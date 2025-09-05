Con l’arrivo del fine settimana, torna l’appuntamento su Canale 5 con la soap turca Innocence (Masumiyet). Cosa accadrà negli episodi in onda in daytime sabato 6 e domenica 7 settembre? Scopriamolo insieme.

Trame Innocence del 6 e 7 settembre: Ela accusa Ilker

Ela si presenta inaspettatamente a casa della famiglia Ilgaz e accusa Ilker di averla aggredita con una sedia, pur sapendo che era incinta, causandole l’aborto. Lui non proverà neppure a negare, ma anzi ammetterà davanti a tutta la famiglia le sue colpe. A quel punto Irem, sconvolta da ciò che lui ha fatto, deciderà di lasciare il marito.

Innocence, anticipazioni del fine settimana

La situazione rischierà di mettersi davvero male per il protagonista, e a cercare di salvare il salvabile ci penseranno Banu e Hale. I due elaboreranno un piano per provare a risolvere la situazione nel migliore dei modi.

Si recheranno da Bahar e Timur, per avvertirli che – qualora la notizia della gravidanza dovesse diventare di pubblico dominio – per loro sarebbe un dramma. Ricorderanno a Timur che ha accettato dei soldi dalla famiglia Ilgaz, e ribadiranno che non esisterà un documento che possa attestare la paternità.

Alla luce di queste considerazioni, sia la ragazza che il padre decideranno di tacere sulla gravidanza.

Anticipazioni Innocence finale week-end

Scandalo evitato? La scelta di Ela e Timur sembrerebbe rivelare di sì, ma possiamo anticiparvi che la questione sarà solo rimandata. In effetti la notizia della gravidanza verrà resa pubblica da Irem in una diretta social.

Intanto però c’è una questione che rischia di avere un grandissimo effetto mediatico, ed è quella che riguarderà il divorzio tra Irem e Ilker.

Innocence, quale futuro per la dizi turca di Canale 5?

Innocence è arrivata quest’estate sulla rete ammiraglia Mediaset con l’obiettivo di colmare la programmazione estiva, che come ogni anno ha dovuto fare i conti con la sospensione di alcuni programmi storici della rete.

La serie, composta in tutto da 40 episodi, è andata in onda nei weekend d’estate, ma ora – con l’approssimarsi del ritorno di molti programmi, rischia di non trovare più spazio nel palinsesto di Canale 5.

A partire da sabato 13 settembre infatti, tornerà in onda Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, mentre nello slot orario precedente – attualmente occupato dai film romantici del ciclo di Rosamunde Pilcher – andrà in onda un’altra dizi turca, Forbidden Fruit.

Innocence verrà quindi sospesa? Al momento non abbiamo notizie certe, anche se appare assai difficile che possa trovare spazio nel nuovo palinsesto autunnale. I vertici di Cologno Monzese potrebbero anche decidere (come già accaduto in passato per altre serie tv turche) di “trasferire” Innocence sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, sfruttando la formula già sperimentata che vede la disponibilità di un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte.

Per rimanete aggiornati sulle ultime news Innocence, vi invitiamo a seguirci.