Una sua provocazione è bastata ad innescare il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta e a favorire la sua eliminazione. Cecilia Capriotti ha però voluto sotterrare l’ascia di guerra e pur con l’amaro in bocca confessa di essere addivenuta ad un chiarimento. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Cecilia ha riavvolto il nastro della sua partecipazione al Grande Fratello Vip facendo anche un paragone con “L’isola dei famosi”, l’altro reality a cui prese parte nel 2018. Dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta dalla casa, Cecilia ha avuto modo di confrontarsi con lei e di parlare. Se con Maria Teresa c’è la speranza che possa tornare il sereno, sembra che questa venga a dissolversi quando invece si parla della tata di Tommaso Zorzi. Le due si sono rese protagoniste di un acceso scontro sui social dopo che la signora aveva fatto una battuta sull’età della ex gieffina. Cecilia ha dichiarato: “Lei mi ha offeso e io sono la vittima. Le ho anche mandato un messaggio in privato su Instagram e lei non solo non ha risposto ma lo ha mandato ad un giornalista. Sta continuando a far finta di piangere e di essere dispiaciuta quando invece continua ad avere problemi con me e non capisco il motivo”.

Si è detta anche molto rammaricata per la situazione che si è venuta a creare tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Parlando del suo futuro professionale, Cecilia rivolge poi un appello a Maria De Filippi riguardo un’eventuale partecipazione al programma “Temptation Island”: “Magari Maria De Filippi ci chiamasse. Ne avevamo parlato proprio l’anno scorso con dei nostri amici. Io e Gianluca siamo una coppia molto ironica. Io amo le comodità mentre lui è più radical chic. E’ un programma a cui parteciperei anche se lui non è molto convinto”. Noi le chiediamo se sia sicura di partecipare considerando le dinamiche che si possono creare all’interno del programma. “Ora mi sono accorta di essere diventata più possessiva. Devo dire che le mie reazioni fanno sorridere perché se una si fa avanti con lui io mi faccio avanti e gliene dico quattro”, ci ha detto con un sorriso. E a voi piacerebbe vederli nel cast della prossima edizione?

Intervista esclusiva a Cecilia Capriotti

Cecilia, come hai vissuto l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip?

L’ho vissuta benissimo. Mi sono divertita e mi sono fatta delle grosse risate con Tommaso e Stefania ma anche con gli altri. E’ un’esperienza che rifarei.

Non è la tua prima esperienza in un reality considerando che nel 2018 partecipasti a L’Isola dei famosi. Cosa non andò quella volta?

Il Grande Fratello Vip è stato più nelle mie corde perché si vive in una casa con tutte le comodità e non si soffre la fame. Ho vissuto quell’esperienza in modo diverso perché non avevo trovato solidarietà femminile a differenza del Grande Fratello Vip in cui mi sono trovata bene con tutte tranne con Maria Teresa.

La tua uscita dalla casa è stata decretata per via dello sfogo di Maria Teresa Ruta la cui eliminazione ha fatto scoppiare un vero e proprio putiferio. In molti hanno puntato il dito contro l’alleanza di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Cosa ne pensi? Maria Teresa è stata tradita o si è fregata da sola?

Non mi esprimo sul rapporto di Maria Teresa con Tommaso e Stefania ma faccio riferimento a come si è comportata con me. La mia nomination è stata un colpo basso. La soddisfazione più grande ce l’ho avuta quando sono uscita perché ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che mi davano ragione asserendo che Maria Teresa esasperava un po’ le reazioni. Io non le ho mai dato della falsa infatti anche se sono uscita dalla casa per colpa sua. Non ce l’ho con lei anche se il suo atteggiamento mi ha lasciato con l’amaro in bocca. Non avrò mai un bel ricordo. Alla fine però è stata smascherata lei ed è uscita. Quando è arrivata in studio è venuta poi ad abbracciarmi e io non mi sono opposta. Abbiamo parlato e lei confidandosi con me ha ammesso che si è trattata di una nomination sbagliata ammettendo le sue colpe. Erano state montate delle clip che non mi rispecchiavano.

Riguardo alla lite con la tata di Tommaso Zorzi, qualche settimana fa lei aveva dichiarato che sarebbe stata pronta a scusarsi se anche tu ti fossi scusata. Hai deciso di sotterrare l’ascia di guerra?

Lei mi ha offeso e io sono la vittima. Le ho anche mandato un messaggio in privato su Instagram e lei non solo non ha risposto ma lo ha mandato ad un giornalista. Sta continuando a far finta di piangere e di essere dispiaciuta quando invece continua ad avere problemi con me e non capisco il motivo.

All’interno della casa, Rosalinda si è confidata con te sul suo rapporto con Giuliano. Ieri sera è scattato il primo bacio tra lei e Andrea Zenga. Come ne pensi di questo avvicinamento? Rosalinda lascerà Giuliano per Andrea?

Penso che Rosalinda prima di iniziare qualsiasi tipo di storia avrebbe dovuto parlarne con Giuliano. Doveva chiarirsi con lui per capire se continuare o meno la storia. Per Giuliano deve essere stato un colpo vedere Rosalinda in atteggiamenti affettuosi con Andrea.

A proposito di Tommaso, chiacchierando con lui nella casa hai definito Pamela Prati “un caso clinico”. Ed è arrivata poi la querela da parte di Pamela. Ti sei pentita?

Io e Tommaso siamo stati diffidati ma voglio precisare che stavamo scherzando. Anche io a volte mi definisco un caso clinico. Mi dispiace che Pamela se la sia presa perché mi conosce bene e sa che io stessa ci scherzo su. L’ho sempre stimata come donna.

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra essere molto osteggiato nella casa. Abbiamo visto anche lo scontro tra Giulia e Zorzi. La loro amicizia è al capolinea?

Sono amica di Giulia e Tommaso ho avuto modo di conoscerlo nella casa. Mi dispiace per entrambi perché stanno vivendo una situazione difficile. Non do colpe né ragione a nessuno dei due. Forse anche il tempo trascorso nella casa li ha messi a dura prova. I nervi stanno iniziando a crollare e l’amicizia subisce dei duri contraccolpi. Spero che fuori dalla casa possano risolvere i loro contrasti e trovare un compromesso.

Secondo te chi merita di vincere questa edizione?

Si meriterebbe di vincere Andrea Zelletta ma anche Tommaso Zorzi.

Il tuo compagno e tua figlia sono stati soddisfatti del tuo percorso?

Tutti quelli che mi conoscono e mi amano sono stati molto soddisfatti del mio percorso all’interno della casa. Ho dimostrato ciò che sono e sono venuta allo scoperto mostrando anche il mio lato ironico. Mi sarebbe piaciuto che questa esperienza fosse durata qualche settimana in più.

All’interno della casa hai raccontato che dopo la nascita di tua figlia, hai un po’ trascurato il tuo compagno. Sei riuscita a superare il senso di colpa? Ora avete raggiunto un vostro equilibrio?

Devo ancora recuperare e ci sto provando. Io e il mio compagno abbiamo trascorso a San Valentino una bella giornata con nostra figlia. Sono uscita tre settimane fa dando priorità a mia figlia però ho promesso al mio compagno che avremmo poi organizzato un weekend per stare da soli.

Dopo questa esperienza, cosa ti piacerebbe fare in tv?

Mi piacerebbe partecipare ad un reality come Il Grande Fratello Vip. Non sopporterei l’idea di dormire per terra o di lottare per sopravvivere. Non sono assolutamente una snob. Prendo le cose con leggerezza e ironia a differenza di persone che pur stando cinque mesi nella casa non ha dimostrato di avere la stessa indole.

Ho letto che all’interno della casa avevi chiesto di voler incontrare Maria De Filippi.

Io ho due persone che stimo in particolare, Maria De Filippi e Adriano Celentano. Prima di entrare ho scritto nel contratto che nel caso mi sarebbe piaciuto conoscere loro due. Maria poi è intervenuta per Zorzi e io a quel punto sono intervenuta dicendo che era l’ospite che io avrei desiderato.

Assieme a Gianluca parteciperesti mai a “Temptation Island”?

Magari Maria De Filippi ci chiamasse. Ne avevamo parlato proprio l’anno scorso con dei nostri amici. Io e Gianluca siamo una coppia molto ironica. Io amo le comodità mentre lui è più radical chic. E’ un programma a cui parteciperei anche se lui non è molto convinto.

In quanto a gelosia, come stai messa?

Ora mi sono accorta di essere diventata più possessiva. Devo dire che le mie reazioni fanno sorridere perché se una si fa avanti con lui io mi faccio avanti e gliene dico quattro.