Incendio a Stromboli nel corso delle riprese di una fiction con protagonista Ambra Angiolini che si trova ancora sull’isola e che non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e come si sono svolti i fatti.

Ambra Angiolini, incendio a Stromboli durante le riprese di una fiction di cui è protagonista: ecco cosa è successo

L’attrice, ex protagonista del programma di successo “Non è La Rai” non ha voluto commentare l’accaduto e si trova ancora a Stromboli. Sappiamo che sono andati in fumo decine di ettari di terreno e molte abitazioni sono state evacuate. A coordinare l’operazione di spegnimento del fuoco è stato il comando del corpo forestale della Regione Siciliana a Messina. Sia i militari dell’Arma sia i forestali della Regione sono impegnati nella ricerca dei responsabili al fine di accertare chi eventualmente ha potuto appiccare il fuoco.

A rendere nota la notizia è stato l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Totò Cordaro che ha immediatamente avanzato la richiesta di soccorso. Nella giornata di ieri, sono stati usati due canadair per lo spegnimento dell’incendio.

#Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta interessando la vegetazione, sull’isola di #Stromboli (ME)

Alimentato dal forte vento, l’incendio ha minacciato anche alcune abitazioni [#25maggio 15:15] pic.twitter.com/GrSnVysuzX — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 25, 2022

Incendio a Stromboli sul set della fiction Rai “Protezione Civile” con Ambra Angiolini: bruciati decine di ettari di terreno

Nella giornata di ieri 25 maggio 2022 l’incendio si è sviluppato nella zona di San Vincenzo, e il rogo è stato alimentato dal forte vento di scirocco che da alcuni giorni soffia sull’Isola. Alcune persone sono state evacuate dalla spiaggia per precauzione e altre dalle loro abitazioni.

Incendio a Stromboli, dalla fantasia alla realtà: dall’incendio simulato al rogo vero e proprio

Sul posto ad ogni modo erano già presenti : uomini del Corpo forestale, i carabinieri della stazione locale, la guardia costiera di Lipari e i vigili del fuoco: nella fiction infatti, che parla della Protezione Civile e delle mille operazioni in cui si adopera a beneficio della collettività, era previsto un incendio simulato.

Al fine quindi di controllare l’accensione, il controllo e lo spegnimento di tale incendio simulato, funzionale alle riprese erano già presenti gli organi competenti. Tuttavia si pensa che qualcosa sia andato storto e che l’incendio si sia propagato sul serio raggiungendo anche i centri abitati.

Incendio a Stromboli ieri 25 maggio durante le riprese della fiction ‘Protezione civile’ con Ambra Angiolini

La fiction Rai, la cui regia è curata da Marco Pontecorvo ha come già detto come protagonista l’attrice Ambra Angiolini che si trova ancora sull’isola, assieme ad altre maestranze. La Angiolini, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione, mentre il regista Pontecorvo sarà ascoltato dai vigili del fuoco. Stando a quanto dichiarato dagli abitanti di Stromboli, l’intenzione di Pontecorvo era quella di simulare un piccolo incendio, che tuttavia è sfuggito di mano, propagandosi davvero per decine di ettari di territorio che sono andati in fumo.

La conferma dell’incendio è arrivata dall’ ingegner Salvo Cantale, dirigente dei Vigili del fuoco e responsabile emergenza della Regione siciliana, che fa sapere:

“Purtroppo l’incendio ha praticamente ‘abbracciato’ tutta la montagna – spiega Cantale – e a causa dello scirocco è andato tutto in fumo”. Sono una ventina le persone evacuate dalle loro abitazioni, perché le fiamme stavano raggiungendo le case”.

Insomma, è proprio il caso di dire che dalla fantasia, dalla finzione della fiction alla realtà è un attimo!

***AGGIORNAMENTO***

È arrivato in questi minuti un tweet della Rai in cui comunica quanto segue:

“Incendio a Stromboli durante le riprese della fiction Protezione Civile di Marco Pontecorvo, con Ambra Angiolini, Andrea Bosca e Tecla Insolia. Rai comunica che non ha alcuna responsabilità, in quanto non ha né personale né mezzi impegnati nella produzione esecutiva della serie”.

Incendio a #Stromboli durante le riprese della fiction #ProtezioneCivile di Marco Pontecorvo, con Ambra Angiolini, Andrea Bosca e Tecla Insolia.

Rai comunica che non ha alcuna responsabilità, in quanto non ha né personale né mezzi impegnati nella produzione esecutiva della serie. pic.twitter.com/W5xoxfLmEn — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 26, 2022

Quindi la Rai non ha nessuna responsabilità in merito all’incendio sviluppatosi nella giornata di ieri a Stromboli.