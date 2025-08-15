Avrà luogo oggi nella base aerea di Elmenforf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, l’attesissimo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il 15 agosto è il giorno scelto per il vertice che vede i due leader politici in un faccia a faccia dove si discuterà di politica internazionale. All’ordine del giorno l’obiettivo di riaprire un tavolo di pace per l’Ucraina. Ecco di seguito tutte le informazioni su dove seguire in diretta tv l’incontro Trump-Putin.

Incontro Trump-Putin in diretta tv: come seguire l’evento, dove vederlo e a che ora

L’appuntamento per l’inizio del bilaterale che vede Donald Trump e Vladimir Putin in un faccia a faccia è alle 21 ora italiana. Alla fine dell’incontro è attesa una conferenza congiunta dei due presidenti. “Se in Alaska andrà bene poi sarà necessario un incontro trilaterale con Zelensky”, ha dichiarato Trump che ha dato un 75% di probabilità che l’incontro abbia successo.

Quello di oggi quindi è un primo grande passo per un successivo incontro che vedrà coinvolto anche il governo di Kiev. Al momento non sono stata ancora rese note le concessioni che le parti potrebbero usare per arrivare ad un cessate il fuoco. Quello che è noto è che sul tavolo della trattativa c’è l’offerta di terre rare a Mosca e garanzie difesa a Kiev ma fuori dalla Nato.

Dove vedere l’incontro Trump-Putin sulla Rai

La Rai ha deciso di offrire una copertura totale del vertice Trump-Putin. Il portale RaiNews.it seguirà l’evento in live streaming con la conferenza stampa integrale. Il canale 48 con RaiNews24 resterà costantemente “acceso” sull’evento anche durante la notte, e poi con finestre informative, servizi e collegamenti dall’estero. Il Tg1 realizzerà due Speciali con la conduzione Oliviero Bergamini: uno il 15 agosto, dalle 23.30 a mezzanotte e mezza, l’altro il 16 agosto dalle 7.00 alle 8.00 del mattino.

Il Tg2 proporrà il 15 agosto uno speciale Tg” Post, condotto Monica Giandotti. Il 16 agosto andrà poi in onda uno Speciale Tg2 dalle 10.10 alle 11, con la conduzione di Annalisa Fantilli. Il Tg3 realizzerà uno Speciale, sempre il 16 agosto, dalle 11.05 alle 12, con aggiornamenti e collegamenti sui negoziati. Il Giornale Radio Rai dedicherà al faccia a faccia Trump-Putin uno speciale il 16 agosto dalle 9.05 alle 10.30 con la conduzione di Francesco Mincone e i collegamenti con l’inviato in Alaska Enzo Arceri.

Dove vedere l’incontro Trump-Putin sui canali Mediaset

Anche Mediaset coprirà l’evento politico che vede al centro del summit Donald Trump e Vladimir Putin. Rete 4 questa sera propone ‘4 di Sera’ in versione estesa e, a seguire, lo speciale L’incontro Trump-Putin con in studio Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi. Domani mattina, dalle 10.00 alle 12.00, il TG4 proporrà lo speciale ‘Disgelo in Alaska’, condotto da Stefania Cavallaro.

Canale 5 domani, a partire dalle 8.45 alle 10.00, proporrà gli approfondimenti con il TG5 speciale condotto da Alberto Bilà.

Dove vedere il summit Trump-Putin su Sky

Sky dedicherà al faccia a faccia tra Trump e Putin uno speciale onair di Sky Tg24 dalle 21 con aggiornamenti online in tempo reale.