Prima intervista a Giorgia Meloni in tv da quando è Presidente del Consiglio, a farla sarà il giornalista e conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa. Ad annunciare l’attesissimo incontro tv è lo stesso Bruno Vespa che, intervenuto ieri sera nello speciale di Soliti Ignoti dedicato a Telethon e condotto da Amadeus, ha dichiarato: “Al posto tuo c’è Giorgia Meloni”. Ecco di seguito quando andrà in onda la prima intervista a Giorgia Meloni dopo la sua nomina a Presidente del Consiglio.

Intervista a Giorgia Meloni in tv, la prima da Premier: quando e dove in tv

Bruno Vespa annuncia la prima intervista in tv a Giorgia Meloni. Per la Meloni è la prima dopo la nomina a Presidente del Consiglio. Il giornalista e conduttore tv Bruno Vespa ha dichiarato: “L’abbiamo fatto nel 2011 con Mario Monti e lo ripeteremo quest’anno con Giorgia Meloni”.

Quanto dura l’intervista a Giorgia Meloni in tv

L’intervista a Giorgia Meloni, la prima in tv da Presidente del Consiglio andrà in onda su Rai 1 mercoledì 21 dicembre, dopo il Tg1 della sera, dalle 20.35, per circa 35 minuti, il conduttore e giornalista Bruno Vespa intervisterà dunque Giorgia Meloni a meno di due mesi dalla nascita del suo Governo.

Per dare spazio all’intervista non ci sarà la consueta puntata di Soliti Ignoti, il gioco del pre-serale di Rai 1 condotto da Amadeus. Per quanto riguarda la programmazione tv della prima serata invece, non è stata modificata.

Porta a Porta in seconda serata: voce all’opposizione

A seguire, dopo l’intervista a Giorgia Meloni, in prima serata andrà in onda il film Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo. In seconda serata è previsto il consueto appuntamento con Porta a Porta per dare voce all’opposizione. Il giornalista ha infatti dichiarato: “E poi in seconda serata inviteremo i capigruppo dei partiti dell’opposizione, in modo da sentire tutte le voci”.