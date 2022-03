Lo scorso anno ha conquistato il pubblico dell’Isola dei Famosi. Drusilla Gucci è stata la rivelazione della scorsa edizione del reality. Dopo alcuni mesi, l’abbiamo ritrovata al Festival del Cinema di Venezia mentre faceva il red carpet in compagnia di Francesco Chiofalo. Il loro passaggio non era passato inosservato e in molti erano rimati stupiti. Francesco e Drusilla provengono da mondi diversi ma se è vero che gli opposti si attraggono loro rappresentano allora la regola. Francesco Chiofalo è uno dei pupi del programma “La pupa e Il Secchione show”. Nella scorsa puntata, Francesco ha parlato della sua malattia e in studio è intervenuta anche la mamma. Un momento di sfogo che ha suscitato la commozione del pubblico e anche dei presenti in studio, opinionisti compresi.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Drusilla ha raccontato che quando Francesco ha dovuto ripetere la risonanza magnetica, lei era lì con lui. Drusilla preferisce andare con i piedi di piombo e per il momento frena sulla convivenza. Lo scorso novembre, Francesco Chiofalo aveva parlato di una crisi, poi superata. Nessuna parola, invece, sull’ex di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, con cui nei giorni scorsi c’è stato uno scontro a distanza. Drusilla Gucci ha ripercorso la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi e ha rivelato i nomi dei concorrenti con cui è rimasta in contatto. Nella nuova edizione, partita lunedì scorso, Drusilla Gucci è incuriosita dalla presenza di Nicolas Vaporidis. Ci ha raccontato infatti di essere stata una sua fan da adolescente: “Ho visto tutti i suoi film”, ha spiegato. Le piacerebbe prendere parte al Grande Fratello Vip e a proposito dell’edizione che si è appena conclusa ci rivela che la sua concorrente preferita era Soleil Sorge: “Mi piace molto Soleil. Ha una lingua tagliente e dà delle bellissime frecciatine”. A proposito delle coppie invece ammette di essersi divertita con il famoso triangolo artistico, Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. A maggio, Drusilla Gucci esordirà con il suo primo romanzo. Prima ancora però l’abbiamo ritrovata in veste di madrina d’eccezione dell’inaugurazione a Brescia della prima Cavialeria – Champagneria.

Drusilla Gucci, l’intervista

Drusilla, sei la madrina d’eccezione per l’inaugurazione della prima Cavialeria – Champagneria in Italia.

Sono molto curiosa di vedere il locale e poi il caviale mi piace davvero tanto. Sono molto golosa (ride). Sono contenta di partecipare e per me è un onore esserci in qualità di madrina.

In cucina come te la cavi?

Ho imparato a cucinare durante la mia permanenza a Los Angeles. Non ne potevo più di mangiare cibi americani e così ho iniziato a comprare dei prodotti e a cucinare con i consigli di mia mamma.

Il tuo piatto preferito?

Ho un debole per i primi e per il pesce.

Lo scorso anno sei stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi. Tornando indietro, la ripeteresti come esperienza?

E’ stata un’esperienza molto dura che finché non si prova non si può immaginare. Mi ha aiutato molto e probabilmente tornando indietro la rifarei.

Dei concorrenti dello scorso anno sei rimasta in contatto con qualcuno? Sei riuscita a farti degli amici veri?

Non ho stretto dei grandi rapporti. Sento ancora Ubaldo, Elisa e anche Daniela. Con Miryea a volte ci siamo scambiate dei messaggi ma si tratta comunque di rapporti superficiali. Sono molto selettiva in amicizia.

C’è un concorrente di questa edizione che più ti incuriosisce?

Non mi sono documentata molto. Ho guardato la prima puntata ma senza prestare particolare attenzione. Sono stupita però di vedere Nicolas Vaporidis. Quando ero adolescente ho seguito i sui film e appena l’ho visto all’Isola mi sono chiesta cosa ci facesse lì (ride).

Il tuo fidanzato Francesco Chiofalo è uno dei concorrenti de “La Pupa e il secchione”. Come se la sta cavando? Ti ci vedresti a partecipare al programma come secchiona?

Io non mi ci vedrei mai. Il programma è tutto suo(ride). Francesco si sta comportando bene e non ci sta provando con nessuna. Tutto regolare, insomma.

Nella scorsa puntata, Francesco ha parlato della sua malattia. Il pubblico a casa si è commosso. Come stai vivendo anche tu questo particolare momento e come hai reagito quando Francesco ti ha comunicato la sua malattia?

Eravamo insieme quando gliel’hanno comunicato. Io passo molto tempo insieme a lui a Roma e a lui è sembrato di vivere nuovamente un incubo. Francesco aveva già avuto un problema anni fa e ha subito pensato che si potesse essere ripresentato quel brutto male. Lui è molto ansioso. Ho cercato di stargli vicino e di convincerlo che non si trattava di qualcosa di grave. Volevo tirarlo su di morale. Per fortuna, è capitata questa partecipazione al programma che gli può servire per distrarsi e per farsi due risate.

Lo scorso novembre Francesco aveva annunciato di aver vissuto con te un momento di crisi. Aveva detto di pensarla in maniera differente su tante cose. Come mai vi eravate scontrati?

Siamo due caratteri molto forti e spesso ci scontriamo. Si tratta però di litigate superficiali, nulla di grave. Gli inizi sono sempre molto complicati perché si deve trovare l’incastro giusto con una persona che non si conosce. A volte può capitare di litigare per misurare l’altro e capire fin dove vuole spingersi, cosa piace o non piace. Le chiamerei litigate di collaudo. Abbiamo due caratteri focosi e turbolenti ma l’amore non è bello se non è litigarello.

Finora però state vivendo un amore a distanza. Ti piacerebbe andare a convivere?

Vediamo come procederà tra noi la situazione. Non pongo limiti al destino. Una mezza convivenza la stiamo già affrontando perché quando sono a Roma vado da lui. Sono una persona tradizionale e prima di andare a convivere preferisco far passare un po’ di tempo.

Tra te e la sua ex Antonella Fiordelisi in questi giorni sono volate frecciatine.

Non ho interesse a parlare di quella persona. Non ho nulla da dire, come se fosse aria.

Al Grande Fratello Vip ti piacerebbe partecipare?

Sarebbe una bellissima esperienza che mi porterei dietro tutta la vita.

Hai seguito l’edizione? Chi avresti fatto vincere tra i concorrenti?

Mi piace molto Soleil. Ha una lingua tagliente e dà delle bellissime frecciatine.

Tra le coppie invece?

Mi sono divertita da morire con il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. E’ stato un bell’intrattenimento.

Prossimi progetti?

A maggio uscirà il mio primo libro. E’ il mio esordio nel campo della letteratura e sono molto felice. Si tratta di una trilogia fantasy ambientato in Romania nell’800. I protagonisti sono due gemelli. Covid permettendo, parteciperò ai vari Saloni del Libro per presentarlo.