E’ un vero e e proprio specialista in materia di scherzi. Dopo averne confezionati tanti a danno dei vip nel programma “Le Iene”, Dj Mitch ha ideato un nuovo format e insieme a Gilberto Penza, in arte Gibba, si sono divertiti a movimentare le feste di matrimonio prendendo di mira le persone comuni. Il programma “Scemi da matrimonio” in onda su TV8 in seconda serata dal 17 marzo per sei imperdibili appuntamenti si sta rivelando un ottimo esperimento tanto che Dj Mitch sta pensando ad una nuova edizione del format.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Dj Mitch ci ha raccontato com’è nata l’idea di questo progetto televisivo rivelandoci qual è stato lo scherzo che più gli è piaciuto fare. A commentare gli scherzi una platea di volti noti come Adriana Volpe, Giovanni Ciacci, Herbert Ballerina, Raffaella Fico, Melita Toniolo e Michela Persico: “Sono stati scelti in base ad un rapporto di amicizia e di rispetto professionale. La loro è stata una presenza gradita”, ha dichiarato Mitch.

Nel corso della chiacchierata, gli abbiamo anche chiesto qual è stato lo scherzo più bello che ha subito nella sua vita. Ha fatto riferimento a quello organizzato da Teo Mammuccari e Ilary Blasi con la complicità di sua moglie. Mitch ci ha confidato che entrare nella squadra delle “Iene” è equivalso a conquistare una medaglia. Intanto ci ha fornito anche una piccola anticipazione su uno scherzo che vedremo in onda prossimamente: “C’è stato uno scherzo che ancora non è andato in onda e che ha riguardato un cantante tifoso della Juventus. Gli abbiamo fatto credere di avere dei biglietti omaggio per andare a vedere la finale”. Intanto, sul fronte professionale, ha avviato anche una collaborazione con Paul Mitchell lanciando una linea di prodotti per capelli. Un grande prestigio per Mitch che si dice pronto anche a partecipare ad un reality: “Mi piacerebbe partecipare ad un reality come “L’Isola dei Famosi”. Vi immaginate vederlo in azione alle prese con gli scherzi a danno dei naufraghi?

Intervista esclusiva a Dj Mitch

Mitch, dal 17 marzo va in onda su Tv8 il programma “Scemi da matrimonio”. Come è venuto in mente a te e a Gibba di movimentare i matrimoni con gli scherzi?

Io e Gibba abbiamo voluto creare un format particolare in cui le vittime dei nostri scherzi fossero le persone comuni. Abbiamo deciso di puntare su una cerimonia che in Italia è sacra e intoccabile, il matrimonio. Non ti nego che è stato difficile portare avanti questo progetto per via delle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. Tutti ci ripetevano che sarebbe stata un’impresa impossibile e invece ci siamo riusciti.

Il coronavirus vi ha costretto a modificare il format?

Purtroppo sì perché molti matrimoni sono stati annullati o rinviati. Eravamo partiti con un’idea iniziale e siamo riusciti a portare a termine questa stagione con un format che abbiamo dovuto rivisitare in corsa. Ripeto sempre infatti che a fare questo format ci hanno pensato oltre a me, Gilberto Penza, Salvatore Barbato e Giuseppe Conte (ride).

C’è stato uno scherzo che più vi è piaciuto fare?

Il più particolare che abbiamo fatto è stato quello del cantante stonato. In quell’occasione, a differenza degli altri scherzi che abbiamo registrato, nessuno dei due sposi era a conoscenza. E’ stato il cantante che ha contattato la produzione. Durante il suo show in occasione del ricevimento, il cantante si è divertito a storpiare le canzoni. All’inizio gli sposi non ci hanno dato tanto peso ma poi man mano che proseguiva si percepiva l’imbarazzo non solo da parte loro ma anche degli invitati. Il momento cruciale è stato quando il cantante ha preteso dei soldi in più rispetto a quanto pattuito perché si sentiva offeso del fatto che le persone non gli battevano le mani. Lo sposo ha reagito alzando le mani.

Quindi, qualcuno ha reagito anche male.

Sì qualcuno ha reagito male. In quel caso sono stati bravi gli attori che hanno partecipato al progetto a stemperare. Appena capivamo che qualcosa non andava ci palesavamo subito per evitare che lo scherzo potesse finire in tragedia.

Ci sono degli scherzi invece che non sono riusciti e che non sono andati in onda?

Devo dire che nessuno ha fiutato prima che si trattasse di uno scherzo. La persona comune è meno avvezza rispetto al vip. Ci sono stati però degli scherzi che non sono andati in onda perché sono mancate le reazioni. Uno di questi però abbiamo deciso di mandarlo in onda lo stesso e ha riguardato il caso di uno sposo che preso dall’alcol e dalla serata non si è accorto che ci stavamo provando con sua moglie. Alla fine siamo dovuti andare noi a chiamarlo e a dirgli che era da 40 minuti che stavamo in camera con la moglie.

Ad accompagnarvi in questa avventura, alcuni volti noti come Adriana Volpe, Giovanni Ciacci, Herbert Ballerina, Raffaella Fico, Melita Toniolo e Michela Persico. Come sono stati scelti? Avete pensato ad una seconda edizione di questo format per i vip?

E’ difficile poter realizzare un format di questo tipo per i vip. C’è però un’idea che non posso svelare. Per quanto riguarda i volti noti che hanno partecipato alla prima edizione, sono stati scelti in base ad un rapporto di amicizia e di rispetto professionale. La loro è stata una presenza gradita.

Lo scherzo più bello che hai subito nella tua vita? E quello più bello che invece tu hai fatto?

Devo dire che non ho subito tanti scherzi perché sono più abituato a farli. C’è n’è stato uno però che mi ha procurato anche un po’ di tensione e ansia. Alle “Iene” mi hanno fatto credere di dover presentare un mio scherzo in onda quando in realtà erano d’accordo con mia moglie. Erano stati in casa e avevano visionato i prodotti che usavo per i capelli avendo io una bella cresta. Una volta in studio Ilary Blasi e Teo Mammuccari mi hanno tagliato i capelli. Loro hanno giustificato il gesto dicendomi “chi la fa, l’aspetti”. Infatti poco tempo prima avevo tagliato i baffi a Roberto Da Crema.

Anche in famiglia sei incline agli scherzi?

Mio figlio di recente ha partecipato al programma “Ogni mattina” di Adriana Volpe in delle candid camera. Ha fatto finta di essere un influencer facendo arrabbiare degli esercenti. Insomma ha ereditato da me la tendenza a fare gli scherzi.

A “Le Iene” come ci sei finito?

Ho iniziato nel 2002 collaborando ad un progetto con Francesco Facchinetti. Poi sono passato al web nel momento in cui ancora non esisteva Youtube dilettandomi in contenuti goliardici. Ho sempre seguito e sono sempre stato un fan del programma “Le Iene”. Entrare nella loro squadra è equivalso a vincere una medaglia. Ho portato dei contenuti che sono piaciuti e assieme a Davide Parenti ci abbiamo lavorato per mesi. Una delle caratteristiche che bisogna avere in questo lavoro è la perseveranza. Non bisogna mai demoralizzarsi né fermarsi davanti ai primi rifiuti.

Uno scherzo difficile da confezionare?

Ogni scherzo è cucito sulla vittima. C’è uno studio che viene fatto per capire le sue paure, le manie ma anche i punti deboli. C’è stato uno scherzo che ancora non è andato in onda e che ha riguardato un cantante tifoso della Juventus. Gli abbiamo fatto credere di avere dei biglietti omaggio per andare a vedere la finale. Ovviamente tutto ha un limite. Per esempio non si può scherzare sulla salute perché si finisce per creare uno shock alla vittima. La difficoltà maggiore di uno scherzo sta poi nel capire quando smettere.

Intanto hai lanciato da poco anche una linea di prodotti per capelli. E’ stato difficile far partire questo progetto? Per te questo rappresenta solo l’inizio nell’impero beauty?

E’ una partnership che è nata con Paul Mitchell. Ci siamo piaciuti subito e sono diventato Brand Ambassador di questa linea per capelli. Per me è un grande prestigio.

Ho capito che ami le sfide. Ti piacerebbe partecipare in futuro ad un reality?

Perché no. Se ne potrebbe parlare. Mi piacerebbe partecipare ad un reality come “L’Isola dei Famosi”.

Il prossimo step della tua carriera che ti piacerebbe raggiungere?

Un’ospitata al Maurizio Costanzo Show sarebbe un’ottima iniezione di autostima per il mio ego (ride). Penso alla giornata e vivo al momento. In questo momento mi sto godendo il successo di “Scemi da matrimonio” con la testa ad una nuova stagione del programma.