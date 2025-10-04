La soap turca Innocence ha abbandonato qualche settimana fa il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dal 4 ottobre della serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan? Scopriamolo insieme.
Innocence, trame del 4 ottobre: Banu perde il lavoro
La storyline prenderà il via nel momento in cui i gesti sconsiderati di Banu verranno scoperti. Da quel momento, per l’assistente della famiglia Ilgaz, inizieranno momenti difficili.
Banu perderà il lavoro nei prossimi episodi Innocence. Ismail deciderà di licenziare lamante del padre di Ela, e la donna sprofonderà in una crisi profonda.
Non sapendo cosa fare, si rivolgerà a Hale in cerca di aiuto. Banu chiamerà la moglie di Ismail per raccontarle cosa avrà fatto il consorte, sperando di trovare un po’ di comprensione.
Anticipazioni Innocence: proseguono le indagini sull’aggressione di Ela
Nel frattempo le indagini sull’aggressione subita da Ela andranno avanti, e assisteremo all’arrivo di una perizia redatta dalla commissione medica sulle condizioni psicologiche della diciannovenne.
Il nuovo rapporto riuscirà a far luce su quanto accaduto, e a dimostrare davvero come si sono svolti i fatti?
Hale pronta a rilasciare un’intervista nei prossimi episodi Innocence
Dopo che una diagnosi ha dimostrato l’influenza di Ilker su Ela, la casa del giocvane imprenditore viene messa sotto assedio dai fotografi e dai giornalisti. Tutti aspetteranno una dichiarazione di Ilker sul rapporto.
La situazione fornirà però uno spunto a Hale, che penserà di porre fine a quelle costanti pressioni rilasciando un’intervista. La donna verrà però fermata dal marito. Ismail la inviterà a riflettere sulle possibili conseguenze di rivelazioni sul figlio Ilker, facendola così desistere dai suoi propositi.
Come si evolveranno le trame della dizi turca? Per scoprirlo dovremmo attendere sabato 11 ottobre, quando sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity verranno resi disponibili nuovi episodi inediti per la visione on demand.