Brutto incidente in moto per Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello 16. Il ragazzo l’ha annunciato con un messaggio tra le stories di Instagram. I fan in apprensione gli hanno chiesto delle sue condizioni e lui ha risposto subito dopo alle domande.

Daniele Dal Moro, incidente in moto

Daniele Dal Moro protagonista di un incidente in moto. Il concorrente del Grande Fratello 16 l’ha annunciato così sui social: “La mia faccia quando scopro che la Go Pro, dove c’era un filmato incredibile del giro in moto, si è rotta dopo che ci ho quasi rimesso le penne“.

Daniele poi è stato tempestato di messaggi da parte di amici e fan. Un suo amico americano gli ha scritto: “Credimi non ne vale la pena per fare un filmato. Vuoi piegare quel centimetro in più, alzarla più veloce o fare il sorpasso più matto di quanto non lo facciamo già. Te lo dico sul serio non usarla quando vai via da solo in giro lanciato“.

Anche Martina Nasoni ha mandato un messaggio a Daniele Dal Moro: “Daniele devi andarci piano perchè vengo a Verona e ti ammazzo”. La vincitrice del GF 16 poi è stata protagonista di un siparietto con un amico di Daniele che gli ha detto: “Sposa me“.

Le condizioni di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, dopo il messaggio in cui ha annunciato di aver avuto un incidente, ha rassicurato i fan circa le sue condizioni. “Come stai?” gli ha chiesto un fan e lui ha risposto: “Benone. Un po’ male al polso e alla spalla“.

Chissà se il concorrente del Grande Fratello 16 avrà capito che in moto non si scherza e si rischia di farsi male veramente. Essendo un personaggio pubblico adesso dovrebbe lanciare un buon messaggio per i suoi fan. Non si corre né in moto né in auto perchè si mette a rischio sia la propria vita che quella degli altri.