Il suo sogno si è infranto per una bestemmia pronunciata nel cuore della notte. Un gesto che è stato condannato ma che non ha smorzato l’affetto del pubblico nei suoi confronti. Dopo la squalifica il sorriso di Denis Dosio ha ceduto il posto ad un pianto a dirotto. Si è mostrato affranto chiedendo subito scusa a tutti coloro che si erano sentiti feriti da quella bestemmia pronunciata involontariamente. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Denis ci ha parlato della sua esperienza all’interno della casa rivelandoci di aver imparato ad interfacciarsi con persone più grandi di lui. A proposito di Tommaso Zorzi, Denis ha sottolineato come tra di loro fosse mancata la complicità. Sulla finta coppia Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, Dosio fa invece una pesante insinuazione. Parla di premeditazione anche se come ci tiene a precisare, “è tutto da dimostrare“. E sul suo avvicinamento a Franceska Pepe pare che ci avevamo visto giusto. Infatti Denis ci ha fatto una confessione “scoppiettante”: “Franceska rispecchia molto il mio prototipo di ragazza. All’inizio non gli ho dato particolare attenzione perché l’ho vista molto litigiosa. Questo suo lato del carattere mi ha allontanato. Nella seconda settimana mi sono ricreduto perché ho notato che si era fatta coinvolgere di più dal gruppo e che stava cambiando atteggiamento. Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e stavo iniziando a prendere in considerazione che potesse nascere qualcosa, anche magari a livello di amicizia. Esteticamente è una bella ragazza e mi sarebbe piaciuto conoscerla di più”. Denis ha conosciuto la sofferenza a causa del cyberbullismo di cui è stato vittima e la partecipazione al reality ha rappresentato per lui un vero riscatto. Ha tanti sogni nel cassetto. Vorrebbe avere uno spazio televisivo tutto suo, non sa bene se come opinionista o conduttore, partecipare ad un altro reality e fare il tronista a “Uomini e donne”. Voi dove preferireste vederlo?

Denis Dosio, intervista esclusiva

Denis, come mai hai deciso di partecipare al Grande Fratello Vip?

Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip perché volevo mostrare al pubblico chi fosse Denis considerando che quello che si vede sui social è solo una parte. Tante persone avevano pregiudizi nei miei confronti e spero che questa partecipazione li abbia portati a ricredersi su di me.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Mi ha insegnato ad interfacciarmi con persone più grandi di me. E’ stata una bellissima esperienza che ricorderò per tutta la vita.

Sei stato eliminato in seguito ad una bestemmia pronunciata nel cuore della notte. Ti aspettavi la squalifica o l’hai trovata eccessiva?

Quando mi è uscita quella bestemmia sono andato subito nel confessionale a spiegare cosa avessi detto. Avevo paura che la gente a casa avesse inteso un’altra cosa. Io ho esclamato “Dio Boi” che nelle mie zone viene usato come intercalare. All’inizio non ho avuto paura della squalifica perché pensavo che gli altri potessero capire le mie ragioni. Ho capito la gravità della situazione solo successivamente quando il silenzio stava diventando pesante e nessuno mi informava.

Quando sei tornato a casa ti hanno fatto una ramanzina?

Mia mamma mi ha detto che non avrei dovuto usare quell’intercalare in un reality e sono stato d’accordo con lei. Io non ho mai bestemmiato e mi sono anzi scusato nei confronti di tutti gli italiani che si sono sentiti presi in causa o feriti. Nella mia coscienza però so di non aver fatto nulla di sbagliato.

A quanto pare però le regole non valgono per tutti. Sui social in molti hanno richiesto che dopo l’uscita omofoba della contessa anche lei venisse espulsa. Pensi che ci sia stata una discriminazione?

Razionalmente dico che ha sbagliato e che la sua è stata un’uscita infelice. Quello che ha detto va di pari passo con quello che ho detto io. Con il cuore però posso dire che sono felice che non sia stata espulsa perché le voglio un gran bene.

Hai dichiarato che Tommaso Zorzi non ti è piaciuto. Cosa ti aspettavi da lui?

Mi aspettavo da parte sua più leggerezza anche in base all’idea che mi ero fatta di lui prima di entrare nella casa. Lo consideravo un tipo a cui piacesse fare sempre festa e più volte invece è stato protagonista di litigi. Essere litigioso non fa parte del mio carattere. Anzi, non amo le discussioni. Mi aspettavo un Tommaso che pensasse a regalare maggiore spensieratezza piuttosto che a pensare di litigare per un piatto di pasta.

Pensi che stia mettendo zizzania nella casa?

No. Penso però che a volte non si faccia scivolare addosso i litigi in cui si trova coinvolto per colpa sua o per colpa degli altri.

Cosa pensi dello scontro che ha avuto con Adua Del Vesco? A chi credi tra i due?

In base alle chat postate sul profilo Instagram di Tommaso Zorzi sono portato a dare ragione a lui considerando che sono la prova che con Adua si sono incontrati in albergo.

A proposito del rapporto tra Adua e Massimiliano hai dichiarato che secondo te era tutto premeditato. Cosa te lo fa pensare?

A Massimiliano voglio un gran bene però ho notato che tra lui e Adua c’è stata finzione sin dall’inizio a partire dalla litigata che hanno avuto come se tra loro ci fosse stata una storia. Ci siamo sentiti presi in giro da Adua prima per la storia con Garko e poi per quella con Morra. Penso che abbia costruito tutto per far parlare di sé.

Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci ha lanciato una bomba. Ha detto di essere innamorata fuori dalla casa. Secondo te si è trattato di una provocazione? Cederà prima o poi a Pierpaolo?

Elisabetta e Pierpaolo mi sono sembrati molto complici e si percepisce che c’è un’attrazione. Dall’altra bisogna considerare il fatto che dentro la casa del Grande Fratello si è in un ambiente ostile in cui non si hanno persone care vicino e quindi Elisabetta potrebbe aver trovato in lui un appiglio a livello affettivo. Sono un loro fan e spero che tra loro nasca una storia. Bisognerà capire però cosa succederà fuori dalla casa.

Secondo te chi si aggiudicherà la vittoria?

Spero che possano arrivare in finale Zelletta, Enock e Pierpaolo Pretelli. Sono le persone con cui avevo legato di più all’interno della casa.

E chi secondo te è il concorrente che ha usato più strategia?

Adua Del Vesco. Dico questo facendo riferimento a tutto quello che è emerso nelle scorse puntate. Bisognerebbe però capire se quello che ha detto o fatto finora è stato frutto di premeditazione.

Al Grande Fratello Vip avevamo notato un certo avvicinamento a Franceska Pepe. Era il tuo tipo? Se non fossi uscito avresti approfondito con lei la conoscenza?

Franceska rispecchia molto il mio prototipo di ragazza. All’inizio non gli ho dato particolare attenzione perché l’ho vista molto litigiosa. Questo suo lato del carattere mi ha allontanato. Nella seconda settimana mi sono ricreduto perché ho notato che si era fatta coinvolgere di più dal gruppo e che stava cambiando atteggiamento. Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e stavo iniziando a prendere in considerazione che potesse nascere qualcosa, anche magari a livello di amicizia. Esteticamente è una bella ragazza e mi sarebbe piaciuto conoscerla di più.

Dopo il Grande Fratello Vip ti piacerebbe continuare la carriera televisiva? Parteciperesti ad un altro reality?

Parteciperei ad un altro reality e anche ad altri programmi là dove mi venisse data l’occasione. Il mio sogno sarebbe di avere un mio spazio televisivo, come opinionista o magari anche come conduttore.

E come tronista a “Uomini e donne”?

Quello è il sogno di quando ero bambino perché mia madre lo vedeva sempre. Mi piacerebbe tanto partecipare come tronista.

La tua partecipazione al reality è stata anche l’occasione per parlare di cyberbullismo. Ha colpito molto la tua frase “il mondo dei social è tanto bello quanto cattivo”. Cosa ti ha spinto a non mollare?

Avevo investito molto a livello di impegno e ci credevo talmente tanto che il mollare sarebbe stato peggio dell’insulto che avevo ricevuto. Ho sempre lasciato parlare tutti perché tanto i pregiudizi esistono e anche l’invidia fa la sua parte. L’importante è credere in se stessi e stare bene con se stessi.

Il successo che hai ora ottenuto ti ha ricompensato della sofferenza che hai provato?

Mi ha ricompensato appieno. Ho scoperto tanto affetto da parte delle persone che mi seguono e tre anni fa non avrei mai pensato di raggiungere questo traguardo. Indipendentemente da come è andata è stato per me un successo.

Cosa vuoi replicare a chi ti accusa di aver comprato i followers prima del tuo ingresso nella Casa?

A quelle persone che mi hanno accusato voglio dire di andarsi a studiare il funzionamento degli algoritmi su Instagram. Avere una crescita costante è rara perché ci sono momenti in cui si è maggiormente presenti sui social e momenti in cui si è inattivi. I followers crescono di pari passo con le azioni che si compiono sui social.