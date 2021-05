Da sette anni è protagonista di “Avanti un altro” nel ruolo di Bona Sorte. Proprio l’anno scorso, i suoi fan si erano allarmati dopo che Francesca Brambilla aveva annunciato di abbandonare il programma. Uno stop inatteso legato alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Una partecipazione che però è sfumata tanto che Francesca ancora oggi continua ad essere uno dei personaggi più amati del salottino del game show di Canale 5. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Francesca ha parlato della sua esperienza all’interno del programma e del bellissimo rapporto di amicizia instaurato con lo Iettatore.

In questi anni, Francesca è stata anche al centro del gossip. Molte sono state le voci che si sono rincorse e che più l’hanno infastidita: “Mi ha dato fastidio trovarmi al centro del gossip per dei flirt inventati. So perfettamente che è il rovescio della medaglia per chi lavora in televisione e me ne faccio una ragione. Ha smentito a tal proposito la notizia circolata qualche mese fa su un flirt con Maluma ribadendo di essere felicemente single. Le chiediamo se le piacerebbe andare a “Uomini e Donne” per trovare l’amore. Lei risponde: “Non ci ho mai pensato ma se dovessi vorrei fare la tronista. Farei però una strage visto che per carattere sono indecisa”. Uomini, siete avvisati!

Francesca, in questi giorni hai condiviso con chi ti segue sui social la tua preoccupazione per il tuo cane Camillo. La situazione è migliorata?

Camillo è tornato a casa. Fortunatamente è fuori pericolo e non è più in fin di vita. Ho passato otto giorni di inferno. Sono contenta di averlo ancora qui con me. Devo ringraziare il veterinario che se n’è preso cura perché se fosse stata per l’altra clinica in cui l’avevo portato, Camillo non ci sarebbe stato più.

Sei anni fa sei entrata nel cast di “Avanti un altro”. Come ci sei arrivata? Cosa ti sta regalando questa esperienza?

Avevo fatto il casting per caso. Il mio ex manager mi aveva spinto a provarci e io ho colto la palla al balzo. Inizialmente non ero stata presa e dopo due mesi mi hanno richiamata. Hanno voluto rivedermi altre due volte e alla fine sono stata inserita nel cast. Mi trovo molto bene con tutti tanto che “Avanti un altro” è come una famiglia per me. Il rapporto più bello l’ho stretto con lo Iettatore. E’ una persona molto chiusa e cupa, bisogna saperlo prendere. Con gli anni ho conosciuto una persona comica e simpatica. Ho capito come l’apparenza possa trarre in inganno. Ad oggi posso dire che con lui ho stretto una delle amicizie più belle della mia vita. Gli voglio molto bene.

La scorsa estate avevi annunciato uno stop alla trasmissione. Cosa era successo? Hai mai pensato di abbandonare il programma?

Dovevo partecipare al Grande Fratello Vip ma poi mi ero fidanzata. La redazione cercava una persona single e quindi ho rinunciato. Sono tornata così ad “Avanti un altro”. Nel programma si respira un clima talmente familiare che non riuscirei ad abbandonarlo. Non sento neanche l’esigenza di cambiare.

Non ti sei pentita di aver rifiutato?

No, sono stata contenta di essere tornata ad “Avanti un altro”. Partecipando al “Grande Fratello Vip” avrei rischiato anche se devo ammettere che Sonia è molto disponibile e comprende le esigenze di crescita professionale. E’ stata lei la prima a dirmi che non ci sarebbe stato nessun problema.

Ad oggi se ti richiamassero, accetteresti?

Non lo so. In futuro mi piacerebbe partecipare al “Grande Fratello Vip” anche se al contempo mi dispiacerebbe lasciare però “Avanti un altro”. Sarei combattuta.

Hai seguito l’edizione passata? Se fossi stata dentro la casa, con chi pensi avresti legato di più?

Sì’ l’ho seguita. Se fossi stata nella casa penso che avrei legato con Tommaso Zorzi. Lo adoro, mi è davvero simpatico. E poi penso che avrei stretto un bel legame con Dayane Mello. La conoscevo già prima che lei entrasse nella casa.

In questi anni sei stata molto al centro del gossip. Ti ha dato fastidio? C’è stata una critica che ti ha ferito di più?

Mi ha dato fastidio trovarmi al centro del gossip per dei flirt inventati. So perfettamente che è il rovescio della medaglia per chi lavora in televisione e me ne faccio una ragione. Dell’ultimo ex fidanzato che ho avuto non è mai uscito nulla sui giornali mentre per Stefano Laudoni è successo il finimondo. Io mi sono mai esposta perché non mi piace far parlare di me.

Qualche mese fa era circolata la notizia in merito ad un flirt con Maluma. Smentisci?

Ho conosciuto Maluma qualche tempo fa ma non è il mio fidanzato.

False anche le storie sui calciatori?

Due settimane fa ho fatto il gioco delle domande e risposte su Instagram. Mi avevano scritto se conoscevo dei calciatori e io ho risposto di sì considerando che avevo partecipato alle trasmissioni sportive. Mi hanno fatta passare per quella che era stata con tutti i calciatori. Io ho anche sottolineato il fatto che conoscere dei calciatori non vuol dire averci avuto qualcosa.

Ad oggi, il tuo cuore batte per qualcuno?

Sono felicemente single. Se l’amore arriverà ne sarò felice. Dopo l’ultima delusione che ho ricevuto, sono stata talmente male che ancora mi porto dietro un po’ di sofferenza.

Il tuo uomo ideale?

Mi piacciono gli uomini che riescono a coniugare la simpatia all’intelligenza. Non mi piace il belloccio, il tronista di turno. Ne ho avuto uno ma non è andata bene.

Hai mai pensato di andare a “Uomini e donne”?

Non ci ho mai pensato ma se dovessi vorrei fare la tronista. Farei però una strage visto che per carattere sono indecisa.

Sui social, hai molti haters?

Alcuni mi hanno scritto che mi sarei dovuta vergognare per il fatto di indossare un vestito succinto in trasmissione. Non capisco che fastidio possa dare. La maggior parte di questi commenti mi vengono rivolti da donne che molto probabilmente vorrebbero stare al mio posto. Cerco di smorzare i toni rispondendo con ironia.

In futuro, cosa ti piacerebbe fare in TV?

Mi piacerebbe lavorare in un programma di motori. Sono appassionata di moto e macchine. Vorrei tornare a lavorare per il Moto GP e in qualche programma di Formula Uno.