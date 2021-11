Da alcuni giorni si parla di un suo ritorno nel programma “Uomini e Donne“, il dating show che l’ha visto protagonista per la sua relazione con Gemma Galgani. Giorgio Manetti si sarebbe convinto a tornare dopo aver visto in tv Isabella Ricci. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Giorgio Manetti ha però smentito categoricamente questa notizia.

Giorgio ha poi aggiunto di essersi rivisto molto in Isabella Ricci e ha ammesso di aver messo solo qualche like sui social ad Isabella ma di non aver tentato nessun approccio. In merito poi al comportamento di Gemma Galgani che si sarebbe dichiarata gelosa in caso di una sua eventuale frequentazione con Isabella, Giorgio ha sentenziato: “Gemma farebbe bene a non parlare di “strategie”, che secondo me conosce molto bene. Non credo che se io e Isabella, all’interno dello studio, ci fossimo frequentati ciò avrebbe dato fastidio a Gemma: infatti, il suo è soltanto un atteggiamento così, di forma ma senza sostanza. Se Gemma fosse stata veramente interessata in me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio”.

Giorgio Manetti ha espresso anche un suo parere in merito alla storia che si è già conclusa tra Gemma e Costabile. Ha rivelato di essere stato contattato per partecipare al “Grande Fratello Vip” e di non essersi pentito di aver rifiutato. Debutterà anche in veste di attore nel prossimo film “Uno strano weekend al mare”. Un’esperienza divertente in cui Giorgio ha tenuto a precisare di interpretare un personaggio diverso dal Giorgio che finora abbiamo conosciuto. Giorgio non sembra lasciare la porta aperta dunque ad un suo ritorno a “Uomini e Donne”. Chissà magari se in futuro Maria De Filippi lo chiamerà come opinionista.

Giorgio Manetti, l’intervista

Giorgio, da giorni gira l’indiscrezione che saresti pronto a tornare a “Uomini e Donne” per conoscere Isabella Ricci. Cosa ci puoi dire al riguardo? In caso affermativo come mai hai deciso di rimetterti in gioco? Qualche tempo fa avevi detto che non saresti mai tornato in quegli studi.

Effettivamente non ho mai detto che avevo intenzione di tornare a U&D: il tutto è nato da

una domanda di un giornalista, tempo fa, in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere

nel caso io fossi stato all’interno dello studio di U&D. Risposi che avrei voluto conoscere

Isabella Ricci ma solamente se fossi stato attualmente presente in quel programma.

Un mio ritorno a U&D nel formato attuale? Molto, molto improbabile e certamente non

come partecipante: dopo l’esperienza fatta, tre anni passati in quello studio ma sempre con

allegria e positività, educazione e rispetto per chiunque sicuramente in questo momento non saprei neanche cosa dire e a chi….tempi diversi.

Cosa ti ha colpito di Isabella? E’ vero che hai chiesto una puntata extra per poterla conoscere meglio?

Penso che Isabella sia una bella signora, con un certo stile ed una buona educazione (per

me fondamentale) con la quale scambierei volentieri due chiacchiere ed un caffè, lontano

dai riflettori della TV. Apprezzo molto il fatto che Isabella abbia detto in studio che ha seguito la mia vicenda a U&D e che lei avrebbe fatto ovviamente una scelta diversa. Persona lungimirante ed anche un po’ sognatrice, come me del resto. Ultimamente ho seguito il programma di Maria e devo dire che a volte Isabella mi ricorda i tempi di quando anch’io sedevo su quella sedia: essere attaccati continuamente solo per il fatto di essere se stessi e credere nelle proprie convinzioni….beh, mi domando come faccia ancora a resistere: ha tutto il mio supporto! No, non ho mai contattato la redazione per una

puntata speciale.

Hai iniziato a bombardare di like il profilo di Isabella. Vi siete scambiati anche qualche messaggio?

Non ho bombardato di like nessun profilo, ho solo messo un like su alcune belle foto sul

profilo di Isabella ed inoltre non ci siamo mai scambiati alcun messaggio. D’altra parte, è

un personaggio pubblico, o no?

Gemma Galgani ha però confessato che le darebbe fastidio se Isabelle ti frequentasse e che l’ha trovata una mossa strategica. Qual è stata la reazione a queste sue parole? Pensi che lei sia gelosa di te?

Mossa strategica? Gemma farebbe bene a non parlare di “strategie”, che secondo me

conosce molto bene. Non credo che se io e Isabella, all’interno dello studio, ci fossimo frequentati ciò avrebbe dato fastidio a Gemma: infatti, il suo è soltanto un atteggiamento così, di forma ma senza sostanza. Se Gemma fosse stata veramente interessata in me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio, che poteva certamente anche concludersi dopo pochi mesi, ma non è forse quello il senso della vita di ognuno di noi? Si vive solo due volte: una volta per la tua vita terrena ed una per i tuoi sogni….tutto il resto è noia! Gelosia da parte di Gemma? No, non credo, non si può temere di perdere un qualcosa che non si ha.

Intanto, Gemma ha chiuso la storia con Costabile. L’uomo l’ha accusata di voler trovare una scusa per chiudere la loro relazione per poter rimanere nel dating show. Pensi anche tu la stessa cosa? Deve cambiare atteggiamento?

Costabile mi è sembrato un uomo riflessivo, maturo e che bada al sodo: infatti, ha subito

invitato Gemma a passare con lui una vacanza a Sharm, così da non perdere tempo in futili

chiacchere da studio ed arrivare a conoscere una persona in tempi brevi, lontano dai riflettori. Ma, come oramai succede da oltre 12 anni, sembra che ogni volta ci sia un

qualcosa che impedisce a Gemma di andare avanti o, più esattamente, di uscire da quello

studio. Lo scopriremo solo vivendo, ai posteri il giudizio.

Si è discusso molto delle liti tra Gemma e Tina Cipollari. C’è un’antipatia reale tra le due o si tratta di una messinscena? Secondo te, Tina ha esagerato qualche volta?

Stiamo parlando di un programma televisivo di intrattenimento pomeridiano, è quindi

logico aspettarsi delle situazioni al limite, per molti inaccettabili e a volte esagerate ma

tutto fa spettacolo, almeno questo appare.

In una recente intervista, Gianni Sperti ha dichiarato che tra te e lui non corre buon sangue. Come mai? Ha aggiunto poi di aver considerato bizzarra la tua richiesta di corteggiare l’antagonista di Isabella, Gemma.

Non sono interessato a commentare i giudizi di Gianni Sperti, in democrazia ognuno ha

diritto di esprimere i propri gusti e convinzioni.

Hai da poco intrapreso la carriera di televenditore. Come mai hai deciso di cambiare vita?

Dall’inizio della pandemia da Covid, si è verificato un blocco quasi totale di qualsiasi tipo

di manifestazione con pubblico partecipante ad eventi, feste, inaugurazioni ecc. con

conseguente stato di inattività per tante persone come me che erano chiamate dalle varie

agenzie a partecipare appunto a tali eventi. Ho deciso quindi di non rimanere con le mani

in mano ed indirizzarmi così verso altre attività, come ad esempio la televendita ma anche

nel settore del management di strutture turistiche: l’Italia offre innumerevoli occasioni di

lavoro in questo senso, per chi ha veramente voglia di mettersi in gioco.

Hai rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip. Come mai? Tornando indietro accetteresti?

No, non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di

partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il

pubblico.

Intanto, debutterai al cinema assieme a Sossio Aruta nel film “Uno strano weekend al mare”. Com’è andata questa esperienza?

Abbiamo già terminato le riprese del film già da diversi mesi, penso che uscirà presto in

alcune sale e su Amazon Prime. E’ stata una bella esperienza, un cast di personaggi

alquanto divertenti ed un ottimo staff tecnico. Io interpreto un personaggio un po’ diverso

dal Giorgio che conoscete, ma ovviamente nel cinema si deve essere in grado di interpretare ruoli diversi. A quanto ho potuto constatare, tutti hanno interpretato la loro parte in maniera egregia: sono contento per Sossio, anche lui molto convincente nell’interpretazione del suo personaggio. Anche il mio cortometraggio, “A Killer for a

Friend” ha avuto un discreto successo di visualizzazioni su YouTube, ma ha ottenuto anche

alcuni riconoscimenti a vari concorsi cinematografici in diversi Paesi esteri. Un’esperienza, quella di attore, che rifarei molto volentieri: sono un appassionato di cinema americano e del neorealismo italiano degli anni 60’.