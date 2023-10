Infortunio per Maria Teresa Ruta: chi la sostituirà a Tale e Quale Show

Arrivano brutte notizie per Maria Teresa Ruta che si è fatta male mentre si preparava per la sua esibizione canora in Tale e Quale Show. L’ex concorrente del Grande Fratello sarà così sostituita nella puntata di venerdì 20 ottobre. Scopriamo insieme da chi.

Tale e Quale Show, forfait per Maria Teresa Ruta: infortunio per lei

Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste del venerdì sera di Rai 1 facendo parte del cast di Tale e Quale Show. La showgirl doveva imitare nella prossima puntata Elettra Lamborghini, una scelta che aveva fatto storcere il naso a Ginevra. La sorella della cantante è infatti anche lei una delle concorrenti del programma condotto da Carlo Conti e ha più volte raccontato di non essere in buoni rapporti con Elettra. Ora però neanche Maria Teresa Ruta potrà imitarla.

Come reso noto da tvblog, Maria Teresa Ruta si è fatta male durante le prove e dovrà saltare la puntata di venerdì 20 ottobre a causa di un infortunio. Fonti vicine alla testata parlano di una frattura e di uno stop forzato. Ma chi prenderà il suo posto? Il cambio sarà tutto in famiglia perché sarà la figlia Guenda Goria a concorrere nel programma ed esibirsi prendendo le sembianze di Elettra Lamborghini.

Guenda era stata accostata al programma già nel 2022. Allora si parlava di un provino fatto ma non era stata scelta come concorrente dello show che punta sul divertimento e le imitazioni.

Chi imiteranno i concorrenti

Nella puntata di venerdì di Tale e Quale Show vedremo Ginevra Lamborghini trasformarsi in Elodie; Alex Belli in versione Mr. Rain; Jo Squillo come Annie Lenox e Pamela Prati addirittura sarà Renato Zero. Scialpi poi imiterà Nick dei Cugini di campagna; Jasmine Rotolo la popstar Rihanna; Luca Gaudiano imiterà Hozier; Lorenzo Licitra il cantante Alex Baroni e Ilaria Mongiovì sarà Shakira. Spazio poi come sempre alle esibizioni dei ripetenti ‘Paolantoni-Cirilli‘ che con Pino Insegno saranno i Village People.