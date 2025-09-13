Novità in vista per i fans della soap turca Innocence. Il serial, dopo averci accompagnato per tutta l’estate su Canale 5 con episodi inediti nel weekend, si prepara a “traslocare” sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ecco i dettagli del “passaggio” e le news sui nuovi episodi.

Innocence passa alla piattaforma Mediaset Infinity

Arrivata a inizio estate, Innocence si era conquistata un posto nello slot pomeridiano di Canale 5 del weekend. Fino alla scorsa domenica abbiamo assistito alla messa in unda di un episodio inedito il sabato e uno la domenica sulla rete ammiraglia Mediaset.

La ripresa dei programmi “storici” autunnali però, ha imposto ai vertici di Cologno Monzese di trovare un’altra collocazione alla dizi turca, che a partire da sabato 13 settembre sarà resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Sfruttando la stessa formula già utilizzata per altre serie tv turche di successo, anche Innocence proseguirà con una puntata inedita alla volta. Gli episodi saranno resi disponibile però solo nel fine settimana. Continueremo quindi ad avere due puntate settimanali sulle vicende di Bahar e della figlia Ela, che però non troveremo più su Canale 5 bensì sulla piattaforma per la visione on demand. Ogni nuovo episodio verrà caricato allo scoccare della mezzanotte, e resterà disponibile anche per coloro che vorranno vederlo nei giorni successivi.

Innocence approda sulla piattaforma Mediaset

Innocence va così ad arricchire il ricchissimo catalogo di proposte Mediaset, affiancando molte altre serie tv (come Segreti di famiglia e Cherry Season) che vengono rese disponibili esclusivamente online. Tutte queste si aggiungono a quelle che – una volta trasmesse sulle reti Mediaset – rimangono a disposizione dei telespettatori che possono vederle in qualsiasi momento.

Semplicemente registrandosi alla piattaforma, sarà possibile così rivedere gratis le vecchie puntate di questa dizi turca, ma anche seguire gli sviluppi di una trama che – fin dalle prime scene – ha dimostrato di saper conquistare il cuore di tantissimi fans.

Trame Innocence prossimi episodi

Cosa accadrà nelle n uove puntate Innocence? Il passaggio avviene in un momento in cui le trame si fanno particolarmente avvincenti. Nell’episodio che sarà reso disponibile sabato 13 e domenica 14 settembre vedremo la famiglia di Ela alle prese con nuove preoccupazioni. La giovane infatti scoprirà che Bahar ha cacciato Timur da casa.

Spazio anche alle vicende di Irem, che avrà una crisi di nervi quando verrà a sapere che Banu starà insistendo per convincere Timur a intentare una causa milionaria contro di lui.