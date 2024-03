Dopo il successo de Il primo Natale (2019), Ficarra & Picone si sono cimentati come registi, interpreti e co-autori della sceneggiatura nella loro prima serie tv (per Netflix), Incastrati, che andrà in onda alle 21.20 di Martedì 19 Marzo su Canale 5. Gli elementi tipici del crime uniti alla comicità realistica e pragmatica del duo siciliano, assicurano risate dall’inizio alla fine. Volete saperne di più in merito? Di seguito la trama, il cast e le curiosità principali.

Incastrati: la trama in breve e il cast

Salvo e Valentino, oltre che cognati, sono anche grandi amici. Entrambi sono i titolari di una ditta che si occupa della riparazione di elettrodomestici. Un giorno, recatisi a casa del commercialista Gambino per un lavoro, lo trovano cadavere. Come se non bastasse, i due scoprono anche che l’uomo era l’amante della moglie di Salvo. Fuggendo dal luogo del delitto, Salvo e Valentino ne combinano di tutti i colori finendo per mettersi sempre di più nei guai e per ritrovarsi ad avere a che fare, addirittura, con la mafia.

Per quanto riguarda il cast, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Marianna Di Martino, Anna Favella, Filippo Luna, Domenico Centamore e Sergio Friscia affiancano i mattatori assoluti della commedia, ovvero Valentino Picone e Salvatore Ficarra.

Le principali curiosità sulla serie

Ecco cosa dovete sapere su Incastrati: