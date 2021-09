Molti lo ricorderanno per essere stato il vincitore della prima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, all’epoca “Saranno Famosi”. Dopo il grande successo, Dennis Fantina ha continuato a coltivare la sua passione per la musica. Dopo aver partecipato come concorrente al programma “All Together Now” di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, Dennis è approdato in Rai nel programma di successo “Tale e quale show”.

Ha poi proseguito dichiarando che come cantante la difficoltà maggiore risiede nell'evitare di fare la macchietta di un personaggio. Con Dennis siamo tornati anche indietro nel tempo, alla prima edizione di "Saranno Famosi" e alla sua vittoria. Per la prima puntata, Dennis Fantina dovrà interpretare Eros Ramazzotti.

Dennis Fantina, l’Intervista

Dennis, come mai hai accettato questa sfida?

Ho accettato questa sfida perché mi piace il programma. Dopo essermi cimentato venti anni fa nel ballo, canto e recitazione e dopo l’esperienza come cantante in altri programmi volevo mettermi alla prova nelle imitazioni. E’ qualcosa che mi stuzzicava.

Come te la cavi con le imitazioni?

Spero bene. Non è facile anche perché da cantante ho la mia voce e la mia personalità. Dover interpretare altri cantanti potrebbe essere una presa in giro e quindi bisogna fare attenzione a non snaturarli.

C’è un personaggio in particolare che ti piacerebbe imitare?

Non lo dirò mai perché potrebbe essere controproducente per me. Meglio non svelare nulla.

Sei stato il vincitore di “Saranno Famosi”. Che sensazioni provi riguardando i video di quando eri allievo nella scuola? Continui ancora oggi a seguire il programma?

Non seguo il programma perché sono più appassionato di cinema e meno di televisione. Se riguardo quei video mi prende un po’ di nostalgia. Avevo venti kg in meno ma anche meno capelli bianchi. Fa sempre un certo effetto rivedersi da ragazzo.

