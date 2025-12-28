Dove e come seguire l’incontro Trump – Zelensky in tv? La programmazione di Rete 4 si modifica ad hoc per coprire l’evento tanto atteso. Ecco quando sintonizzarsi sulla Rete Mediaset per essere aggiornati su tutte le news di politica internazionale.

Incontro tra il Presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky: ecco dove seguirlo in tv

Dove e come seguire l’incontro Trump – Zelensky in tv? Quest’oggi, domenica 28 dicembre, sarà Rete 4 a coprire l’evento politico tanto atteso. La Rete Mediaset, infatti, trasmetterà in diretta tutti gli aggiornamenti sull’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino, in programma a Mar-a-Lago.

Alle 19.00, ora italiana, le 13.00 in Floria, è previsto il vertice bilaterale. Proprio a quell’ora il Tg4 si collegherà per raccontare le prime fasi dell’incontro tra i due leader politici.

Alle 19.30 la diretta proseguirà con 10 Minuti, il preserale condotto da Alessandro Sallusti, dedicato all’analisi delle indiscrezioni e delle novità in arrivo.

Alle 19.45 la staffetta passerà a Giuseppe Brindisi con lo Speciale Zona Bianca, un preludio al consueto appuntamento in prima serata con Zona Bianca.

L’importanza dell’incontro

Gli occhi del mondo intero sono puntati sull’incontro tra Trump e Zelesnky in Florida o meglio a Mar-a-Lago. L’evento, attesissimo, è stato addirittura anticipato, passando dalle 21 alle 19. I leader europei si collegheranno in video-call. Come mai è così importante? Le decisioni da prendere sono importantissimi per il futuro di molti. Zelesnky cercherà di strappare a Trump una nuova proposta per finire la guerra tra Ucraina e Russia visto oltretutto che il piano Usa in 20 punti non ha ancora ottenuto il consenso di Putin.

Gli equilibri tra Mosca e Kiev rimangono appesi a un filo e anche i leader europei dovranno far sentire la loro voce. Tutto questo in un clima incandescente in quanto nelle ultime settimane vi sono stati attacchi sempre più intensi e nella notte l’esercito russo ha bombardato ancora in diverse regioni dell’Ucraina, colpendo anche un gasdotto.