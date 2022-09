E’ tornato sulle scene estive in coppia con Noemi con il brano “Hula-Hoop” scalando di fatto le classifiche. Un successo dopo l’altro per Carl Brave che dopo la canzone Makumba dello scorso anno ha deciso di riprovarci. Il cantante ha anche scritto il brano Insulti, colonna sonora del corto La bambola di Pezza presentato al Festival del Cinema di Venezia. Prodotta e scritta da Carl Brave, il brano è un viaggio tra il vissuto più “marcio” che si muove tra i chiaroscuri di istantanee di attimi quotidiani tra rabbia e voglia di riscatto.

Intervista a Carl Brave

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Carl Brave. Al cantante abbiamo chiesto innanzitutto se in futuro avesse intenzione di passare alla recitazione. Proprio quest’anno cantanti come Elodie e Michele Bravi sono approdati al Festival con dei progetti in cui erano gli attori. Carl Brave risponde: “Mi piacerebbe ma bisogna essere bravi e capaci. Non so se sono in grado di recitare. Dovrei mettermi a studiare recitazione e qualcuno dovrebbe chiamarmi”.

Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Eppure finora Carl non ha mai partecipato al Festival di Sanremo. A tal proposito, Carl ha confidato: “Per andare a Sanremo bisogna avere il pezzo giusto”. Gli facciamo notare che sarebbe bello poterlo vedere duettare con Noemi sul palco dell’Ariston ma lui ha le idee chiare: “E’ difficile. Se dovessi andare, mi farei quest’esperienza da solo”. Amadeus perché non ci fai un pensierino?

Intervista video a Carl Brave