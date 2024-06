Attrice e conduttrice, volto della tv dei ragazzi, cantante e autrice beniamina dei più piccoli con oltre 1 miliardo di views e oltre 1 milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina Benvenga è diventata negli ultimi anni una vera e propria star del web per i bambini e non solo. L’ultimo brano uscito, “La Zanzarita” è già una hit estiva e quest’estate Carolina la canterà dal vivo assieme ad altri grandi successi nel nuovo spettacolo “Un’estate favolosa” con cui girerà l’Italia.

Intervista a Carolina Benvenga

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Carolina Benvenga. A lei abbiamo chiesto se da star del web per i più piccoli avverta un senso di responsabilità anche rispetto ai messaggi veicolati nelle sue canzoni: “Ho una grande responsabilità nei confronti dei bambini, me ne rendo conto ma è qualcosa di cui mi faccio carico al 100%. E’ un aspetto a cui tengo tantissimo perché stiamo parlando di bambini e non di adulti che già dispongono di una serie di strumenti per decodificare le informazioni”.

In merito al brano “La Zanzarita”, Carolina ci ha raccontato com’è nata l’idea: “Volevo fare un tormentone estivo e il pensiero è andato subito alle zanzare che sono un vero tormento per tutti. Il mio compagno ha buttato giù questa canzone che abbiamo poi cantato insieme”.

Intanto, Carolina Benvenga sarà in tour con un nuovo spettacolo all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie. Visto che i più piccoli crescono con le sue canzoni, le abbiamo chiesto quali siano stati i brani della sua infanzia: “Io sono cresciuta con le canzoni di Cristina D’Avena e con le sigle dei cartoni animati. In adolescenza i miei gusti sono totalmente cambiati perché ascoltavo musica pop-rock come quella dei Thirty Seconds to Mars, Evanescence, Tokyo Hotel e così via”.

In molti definiscono Carolina Benvenga l’erede di Cristina D’Avena. Un paragone che però la star dei più piccoli vive senza problemi: “Ne sono molto contenta e orgogliosa. Ad oggi io e Cristina facciamo cose diverse ma sono anche diversi i tempi. Per me Cristina è sempre stata un’icona e pensare di diventare come lei mi riempie di orgoglio”.

Di recente, Carolina Bnvenga ha doppiato Lucy nel film d’animazione “Cattivissimo me 4” in uscita il prossimo 21 agosto. Sull’esperienza del doppiaggio ha raccontato: “E’ stata bella, intensa, difficile ma tanto entusiasmante. Spero che mi ricapiti nella vita. Non ho incontrato difficoltà nel doppiare Lucy piuttosto nell’approcciarmi al doppiaggio che è un vero e proprio mestiere. Come tutti i mestieri c’è bisogno di gavetta e studio e io sul doppiaggio non ne ho fatta tanta. Avevo studiato doppiaggio in Accademia ma nulla di paragonabile alle skills richieste in saletta. La recitazione mi ha aiutato ad approcciarmi all’interpretazione, a saper modulare la voce, a esternare i propri sentimenti e le emozioni”.

Sul finale dell’intervista, abbiamo chiesto a Carolina Benvenga se le piacerebbe partecipare come concorrente ad un programma. Ha risposto: “Non c’è un programma in particolare a cui mi piacerebbe partecipare. Come ospite andrei ovunque. Mi ha sempre incuriosito molto Pechino Express ma il mio problema è che ho fobia dei serpenti. Non mi sono mai proposta proprio per rischiare di ritrovarmi in una situazione del genere. Altri tipi di reality non sarebbero in linea con il mio carattere e la mia privacy”.