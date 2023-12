Nella prima serata di Venerdì 1° Dicembre su Italia Uno va in onda un film epico, spettacolare, emozionante fino all’ultima sequenza. Si tratta di Independence Day, un action di fantascienza diretto dal grande Roland Emmerich nel 1996.

Oltre alla trama avvincente e articolata, Independence Day si avvale di un cast formato da interpreti di ottimo livello, che vedere recitare insieme è un vero piacere per gli occhi e per la mente. Insomma, come avrete capito, la visione del film è decisamente consigliata. Di seguito trovate tutte le curiosità da conoscere.

Independence Day: la trama in breve e il cast

Proprio quando tutto è pronto per festeggiare il 4 Luglio, una strana razza aliena scende sul nostro pianeta per conquistarlo. Gli ospiti indesiderati distruggono alcune delle città più importanti del mondo, ma poi un piccolo gruppo di uomini coraggiosi, fra cui il capitano Steven Hiller, decidono di fare di tutto per salvare l’umanità.

Come anticipato, in Independence Day recitano attori di spessore, ovvero Will Smith, Jeff Goldblum, Robert Loggia, Adam Baldwin e Bill Pullman.

Le curiosità sul film

Queste sono le curiosità più interessanti, che dovreste conoscere assolutamente, su Independence Day: