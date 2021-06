Dopo un rinvio di diversi anni sembra finalmente giunto il momento per un nuovo capitolo della celebre saga di Indiana Jones che ha appassionato tutto il mondo. Le riprese del nuovo e attesissimo Indiana Jones 5 sono pronte a partire. Per le prime scene saranno utilizzati gli studi Pinewood alla periferia di Londra e altre località del Regno Unito, tra le quali figura lo spettacolare Bamburgh Castle, mentre dopo la troupe si sposterà in Sicilia per girare alcune scene tra i templi di Selinunte e Cefalù. Sulla trama della quinta serie della saga vige ancora il massimo riserbo, mentre invece è stata resa nota la data in cui arriverà nelle sale: il 9 luglio 2022.

Harrison Ford per la quinta volta veste i panni dell’archeologo avventuriero Indiana Jones

Harrison Ford sarà ancora protagonista in uno dei suoi ruoli più famosi. L’attore 78enne è dunque pronto a entusiasmare ancora una volta il pubblico nelle vesti dell’archeologo avventuriero e durante un’intervista a Hey U Guys ha dichiarato di non voler dare ai propri fans ciò che si aspettano, ma di voler offrire al pubblico qualcosa di inaspettato.

La sua prima interpretazione nei panni di Henry Walter Jones jr., l’iconico personaggio meglio conosciuto con il nome di Indiana Jones, risale al 1981, quando ha debuttato con I predatori dell’arca perduta. Tre anni dopo lo abbiamo ammirato in Indiana Jones e il Tempio Maledetto e nel 1989 è arrivato con Indiana Jones e l’Ultima Crociata.

Dopo diciannove anni di pausa nel 2008 è tornato a stupire con Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo. I primi quattro film della saga hanno fatto registrare incassi per oltre due miliardi di dollari e c’è da scommettere che anche il quinto film della serie sarà un successo. Appuntamento quindi al 29 luglio 2022 con l’uscita nelle sale di Indiana Jones 5.

Steven Spielberg abbandona la saga di Indiana Jones

Se Harrison Ford non ha esitato ad accettare di vestire per la quinta volta i panni del celebre archeologo della saga, Steven Spielberg ha invece deciso di non essere alla guida di Indiana Jones 5. La clamorosa notizia è arrivata dallo stesso regista, che ha annunciato di voler rimanere nello staff di produzione come consulente ma di ritenere più giusto lasciare il posto a un personaggio della nuova generazione.

Nel maggio 2020, a seguito dell’intenzione espressa da Steven Spielberg, la Disney (che lo ricordiamo ha acquisito la Lucasfilm nel 2012) ha chiamato a dirigere il quinto appuntamento della saga James Mangold.