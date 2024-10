Da giovedì 17 ottobre andranno in onda su Raiuno i nuovi episodi di “Don Matteo“. Una stagione ricca di colpi di scena tra addii e new entry. La trama si concentra su un doppio matrimonio tra Anna e Marco e Nino ed Elisa, che viene ostacolato da un caso misterioso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (interpretata da Federica Sabatini). Giulia, che deve scontare un periodo di lavori socialmente utili, si trasferisce nella canonica, costringendo Don Massimo a confrontarsi con la necessità di perdonarla e ristabilire il loro rapporto. Nella nuova stagione, entreranno anche il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e la Pubblico Ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), che aggiungono ulteriori dinamiche alla serie.

Intervista a Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger per Don Matteo 14

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger. Per Gaia ed Eugenio è una responsabilità doppia: oltre ad entrare a far parte di una serie di successo, i loro personaggi raccolgono il testimone da Maria Chiara Giannetti e Maurizio Lastrico: “Il passaggio di consegne è stato un momento molto bello. Ho incontrato Maurizio una mattina mentre ero al trucco ed è stato molto generoso. Si è seduto accanto a me, mi ha raccontato quella che era stata la sua esperienza, mi ha dato diversi consigli che mi sono tornati utili. Devo dire che lo ammiro e lo stimo come attore. Ovviamente per me non è una gara perché porto qualcosa di diverso, di nuovo anche se la direzione che lui mi ha consigliato di prendere è un po’ universale nel nostro lavoro che è quello di fare questo lavoro con amore e sincerità. Questo è ciò che ho cercato di fare”, ha spiegato Gaia.

Eugenio Mastrandrea ha invece dichiarato: “La serie si struttura attorno a questi cambi e a questi ingressi. Ho sentito da subito una responsabilità nei confronti di di mi aveva scelto per questo ruolo e ho cercato di fare bene. Sono stato fortunato da questo punto di vista perché a parte i veterani della serie in primis Nino Frassica ho avuto delle colleghe straordinarie”. Nella vita di Don Massimo in questa nuova stagione farà capolino la sorella Giulia, interpretata da Federica Sabatini.

Tra loro però il rapporto è conflittuale: “La convivenza tra Giulia e Don Massimo sarà complessa. In un primo momento non riusciranno proprio a prendersi e ci saranno degli scontri. Ciascuno sarà sulla difensiva su ciò che è stato significativo nel loro passato. Giulia si troverà a dover convivere con un senso di colpa ma con un enorme bisogno di amore. Vuole recuperare il rapporto con suo fratello che è l’unico uomo della famiglia che gli è rimasto. Sono molto affezionata a questo personaggio perché ha un carattere complesso. La potrei definire una codipendente affettiva perché si trova a non avere limiti ma quello stesso amore gli dà la forza di tirare fuori le unghie per le sue battaglie. E’ uno dei personaggi più vulnerabili che ho mai interpretato”.

Le storie d’amore impossibili appassioneranno ancora una volta il pubblico. Tra Guido e Vittoria c’è qualcosa che è rimasto ancora in sospeso. Lui torna a Spoleto per lei senza sapere però che tra pochi mesi sposerà un altro. I due si troveranno anche a lavorare fianco a fianco: “Tra Vittoria e Guido c’è compatibilità. Loro hanno studiato insieme, hanno la stessa visione della professione, la stessa ambizione, mettono impegno in quello che fanno. Sono molto affiatati sul lavoro. Purtroppo questo non è lo specchio di ciò che avviene nella relazione personale. Il problema è che quando hai amato tanto una persona e non ti è arrivato l’amore di cui avevi bisogno ci sarà sempre una vocina nella tua testa che ti dirà che potrebbe cambiare per te. Questa vocina scava nella testa di Vittoria e la porterà a chiedersi se la loro storia d’amore potrà andare diversamente”.