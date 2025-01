In “Mina Settembre“, Giuseppe Zeno interpreta Domenico, un affascinante ginecologo che lavora a stretto con Mina Settembre. In queste stagioni, il personaggio di Mimmo si è trasformato da semplice collega in interesse amoroso per la protagonista, la cui vita sentimentale era già abbastanza complicata. Infatti, prima di conoscere Domenico, Mina era sposata con Claudio De Carolis, interpretato da Giorgio Pasotti. Ma come in qualsiasi storia a lieto fine l’amore trionfa. Ed è proprio il caso di dirlo visto che nei nuovi episodi della terza stagione che andranno in onda dal 12 gennaio su Raiuno in prima serata Mina e Domenico si prometteranno amore eterno.

Mina Settembre 3, intervista a Giuseppe Zeno

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giuseppe Zeno. L’attore, in merito al suo personaggio, ha dichiarato: “Ritroveremo Domenico dove lo abbiamo lasciato. Risolverà alcuni suoi problemi personali e finalmente riprenderà in mano la sua vita, la sua professione. Nel frattempo riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con Mina. Un sogno d’amore che però porta con sé delle incognite, non è un amore senza difficoltà. Un’unione porta delle responsabilità come quella di diventare genitore e in questa terza stagione Domenico diventerà padre”.

Sugli aspetti in comune con il suo personaggio, ha ammesso: “Mi riconosco molto nella sua empatia. Cerco sempre di capire chi ho davanti, di non pormi mai in contrasto. In queste stagioni non abbiamo mai visto Mimmo esplodere in modo pesante, a me a volte accade quindi in questo caso sono io che cerco di rubare qualcosa dal mio personaggio”.

La terza stagione si concentra sul mondo giovanile, sulle loro fragilità e difficoltà. Da padre, Giuseppe Zeno confida le sue sensazioni: “Non sono preoccupato o meglio non lo sono più di quanto lo erano i miei genitori nei miei confronti. Penso che ogni genitore che accoglie tra le braccia per la prima volta una creatura non si senta piovere addosso delle responsabilità. Quella creatura non ti ha chiesto di nascere, sei stato tu a volerla mettere al mondo forse anche per un sano egoismo. E’ una responsabilità che viene ampiamente ripagata da una serie di cose che un genitore può comprendere come l’amore e il calore che i figli ti danno. E’ chiaro che sono in ansia come ogni genitore ma sono anche convinto che riusciranno a sapersi destreggiare. Vorrei poter essere al loro fianco sempre e comunque, poterle indirizzare senza determinare le loro scelte perché vorrei fossero libere di poter scegliere”.

Mina Settembre è una serie molto attesa, basti guardare gli ascolti delle scorse stagioni. Secondo Zeno, il pregio della serie sta nella genuinità: “E’ una genuinità strettamente connessa alla visceralità di Napoli, ai suoi colori, alla sua bellezza, una Napoli che vive un grandissimo fermento. Tutti questi elementi sono stati condensati e tradotti in linguaggio seriale”.