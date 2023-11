“Intelligenze artificiali” è il titolo della nuova rubrica di TGCom24. Nel programma verrà esplorato come cambierà il futuro grazie a questa disciplina che studia se, e in che modo, si possano realizzare sistemi informatici intelligenti. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

Su TGCom24 arriva la rubrica ‘Intelligenze artificiali’

Lo sviluppo delle AI sarà il futuro. Ne sono convinti un po’ tutti, al punto che la Commissione europea e l’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC JU) ha deciso di ampliare l’accesso alle risorse di supercalcolo di livello mondiale dell’Ue per le start-up europee che vogliono sviluppare l’intelligenza artificiale. Condividere i risultati aprirebbe un mondo di nuove possibilità su questa disciplina che cambierà molte delle nostre attività. Per questo TGCom24 ha deciso di lanciare una nuova rubrica settimanale dal titolo “Intelligenze Artificiali” che andrà n onda dal 18 novembre, ogni sabato, dalle ore 17.20.

A condurla ci sarà Matteo Flora, noto esperto in Strategie Digitali, oltre che imprenditore e Docente. Durante la rubrica si cercherà di capire come l’AI possa modificare e influire sulle attuali professioni e quindi cambiare il mondo del lavoro. Ogni episodio, della durata di 15 minuti, vedrà una conversazione tra l’esperto e un ospite professionista, conosciuto ed affermato nel suo settore.

Gli ospiti saranno fondamentali per fornire una prospettiva autentica e unica su come l’Intelligenza Artificiale potrebbe trasformare la loro professione. Uno spazio di conversazione in cui il pubblico può beneficiare della visione di due mondi: l’esperto e il maestro della sua professione che porranno sotto la lente d’ingrandimento gli ultimi sviluppi e le applicazioni più avanzate.

Anticipazioni della prima puntata

Ospite della prima puntata di ‘Intelligenze Artificiali’ sarà Elia Bombardelli, insegnante di liceo, docente universitario e content creator. Grazie a questa rubrica, TGCom24 vuole offrire una visione del futuro attraverso le lenti delle professioni di oggi, dove il futuro incontra il presente in un dialogo stimolante e illuminante.