Sta per debuttare nei teatri italiani “Tootsie” il nuovo musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l’indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Interpretato da Paolo Conticini, già reduce dai successi di “Mamma mia” e “The Full Monty” e Enzo Iacchetti al suo ritorno al musical dopo “Il Vizietto”, “Tootsie” debutterà ad Assisi il prossimo 1 novembre per poi fare tappa nelle principali città italiane. A Roma al Teatro Sistina arriverà dal 13 febbraio 2025.

Intervista a Enzo Iacchetti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Enzo Iacchetti. Il comico ci ha raccontato qualcosa in più su questa nuova avventura: “Nel film il mio personaggio è interpretato da un quarantenne. Non canto più da parecchi anni anche se conosco la musica e ho sempre cantato nei miei spettacoli ma appena Massimo mi ha proposto questo ruolo, seppur secondario, ho accettato subito. E’ un ruolo comico e quindi lo sento molto nelle mie corde”.

Nel corso della conferenza stampa, Enzo Iacchetti si è commosso. Ha poi spiegato il motivo: “Amo talmente tanto la vita che mi sembra un peccato avere ancora pochi anni davanti e quando vedo dei ragazzi giovani così bravi mi commuovo per la loro voglia di fare e per il loro approccio al lavoro. Mi dispiace pensare che avranno un futuro difficile. Bisognerebbe fare in modo che la cultura possa tornare ad avere un ruolo centrale in modo da combattere ogni forma di violenza, femminicidi compresi. Quando vedo quello che succede nel mondo mi rendo conto di quanto sia un uomo fortunato ad avere a che fare con ragazzi che mi adorano, che mi fanno sentire più giovane”.

Una commedia che fa riflettere sul fatto che oggi si è disposti a fare di tutto per avere successo. E’ un’epoca in cui tutti si mostrano sui social, dice Enzo: “Oggi se ti tagli un dito per finta fai un milione di visualizzazioni e hai già guadagnato da vivere, forse diventi un’influencer delle dita. Qui invece c’è gente che si fa un mazzo senza guadagnare gli stessi soldi. Sono stato anche io ventenne come loro senza un soldo in tasca e per me condividere questo successo è solo che un onore”.

Enzo Iacchetti ripercorre poi i suoi esordi: “Io sono arrivato al successo a 40 anni ma ho cominciato a lavorare a 16 anni. Già da piccolo avevo la chitarra in mano. Ho fatto delle cose assurde: nei night prima delle spogliarelliste mi tiravano i mozziconi, nelle discoteche mi tiravano i portaceneri ma se tu vuoi e ha fiducia nel tuo talento prima o poi un provino lo vinci. Ed è anche il succo dello spettacolo: Michael da uomo non vince niente pur essendo bravo. Si veste da donna, fa il provino e diventa una star. Non bisogna mai mollare alla prima botta ma bisogna continuare a credere nel proprio talento”.

Nello spettacolo “Tootsie” Enzo Iacchetti ballerà anche. A chi gli ha detto di fare attenzione a Milly Carlucci per Ballando con le Stelle ha risposto: “Già mi ha chiamato ma non ce la farei mai. Mi manca il fiato, non vorrei schiattare di cuore”. Enzo Iacchetti ha poi annunciato che presto tornerà dietro il bancone di Striscia La Notizia con Ezio Greggio: “Il 9 dicembre saremo a Striscia fino al 1 febbraio e nel frattempo tutti i weekend sarò in giro con lo spettacolo. Non smetto un giorno di lavorare”. Il figlio Martino ha seguito le sue orme: “Insegna teatro nelle scuole. Ha 38 anni, ha frequentato delle accademie, ha fatto anche “Il Vizietto” assieme a Marco Columbro e poi ha deciso che era meglio insegnare. Io sono contento perché i bimbi lo adorano”.

A Enzo in futuro piacerebbe diventare nonno: “Lui e la moglie ci stanno provando ma io gli ho detto di stare tranquilli”. Sul suo futuro a Mediaset, Enzo ha rivelato: “Io ho un contratto fino a febbraio. E’ chiaro che sono sempre sul mercato”. Da grande tifoso dell’Inter, non poteva mancare un suo commento sulla squadra: “Non ho parole. Se uno fa il calciatore deve fare i gol davanti la porta così come un attore che fa teatro non deve dimenticarsi la parte. Può succedere una volta ma con la Juventus è successo troppe volte”.

A conclusione dell’intervista, gli abbiamo chiesto se Carlo Conti gli abbia mai proposto di partecipare a Tale e Quale Show. Enzo ha risposto: “Tutti gli anni me lo propone ma io gli dico di no perché io sarei adatto a fare tutti i cantautori e con lui ne ho già parlato ma è un programma che mi toglierebbe tempo per fare altro. Dovrei concentrarmi solo su quello. Quando sarò libero Carlino arrivo, non preoccuparti. Te l’ho promesso”.