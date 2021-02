Assieme al fidanzato Nello aveva partecipato alla scorsa edizione di “Temptation Island”. E poco prima di essere eliminata al Grande Fratello Vip, per Carlotta Dell’Isola è arrivato un happy end da favola. Il fidanzato Nello si è reso protagonista, infatti, di un momento molto romantico facendo a Carlotta la proposta di matrimonio. Nella casa abbiamo avuto modo di conoscere una Carlotta diversa, meno fumantina, tanto che Alfonso Signorini sperava di vederla in azione definendola una bomba pronta ad esplodere. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Carlotta ha parlato del suo percorso all’interno della casa tracciando un bilancio positivo. Non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island Vip, che l’aveva accusata di essere stata raccomandata. Ha però voluto chiarire il suo pensiero su Andrea Zenga su cui aveva espresso in precedenza un giudizio negativo.

Carlotta ha voluto anche smentire le voci di un litigio con Sonia Lorenzini bollandola come una grande cavolata. A proposito invece della squalifica di Alda D’Eusanio si dice d’accordo con la decisione del Grande Fratello Vip: “Alda ha sbagliato. Il televoto tra l’altro le aveva permesso di rimanere ma lei non ha sfruttato bene l’occasione. Le parole che ha pronunciato sono state troppo forti e non mi sono affatto piaciute. Sono stata d’accordo con la squalifica perché nessuno può permettersi di parlare di cose che riguardano terze persone”, ha detto.

Carlotta ha inoltre voluto dire la sua sulla coppia Salemi – Pretelli rivelando anche un inedito retroscena su Pierpaolo. Durante la sua permanenza, l’ex concorrente di “Temptation Island” ha mostrato una particolare vicinanza a Rosalinda dandole il suo sostegno. Carlotta ha rivelato di aver conosciuto una Rosalinda innamorata di Giuliano e pronta a costruire il suo futuro assieme a lui. Fa il tifo per la vittoria di Dayane Mello e sul fronte professionale ci rivela di voler studiare per fare l’attrice e la conduttrice. “Un po’ Ilary Blasi, un po’ Sabrina Ferilli”, ci dice con il sorriso. Una somiglianza azzeccata considerando il suo spirito verace e la sua spontaneità. Una domanda sorge spontanea: Carlotta tiferà anche la Roma?

Intervista a Carlotta Dell’Isola, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021

Carlotta, prima di entrare cosa ti aspettavi da questa esperienza?

In questi anni ho sempre seguito il Grande Fratello e mi aspettavo di potermi vivere un’esperienza pazzesca. Quando sono entrata nella casa gli altri mi hanno subito messo a mio agio facendomi sentire a casa. Non mi sono sentita una vippona considerando che rispetto agli altri concorrenti sono nel mondo dello spettacolo da sei mesi. Pur non conoscendomi e non sapendo chi fossi mi hanno trattato bene.

Se avessi la possibilità, rientreresti nella casa?

Non ci penserei due volte anche se preferirei entrare dall’inizio. Non ho provato l’emozione di poter varcare la porta assieme gli altri. Tante volte mi sono ritrovata ad ascoltare dei discorsi senza sapere di cosa stessero parlando.

Il tuo ingresso è stato segnato da una polemica. L’ex concorrente di Temptation Island Vip Sofia Calesso ha criticato la tua presenza al Grande Fratello Vip dandoti della raccomandata e insinuando che avresti avuto un aiuto da parte di Alessia Marcuzzi. Cosa vuoi replicare?

Le parole lasciano il tempo che trovano. Non replico neanche perché non voglio sprecare energie.

Tra i tuoi coinquilini hai espresso un giudizio negativo su Andrea Zenga. L’hai definito finto e noioso. Mi pare però che tu lo reputassi inizialmente un amico. Cosa ti ha fatto cambiare idea?

Io parlavo di gioco e non di Andrea come persona fuori dalla casa. Ad Andrea voglio bene. Abbiamo iniziato il percorso insieme, trascorrendo anche la quarantena in albergo. Per me Andrea è un amico e sono sicura che finita questa esperienza ci ritroveremo anche fuori. Sarei ipocrita però nel dire che non ci sono rimasta male quando mi ha nominata proprio perché tra noi c’era un legame di amicizia. Pensavo che tra di noi ci fosse un tacito accordo che non ci saremmo votati. Ci sono rimasta male e non me l’aspettavo. Sono stata sincera e gliel’ho anche detto in faccia.

Dopo la tua eliminazione si è parlato di un litigio con Sonia Lorenzini. Cosa è successo? Tra di voi c’è qualche conto in sospeso?

E’ una cavolata. Io e Sonia ci sentiamo anche più volte nella stessa giornata. Non abbiamo mai litigato. Pensa che anche Nello è rimasto esterrefatto perché sa che rapporto ho con Sonia. Non so chi abbia messo in giro questa notizia.

In questi giorni è scoppiato un vero e proprio tritacarne mediatico intorno ad Alda D’Eusanio che ha pronunciato delle accuse pesanti contro il compagno di Laura Pausini. Ti ha sorpreso quello che è accaduto dentro la casa?

Alda ha sbagliato. Il televoto tra l’altro le aveva permesso di rimanere ma lei non ha sfruttato bene l’occasione. Le parole che ha pronunciato sono state troppo forti e non mi sono affatto piaciute. Sono stata d’accordo con la squalifica perché nessuno può permettersi di parlare di cose che riguardano terze persone.

E’ vero che il tuo fidanzato Nello all’inizio era un po’ contrario alla tua partecipazione?

Nello non era contrario. Lui ha sempre saputo della mia passione per il Grande Fratello. A lui dispiaceva che dovessimo separarci nuovamente dopo che ci eravamo ritrovati. Poi però è stato contento per questa mia esperienza e anzi mi ha detto che non mi sarei dovuta far scappare questo treno.

Intanto è arrivata anche la proposta di matrimonio. E’ stata come te l’immaginavi?

E’ stata più bella di come me l’immaginavo. Io sono contraria alla convivenza perché mi voglio sposare. Mi piacerebbe allargare la famiglia in futuro. Ora però mi voglio dedicare a Nello e al nostro rapporto.

All’interno della casa in alcune confidenze hai rivelato di essere stata aggressiva a volte con Nello. Ora riesci a gestire di più questo lato del carattere?

Ora riesco a gestirlo di più. Riconosco di essere istintiva e quando mi arrabbio tendo ad esagerare con le parole. Dopo due mesi che ha trascorso da solo ora non gli posso dire nulla.

All’interno della casa hai raccontato anche del rapporto complicato con papà. Perché prima di entrare nella casa avevate discusso?

Io e mio padre siamo due persone timide e abbiamo difficoltà nel fare gesti eclatanti. Non abbiamo un rapporto complicato anche se avendo lo stesso carattere litighiamo molto spesso. Mi sarebbe servita una sua visita dentro la casa.

Sei stata molto vicina a Rosalinda che sta vivendo un momento particolare nella casa per via della storia d’amore con Giuliano. Che idea ti sei fatta di questa situazione? Pensi che lei possa essere attratta da Andrea Zenga?

Rosalinda non ha un debole per Andrea ma è molto innamorata di Giuliano. Parla sempre di lui e di un futuro assieme. Ne hanno passate tante insieme e si meritano un po’ di tranquillità.

In queste ore nella casa gli inquilini stanno avanzando dei dubbi sul rapporto tra Giulia Salemi e Pretelli. Secondo loro Giulia sarebbe condizionando Pierpaolo che non riuscirebbe a trascorrere più del tempo in pace con i suoi amici. Pensi che Pierpaolo possa stancarsi? Come giudichi questo rapporto?

Giulia e Pierpaolo sono bellissimi insieme. Dentro la casa si respirava il loro feeling. Non è vero che Giulia condiziona Pierpaolo. Secondo me fuori dalla casa avranno un futuro. Sono due persone perbene, educate e innamorate.

Nello ha dichiarato in un’intervista che Pierpaolo con te è stato scostante.

Non è stato scostante. In casa io e Pierpaolo non abbiamo legato molto. Infatti poi ho scoperto che mi ha nominato tante volte e io non lo sapevo.

Secondo te chi vincerà questa edizione? C’è qualcuno che sta giocando una parte?

Mi auguro che vinca Dayane Mello. Credo che nessuno stia facendo strategia. Quando sei nella casa è impossibile mettere delle maschere perché la persona esce fuori. Qualsiasi strategia verrebbe smascherata.

Con quali persone pensi di avere un rapporto anche fuori dalla Casa?

Sicuramente al di fuori della casa continuerò a frequentare Dayane, Rosalinda, Samantha e Andrea Zelletta. Su loro metto la mano sul fuoco.

Ti vedi nel mondo dello show-biz dopo questa esperienza? Ci sono state altre proposte nel frattempo? Cosa ti piacerebbe fare?

Me lo auguro perché il mondo dello spettacolo mi piace molto. Mi piacerebbe fare la conduttrice o anche l’opinionista. Vorrei anche iniziare a studiare dizione per partecipare a qualche fiction televisiva. Un po’ Ilary Blasi, un po’ Sabrina Ferilli.