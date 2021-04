Dopo che era stata annunciata la sua presenza nel cast dell’Isola dei Famosi è scoppiata una vera e propria polemica. In questi anni, di Daniela Martani si è detto davvero di tutto. Prima per le sue posizioni animaliste in quanto dichiaratamente vegana e poi per le sue posizioni no-vax. Oggi però ai microfoni di SuperGuidaTV Daniela ci tiene a fare delle precisazioni. Finita la sua esperienza all’Isola dei Famosi, in una nostra intervista esclusiva, Daniela Martani ci racconta che le sarebbe piaciuto rimanere per più tempo in modo da farsi conoscere al pubblico. Daniela ha poi voluto replicare a Elettra Lamborghini, opinionista all’Isola dei Famosi, che in questi giorni ha voluto esprimere un giudizio negativo nei suoi confronti dichiarando che sia stato un bene il suo ritorno a casa.

Durante la diretta di lunedì, Daniela si è poi scagliata contro Francesca Lodo e Gilles Rocca. Ai nostri microfoni, la Martani ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti di altri naufraghi. Ha dichiarato di essersi sentita discriminata dal gruppo per colpa di Valentina Persia, colpevole di essere stata insensibile nei suoi confronti. Su Awed invece ha rivelato: “Ci ha provato con tutte le ragazze dell’Isola. E’ costruito come i suoi video su Youtube. In quel caso crea contenuti mentre nel caso del reality crea dinamiche”. Le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip perché ancora prova il rammarico di non aver portato a termine l’esperienza di alcuni anni fa. Una seconda possibilità che magari potrebbe giovarle come è stato nel caso di Giulia Salemi a cui ha fatto un piccolo accenno in questa intervista.

Intervista esclusiva a Daniela Martani

Daniela, com’è andata questa esperienza all’Isola dei Famosi? Cosa ti resterà di quest’avventura?

Ritrovarsi su un’isola incontaminata e senza cibo è stata un’esperienza unica e irripetibile. In seguito a questa esperienza, ho avuto modo di apprezzare e di comprendere il valore di alcune cose a partire da quelle banali come avere un letto su cui dormire o una casa in cui abitare.

L’eliminazione è stata un fulmine a ciel sereno. Saresti voluta rimanere? Ti sei pentita?

Sapevo che nel caso in cui sarei andata in nomination sarei uscita perché fuori era stata avviata una campagna mediatica contro di me. Il pubblico non ha avuto molto tempo per conoscermi e questo mi è dispiaciuto perché sono diversa rispetto a come i giornali mi hanno descritta negli anni. Quando sono uscita dal reality sono stata felice perché in molti hanno cambiato idea apprezzandomi e volendomi bene per come sono, con i pregi e difetti. Mi sarebbe piaciuto rimanere per più tempo e avere la possibilità di andare sull’altra isola senza finire al ballottaggio con Elisa Isoardi. Credo che contro di lei non avrei mai vinto. Ci sono stati dei momenti di sconforto e uno di questi mi ha colto nel momento dell’eliminazione. Magari se avessi aspettato sarebbe andata diversamente.

La tua presenza all’Isola è stata molto contestata. Pensi che la tua presenza nel reality ti abbia riabilitato all’opinione pubblica?

Non ho bisogno di essere riabilitata perché molte cose che sono state scritte su di me non sono vere. Selvaggia Lucarelli mi ha dato della no-vax e tutti i giornali hanno divulgato quell’informazione. Io non ho mai dichiarato di essere no-vax ma mi sono sempre battuta per la libertà di scelta. Io non avevo neanche la possibilità di replicare e sono sicura che tutto ciò abbia in qualche modo condizionato la mia presenza sull’Isola. I miei compagni avrebbero potuto imparare da me ma non volevano che si toccasse il discorso relativo alla mia scelta etica di non mangiare animali.

Un giudizio severo ti è stato riservato da Elettra Lamborghini che ha dichiarato che sia stato un bene che tu sia tornata a casa. Cosa vuoi replicare?

Ci sono rimasta un po’ male. Non me l’aspettavo da Elettra anche perché siamo unite dalla scelta etica di non mangiare carne. Ovviamente con questo non voglio dire che dovevo per forza esserle simpatica. Forse si è lasciata condizionare anche lei. A me non sembra di aver fatto una brutta figura sull’Isola. Anzi, per come sono di solito sono stata molto tranquilla. Non me l’aspettavo. Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi mi hanno difesa e so che a loro è dispiaciuto che io fossi uscita. Magari più avanti avrò modo di chiarire con Elettra.

Durante la diretta di lunedì ti sei tolta qualche sassolino dalla scarpa. Secondo te, Francesca Lodo ha dimostrato di essere una pedina debole?

Assolutamente sì. Francesca non ha una personalità forte e appare manipolabile. Lei si è posta come obiettivo quello di arrivare fino in fondo e pertanto non si espone più di tanto. Lei ogni volta finge di essere dispiaciuta per tutto ma la coltellata alla schiena se la infligge da sola. Stranamente protegge Gilles Rocca nonostante abbia subito anche lei la sua aggressività. Per come si è comportato con Francesca, al suo posto, lo avrei mandato subito in nomination. Non ci avrei pensato due volte.

In molti hanno ipotizzato che lei possa essere infatuata di Gilles. La vedi plausibile?

Non credo assolutamente che lei sia infatuata di Gilles. Non ho mai avuto la sensazione che tra di loro potesse nascere qualcosa in più di un’amicizia.

Per quanto riguarda Gilles, secondo te, doveva essere penalizzato?

Per me Gilles deve andare via immediatamente dall’Isola dei Famosi. Non solo ha abbaiato a Fariba ma urla in faccia alle persone. Non mi piace il suo modo di rapportarsi alle donne. Lui ieri sera in diretta ha anche affermato di non stare bene a livello psichico. Con questa consapevolezza dovrebbe essere lui ad andarsene invece di continuare ad appesantire la vita degli altri naufraghi. Gilles ha un comportamento che spiazza. Prima ti urla contro e poi ti chiede scusa. Dopo che tu gli concedi il perdono, lui adotta lo stesso atteggiamento. Evidentemente soffre di uno sdoppiamento di personalità. Ci sono altri che come lui dovrebbero calmarsi perché sono troppo aggressivi.

A chi ti riferisci?

Mi riferisco ad Andrea Cerioli che alterna momenti di tranquillità a momenti di isteria. E poi trovo insopportabile anche Valentina Persia che si sta dimostrando troppo aggressiva con alcuni concorrenti.

Ti sei sentita discriminata dal gruppo per colpa sua?

Non mi è piaciuto per niente il suo comportamento e non l’ho digerito. Mi sembra assurdo che una persona non capisca l’esigenza di una persona che ha una problematica dovuta ad uno stile di vita e non ad un capriccio. In quel momento ha manifestato una profonda insensibilità nei miei confronti. Spero che i suoi figli non abbiano problemi dal punto di vista alimentare altrimenti sarebbe un problema. Sta tirando fuori il suo lato peggiore. Il dire le cose in faccia non giustifica il modo aggressivo di farle notare. Deve cambiare rotta altrimenti non ne uscirà bene da questa esperienza.

Chi secondo te al momento merita di vincere questa edizione?

Al momento salvo Miryea perché è una ragazza dolcissima e non ho ancora capito come sia finita in nomination e Fariba, una donna unica. Mi dispiace che sia stata presa di mira in modo ignobile. Angela Melillo mi piaceva molto ma ho notato che si sta adeguando troppo al gruppo. Spero che si risvegli un po’. Awed non è tra i miei preferiti.

Come mai?

Ci ha provato con tutte le ragazze dell’Isola. E’ costruito come i suoi video su Youtube. In quel caso crea contenuti mentre nel caso del reality crea dinamiche.

Ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip?

Mi piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. Vorrei portare a termine quell’esperienza considerando che avevo dovuto abbandonare anni fa per una questione lavorativa. In questi anni ci ho sempre pensato e non ti nego che ho un po’ di rammarico. e poi vorrei farmi conoscere dal pubblico sotto altri aspetti.

Non hai mai pensato che una sovraesposizione nei reality ti potesse penalizzare?

Ci sono persone ad oggi che passano da un reality all’altro. Magari alla prima occasione il pubblico non ha modo di apprezzarti. Prendo ad esempio Giulia Salemi. Nella prima edizione a cui ha partecipato del Grande Fratello non è uscita così bene come adesso. Conoscendo la mamma ho capito perché Giulia è una bella persona.