settimana per gli allenamenti di calcio e da quando è morto il padre, grande appassionato di calcio anche lui, Isabella è ossessionata dal far diventare suo figlio un grande calciatore senza però chiedersi davvero se anche Paolo lo desideri davvero. Nel cast Francesco Colella, Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli e Massimo Ranieri.

Intervista a Katia Ricciarelli

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Katia Ricciarelli. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, Katia è tornata alla recitazione.

Sul suo personaggio, Katia ha rivelato: “In questo film ho dovuto fare la nonna e di solito ho vestito sempre i panni della mamma. Nella vita, mi sarebbe piaciuto avere dei nipoti. Non ho mai avuto i nonni e mi mi sono mancati tantissimo. Mi ha colpito nel film il fatto che ci fosse una madre disposta a tutto pur di far avere al figlio una carriera brillante, al contrario di mia mamma che mi ha sempre appoggiato nel realizzare il sogno che avevo senza mai avermi spinto. Ora i talenti ci sono ma manca la voglia di studiare. Si vuole arrivare subito e basta una semplice apparizione televisiva per far sentire certi personaggi già arrivati. Senza impegno, il talento non serve a niente”.

Nel film, il calcio viene rappresentato come un mondo spietato. Abbiamo chiesto allora a Katia Ricciarelli se anche il mondo della musica lirica e della televisione lo siano. La cantante lirica ha sottolineato: “In televisione non tutti sono dei grandi talenti ma si possono sopportare anche i mediocri. Nel calcio invece non è possibile bluffare come non è possibile nel mondo della lirica. Se inizi a steccare e non hai dei bei acuti e non hai personalità si nota subito. Nella vita bisogna darsi da fare per imparare se si ha il talento naturale”.

Katia non ha mai dovuto rinunciare però ai suoi sogni: “Ho sempre avuto il pallino della musica lirica. Avevo iniziato a cantare a 8/9 anni e da adolescente temevo di perdere la voce. Ho creduto ad un certo punto di essere ammalata. Poi però ho cercato di studiare e fare sempre del mio meglio. Sono andata al Conservatorio e non ero mai contenta perché volevo cimentarmi in cose più impegnative rispetto a quelle che mi si venivano date. Mia madre ha fatto tanti sacrifici e il mio obiettivo era quello di farla vivere come una regina”.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli ha poi parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La cantante lirica non si è affatto pentita di aver partecipato e dice: “Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto perché l’ho scelto io. Non posso dare la colpa a nessuno. Ho voluto fare io questa esperienza e l’ho fatta. Non pensavo di stare per molto tempo nella casa. Credevo che sarei rimasta per un mese e mezzo o due al massimo e invece è passato mezzo anno. In questo senso, non lo rifarei. Questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli altri. A volte però quando gli altri non ti rispettano ti viene voglia di rispondere a tono. Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa”.

In un’intervista di qualche giorno fa, Alfonso Signorini aveva dichiarato di esserci rimasto male per alcuni comportamenti di Katia Ricciarelli. In questa intervista, abbiamo chiesto a Katia se si sia rimproverata qualcosa. La cantante lirica ha risposto con schiettezza: “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive. Tralasciando il periodo del matrimonio, ho sempre vissuto da sola. Sembra che io abbia un carattere duro ma non è così. Dopo due minuti ci rido sopra. Tutti noi possiamo avere delle reazioni eccessive. L’importante è riconoscerlo e chiedere scusa”.

A causa di queste reazioni, Katia Ricciarelli è finita nel tritacarne mediatico. Katia però non si preoccupa affatto delle critiche: “Io non le leggo. Sono come sono e per questo vedo che molte persone mi amano”.

Katia Ricciarelli riconosce però di essere stato il personaggio più vero di questa edizione. Lo ha ammesso anche Soleil Sorge in un’intervista. Sul loro rapporto, Katia ha svelato: “Io ero molto legata a lei e viceversa. Soleil era come ero io alla sua età”.

Archiviava questa esperienza, Katia Ricciarelli torna in teatro. E’ stata lei stessa a raccontarlo: “Debutto a luglio in una commedia. A maggio inizierò a fare le prove. Poi continuerò a formare i giovani talenti nella mia Accademia”.

Katia Ricciarelli ha rivelato di voler fare l’opinionista al Grande Fratello Vip ma noi le abbiamo fatto notare che sarebbe più azzeccata come giudice in un talent. La cantante lirica è d’accordo e ammette: “Mi piacerebbe molto. Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica. Anzi, amo le contaminazioni”. Insomma, per Katia Ricciarelli gli impegni non mancano. Speriamo di rivederla presto però anche in televisione.

Intervista Video a Katia Ricciarelli