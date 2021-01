Nella casa del Grande Fratello Vip si è contraddistinto per la sua simpatia. Entrato come ospite per dispensare gossip sugli inquilini, Giacomo Urtis ha lasciato il segno tanto che in molti non si aspettavano la sua eliminazione. Personaggio eccentrico e irriverente, per Giacomo era la sua seconda esperienza nel reality dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Giacomo ha dichiarato di essere rimasto spiazzato dalla eliminazione ma di essere anche soddisfatto del suo percorso. Dichiara di essere rimasto dispiaciuto dell’eliminazione di Mario Ermito tanto che a tal proposito ha commentato: “Sono rimasto dispiaciuto ieri sera per l’eliminazione di Mario Ermito. Secondo me ha contato molto il fatto di essersi messo contro i veterani della casa e contro il sistema. Non l’hanno perdonato”. Giacomo è molto amico di Giulia Salemi e a proposito del flirt con Pretelli si è espresso con parole che fanno ben sperare anche se non sopporta l’ingerenza della famiglia di Pierpaolo. Abbiamo chiesto a Giacomo se ci fosse un interesse da parte sua nei confronti di Tommaso Zorzi. Lui ha smentito nonostante abbia però ammesso di averlo guardato con occhi diversi all’interno della casa. E sullo scontro tra Tommaso e Stefania, Giacomo ci ha rivelato: “Quando ero dentro la casa una volta Tommaso e Stefania litigarono e in quell’occasione dissi che lei voleva fare lo show. Anche in quell’occasione ho trovato che alcuni comportamenti di Stefania fossero accentuati. Non ho capito se lo volesse fare per visibilità o perché davvero fosse un suo modo di fare. I motivi per cui spesso litiga con Tommaso sono anche banali tanto che mi sono chiesto spesso se fosse possibile litigare per determinate cavolate. Sono rimasto un po’ interdetto. Non ho ancora capito se ci è o ci fa”. Tifa per la vittoria di Dayane di cui ha apprezzato moltissimo le sue parole circa l’intenzione di voler realizzare il suo desiderio di avere un figlio. Nel confronto accesso tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, si schiera dalla parte di quest’ultima asserendo che non fosse a conoscenza della malattia di Samantha. “Ieri sera Antonella però avrebbe dovuto scusarsi”, aggiunge. Sul finire della conversazione, Giacomo ha parlato dei suoi progetti futuri. Ha iniziato a studiare recitazione perché a marzo inizierà a girare una serie. E sul ruolo da tronista a “Uomini e Donne” ci dice: “La mia era una battuta. Dopotutto in fatto di amore ho l’imbarazzo della scelta”. Cambierà idea sapendo che Tommaso potrebbe vestire questo ruolo?

Giacomo Urtis, intervista esclusiva all’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Giacomo, cosa ti ha convinto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip e cosa ti ha insegnato questa esperienza?

Ho voluto provare a fare un’esperienza per potermi disintossicare anche dai social. Stare isolati all’interno della casa con delle persone che conosco appena è stata per me una sfida. Dopo questa esperienza, ho imparato a farmi scivolare più le cose addosso e anche quando non ero d’accordo cercavo di non prendermela. Sono diventato più zen.

Ti aspettavi l’eliminazione?

Ho avuto la sfortuna di stare sempre in nomination. Neanche riesco a spiegarmelo perché all’interno della casa in realtà ero molto amato e quindi sono rimasto spiazzato. Non mi aspettavo di uscire ma accetto il responso del pubblico. Sono stato però quasi due mesi e devo dire che mi è bastato. Mi ero fatto altre previsioni. Mi è dispiaciuto ieri sera per l’eliminazione di Mario Ermito. Secondo me ha contato molto il fatto di essersi messo contro i veterani della casa e contro il sistema. Non l’hanno perdonato.

In queste settimane sta facendo discutere il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Secondo te è amore?

Secondo me, il rapporto tra Giulia e Pierpaolo sta maturando. Non so se possano diventare una coppia però ciò che sto vedendo fa ben sperare. Non capisco l’ingerenza da parte dei familiari di Pierpaolo che continuano a intromettersi nel suo percorso. Ho trovato fuori luogo anche i videosaluti della mamma in cui gli diceva che aveva perso consensi. Il vero protagonista è Pierpaolo e non il fratello o la madre. Pierpaolo aveva detto esplicitamente che non voleva che la mamma e il fratello rilasciassero interviste ai giornali e in tv. A quanto vedo però il fratello sta sempre in televisione. Mi sembra che i familiari siano interessati a farsi pubblicità piuttosto che a preoccuparsi per il figlio.

Abbiamo visto ieri sera un’Elisabetta Gregoraci agguerrita. Sul confronto con Giulia che idea ti sei fatto?

Elisabetta e Giulia hanno lo stesso avvocato che io conosco benissimo. Secondo me Elisabetta stava scherzando e non penso dicesse sul serio. Pierpaolo voleva molto bene ad Elisabetta e solo dopo la sua uscita dalla casa con Giulia è nata una bella sintonia, un legame di amicizia che sta sfociando in qualcos’altro. Secondo me capiranno se le cose funzioneranno quando usciranno entrambi dalla casa.

Abbiamo notato un tuo interesse sospetto all’interno della casa nei confronti di Zorzi. Ti piace davvero o si è trattato di una mossa strategica?

Tommaso è un mio carissimo amico da quando eravamo piccoli. Devo ammettere che dentro la casa ho iniziato a guardarlo con altri occhi. Gli ho fatto infatti degli apprezzamenti ma in coppia con lui non mi ci vedo. Non è il tipo di ragazzo che frequenterei. All’interno della casa un piccolo gesto può essere travisato.

A proposito del confronto tra Tommaso e Stefania, che idea ti sei fatto? Dalle dichiarazioni fatte nella puntata di ieri sera da Tommaso sembrerebbe che Stefania abbia chiesto di fare finta di litigare. E’ lei la vera stratega di questa edizione? Tra lei e Tommaso l’amicizia è arrivata al capolinea?

Quando ero dentro la casa una volta Tommaso e Stefania litigarono e in quell’occasione dissi che lei voleva fare lo show. Anche in quell’occasione ho trovato che alcuni comportamenti di Stefania fossero accentuati. Non ho capito se lo volesse fare per visibilità o perché davvero fosse un suo modo di fare. I motivi per cui spesso litiga con Tommaso sono anche banali tanto che mi sono chiesto spesso se fosse possibile litigare per determinate cavolate. Sono rimasto un po’ interdetto. Non ho ancora capito se ci è o ci fa.

Nella casa Dayane ha dichiarato di essere pronta a realizzare un tuo sogno, quello di un figlio. Hai apprezzato le sue parole?

Ho apprezzato tantissimo le sue parole e neanche mi ricordavo di avergli raccontato questo mio desiderio. Secondo me anche lei vorrebbe avere un altro figlio. Tra l’altro è un gesto che fa capire quanto sia intenso il nostro legame di amicizia. Noi ci conosciamo da 15 anni e abbiamo partecipato alla stessa edizione dell'”Isola dei Famosi” e prima di entrare nella casa ci sentivamo più volte al giorno. Non so se questo desiderio si potrà esaudire ma sono rimasto colpito dalle sue parole. Non me l’aspettavo.

Dayane è data anche come favorita per la vittoria a dispetto del favorito Zorzi. Chi vincerà?

Non vorrei sbilanciarmi perché al momento i probabili vincitori sono tanti. Considerando però che la vittoria di Tommaso sarebbe scontata, dico Dayane.

Dopo il confronto nelle casa con tuo padre è cambiato qualcosa? Era contrario alla tua partecipazione?

Papà è stato sempre contrario alle mie partecipazioni televisive. E’ stata una sorpresa anche per lui perché era sceso ad accompagnare mia madre e poi ha deciso di entrare. Ho apprezzato molto il gesto che ha fatto perché mi è venuto incontro dandomi un abbraccio che non mi dava da anni. Lui però rimane fermo sulle sue posizioni. Tantissime persone dopo quell’incontro mi hanno scritto perché si sono riviste nella mia stessa situazione.

La De Grenet è finita sul banco degli imputati per aver pronunciato una frase omofoba. Parlando dell’incontro con tuo padre ha dichiarato: “Un uomo di quell’epoca è ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare, con una famiglia regolare senza avere problemi”. L’aggettivo regolare non è piaciuto ai telespettatori che hanno invocato anche la squalifica. Qual è stata la tua reazione? E’ stata un’uscita infelice?

Secondo me Samantha ha ragione in parte. E’ difficile far cambiare idea ad un uomo che ha quasi 80 anni. Non sono stato d’accordo sull’uso del termine regolare perché nessuno può stabilire cosa sia normale o regolare in una famiglia. Secondo me dovrebbe rivedere il concetto di famiglia perché anche lei come mio padre è rimasta nel 1800.

E cosa pensi del confronto con la Elia? Secondo te avrebbero dovuto prendere dei provvedimenti nei confronti di Antonella?

Non mi sembrava che Antonella sapesse qualcosa sulla malattia di Samantha. Mi è sembrata una strumentalizzazione da parte di Samantha. Il confronto tra loro è assomigliato più ad un dibattito goliardico. Mi sarei però aspettato le scuse da parte di Antonella ieri sera e non solo da parte di Alfonso Signorini.

A proposito di futuro professionale, ho letto che ti piacerebbe continuare a fare tv. Quale ruolo sogni per il futuro? Hai ricevuto proposte interessanti?

Innanzitutto vorrei continuare a fare il medico. In televisione ormai ho fatto un po’ tutto, reality compresi. Adesso sto studiando recitazione perché vorrei prendere parte a qualche produzione cinematografica. Ho ricevuto intanto una proposta per una serie televisiva. In questa settimana, inizio a studiare perché da marzo inizierò a girare.