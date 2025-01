A causa degli incendi a Los Angeles numerose ville di personaggi famosi e non famosi sono completamente andate in fumo. Tra queste anche la casa dell’attrice italiana Gabriella Pession. L’attrice ha fatto sapere di essere completamente sotto choc: “Ho perso tutto, è una tragedia apocalittica“.

Incendi a Los Angeles: le parole di Gabriella Pession

Per colpa degli incendi a Los Angeles anche Gabriella Pession ha perso tutto. Nell’intervista in onda a Da noi… a ruota libera la Pession ha parlato del dramma vissuto a Los Angeles e ha lanciato un appello alla solidarietà.

La Pession ha detto: “Ho perso tutto, come tanti amici che si trovano nella mia stessa situazione. La casa che affittavo non c’è più, e la scuola di mio figlio è stata completamente distrutta. È una tragedia senza precedenti”. Molti edifici sono stati distrutti dalle fiamme. Gli incendi, di proporzioni immani, hanno devastato un’intera area ricca di ville, case, negozi, ristoranti, strutture ricettive e grandi catene commerciali.

La Pession, che ha vissuto per anni a Pacific Palisades, ha voluto sottolineare come il fenomeno degli incendi stagionali in California è noto, ma mai prima d’ora con questa intensità. Ora: “L’aria è tossica e irrespirabile, siamo tutti impotenti davanti a un disastro simile”.

Per concludere l’intervista in onda su Rai 1, l’attrice ha lasciato un accorato appello: “Ho letto tante cattiverie sul web, ma questo non è il momento per l’odio o per le divisioni. Bisogna agire e sostenere chi è in difficoltà”.

Gabriella Pession in America: una scelta lavorativa e familiare

Come mai Gabriella Pession si trova in America? L’attrice è volata oltre Oceano già da tempo. A farla allontanare dall’Italia – che comunque le manca molto – sono state alcune opportunità lavorative e soprattutto motivi familiari. L’attrice ha scelto di seguire il marito e di tener unita la famiglia dopo che quest’ultimo è entrato a far parte del cast di Grey’s Anatomy, il popolare medical drama scritto da Shonda Rhymes.