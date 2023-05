Tra qualche giorno il modo intero assisterà a uno dei più attesi momenti della nostra storia: l’Incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra. Sono molte le generazioni di uomini e donne in tutto il mondo che non hanno mai assistito a una incoronazione di un sovrano, soprattutto di un sovrano del Regno Unito, visto il lungo regno della regina Elisabetta II d’Inghilterra e Regno Unito. Quella che ci apprestiamo ad assistere sarà dunque una delle incoronazioni più seguite della storia di tutti i tempi, anche grazie alle dirette tv e streaming. Ma dove seguire in diretta tv l’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Incoronazione re Carlo III d’Inghilterra: quando e dove vederla in tv

A distanza di otto mesi dalla morte dell’amatissima regina Elisabetta II, Carlo, figlio primogenito della sovrana e del principe Filippo di Edimburgo riceve la solenne investitura come 62esimo monarca del Regno Unito, celebrato con tutti gli onori di un rigidissimo protocollo che si prepara da anni con il nome in codice di “Operazione globo d’oro”, e che prende il nome dal prezioso simbolo religioso che la regina tenne in mano alla sua incoronazione del 1953 nella celebre foto di Cecil Beaton.

Il cerimoniale dell’incoronazione è dei più importanti e spettacolari mai visti, unico nel suo genere per un preciso regolamento da seguire a cui seguiranno concerti ed eventi organizzati nelle successive 48 ore. Selezionatissima anche la lista gli invitati, saranno infatti circa 2000 coloro che hanno ricevuto l’invito, tra questi teste coronate, capi di Stato e di governo e molte personalità del Jet Set internazionale. Centinaia di migliaia saranno le persone che affolleranno le strade di Londra, mentre milioni quelle che seguiranno le celebrazioni in diretta tv.

Di seguito, dunque, tutte le informazioni utili per conoscere qualche dettaglio in più sull’evento, dalle date alla lista degli ospiti, dagli abiti e le corone che indosseranno i protagonisti della cerimonia alla diretta tv, passando per la figura di Harry, secondogenito di Carlo che, nonostante i burrascosi recenti trascorsi, ha comunque ricevuto l’esclusivo invito da parte del padre.

Quando sarà l’incoronazione di Carlo: le date

Re Carlo III d’Inghilterra sarà incoronato sabato 6 maggio 2023 a partire dalle ore 12 (ora italiana, le 11 a Londra). Domenica 7 maggio si terrà un concerto dal vivo al Castello di Windsor, insieme alle feste di strada del Coronation Big Lunch in tutto il Paese. Lunedì 8 maggio, giorno di festa nazionale in Gran Bretagna, si terrà il Big Help Out in tutte le nazioni, volto a incoraggiare le persone a impegnarsi nel volontariato locale. Re Carlo III sarà il monarca britannico più anziano della storia con i suoi 73 anni. Con lui sarà incoronata regina anche la moglie Camilla.

Dove avrà luogo l’incoronazione

L’incoronazione si terrà nell’Abbazia di Westminster, a Londra.

Il Re e la Regina arriveranno all’Abbazia seguendo un percorso che li porterà da Buckingham Palace a Westminster: una vera e propria ‘processione’ che prende, infatti, il nome di “The King’s Procession” che vede Carlo e Camilla a bordo della Diamond Jubilee State Coach, trainata da 6 cavalli Windsor Grey; a scortarli la Guardia a Cavallo della Casa Reale. Il percorso vedrà i sovrani percorrere The Mall, attraversare l’Admiralty Arch passando a sud della King Charles Island statue a Trafalgar Square prima di svoltare in Whitehall e proseguire lungo Whitehall e i lati est e sud di Parliament Square, arrivando così a Westminster Abbey.

Durante l’incoronazione l’arcivescovo di Canterbury consegnerà il globo al nuovo monarca che lo terrà nella mano destra. La preziosa sfera dorata, simbolo religioso di 16.5 cm di diametro con al centro una banda di perle e gemme, verrà poi posta sull’altare per tutta la durata della cerimonia. Alla fine, re Carlo prenderà ancora il globo nella mano sinistra, lo scettro nella mano destra e, indossando la corona imperiale di Stato, uscirà dall’abbazia di Westminster.

Il Re e la Regina consorte torneranno quindi a Buckingham Palace, dove saranno raggiunti dagli altri membri della Famiglia Reale sul balcone del palazzo. Secondo indiscrezioni del Daily Mail, il tutto durerà poco più di un’ora, anziché quattro ore come fu nel caso della Regina Elisabetta.

Al termine della cerimonia altra sfilata, la cosiddetta ‘The Coronation Procession’: Carlo e Camilla saliranno sulla Gold State Coach, un tiro a 8; alla ‘parata’ si uniranno altri membri della Famiglia Reale: e qui sarà interessante vedere se ci saranno Harry e Andrea, quest’ultimo ormai ai margini della vita monarchica dopo lo scandalo Epstein. Una volta tornati a Palazzo ci sarà il tradizionale saluto alla folla dal balcone centrale di Buckingham, teatro dei momenti più felici della Famiglia Reale e del Paese. A seguire ci sarà la tradizionale parata aerea della RAF.

Gli invitati all’Incoronazione re Carlo III d’Inghilterra

La lista degli invitati è rigido ed esclusivo: oltre ai membri della famiglia reale saranno presenti il Primo Ministro, i membri del Parlamento, i capi di Stato e i reali di tutto il mondo. Al momento si parla di circa 2mila invitati, un numero tutto sommato contenuto se si pensa che all’incoronazione della regina Elisabetta nel 1953 parteciparono 8mila persone. Presenti sicuramente i fratelli del re, ovvero Anna ed Edoardo con i rispettivi coniugi e figli.

Incerto Andrea che però potrebbe essere ammesso alla ceriminia avendo già partecipato al funerale della regina. Il principe William e la principessa di Galles Kate Middleton saranno tra i membri della famiglia reale di grado più elevato, mentre non si sa ancora se il figlio della coppia, il principe George, secondo in linea di successione al trono, avrà un ruolo nella cerimonia. Si prevede che saranno presenti anche la principessa Charlotte e il principe Louis.

Il principe Harry

Discorso a parte merita il principe Harry che, alla fine, pare proprio che ci sarà. Nonostante il trambusto dei mesi scorsi, generato dalla discussa biografia Spare e dalla docu-serie piena di accuse per la famiglia d’origine, il secondogenito di re Carlo parteciperà alla cerimonia, ma senza la moglie Meghan, come rende noto una nota ufficiale di Buckingham Palace.

La duchessa di Sussex, però, rimarrà negli Stati Uniti con i figli Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e Lilibet. L’assenza sarebbe legata a una decisione di Meghan, non a una sua consapevole esclusione: “La decisione di non partecipare – osserva la Bbc – sarà vista come una fase delle tensioni non risolte e ancora presenti tra il duca e la duchessa del Sussex e la famiglia reale”.

I vestiti e le corone di Carlo e Camilla

Anche la parte degli abiti previsti per la cerimonia è strettamente prevista. Di norma, per ogni incoronazione vengono confezionate nuove vesti, a eccezione di alcune tuniche storiche tramandate di monarca in monarca. Tuttavia, stavolta potrebbe essere diverso: The Sun, che cita fonti informate, ha raccontato che Carlo vuole che la sua incoronazione rappresenti la “monarchia moderna del 21esimo secolo”, motivo per cui non indosserà abiti che possano essere considerati antiquati e superati.

Il re, dunque, dovrebbe indossare la divisa militare, probabilmente quella di ammiraglio della Royal Navy, già scelta per l’apertura del Parlamento nel maggio scorso. Sfoggerà invece la pelliccia di ermellino e, in momenti diversi della cerimonia, indosserà sia l’Imperial State Crown (la corona tempestata di gemme e pietre preziose, con un diamante al centro, il Cullinan II, che da solo vale 400 milioni di sterline) che la St Edward’s Crown.

Quanto a Camilla, pare che la regina consorte abbia incaricato l’amico intimo Bruce Oldfield di disegnarle l’abito per l’incoronazione che resterà top secret fino alla fine. A Camilla invece verrà assegnata la corona della regina Mary, realizzata da Garrard & Co. nel 1911 per la consorte di Giorgio V.

I cantanti al concerto

Tanti poi gli artisti al Coronation Concert che si terrà domenica 7 maggio sul prato orientale del castello di Windsor davanti a circa 20mila persone. Confermati i Take That, Andrea Bocelli, che eseguirà un duetto con Sir Bryn Terfel, Katy Perry, Lionel Richie e Andrew Lloyd Webber, autore anche del “Coronation Theme”, una serie di brani per organo e coro che saranno eseguiti durante la cerimonia del 6 maggio a Westminster.

Notevoli anche i rifiuti: come quello di Elton John, grande amico della principessa Diana, delle Spice Girls, di Ed Sheeran, Adele e Harry Styles. Per tutti, sono stati gli impegni lavorativi a determinare la scelta.

L’incoronazione in diretta tv

L’incoronazione di Carlo III verrà trasmessa in tv con una lunga diretta della BBC e con essa tutte le tv del mondo. Rai 1 seguirà in diretta la l’incoronazione con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 che proseguirà fino alle 15.30. La diretta avrà come unico ‘stacco’ l’edizione del Tg1 delle 13.30.

Su Rete 4, ci sarà lo speciale “Il giorno di Carlo“, con tanti ospiti come Umberto Brindani e Antonio Caprarica. Al momento TG LA7 non ha ancora annunciato nulla, mentre su Real Time andrà in onda la diretta integrale.