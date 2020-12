Non è Natale se non c’è anche un Cinepanettone che ci strappa qualche risata. Di solito è un appuntamento imperdibile durante le festività natalizie per riunire davanti al grande schermo le famiglie.

In Vacanza su Marte, il cinepanettone con Massimo Boldi e Christian De Sica in arrivo in streaming

Tuttavia, quest’anno, vista l’eccezionalità della situazione, non potremo andare al Cinema, dal momento che rimangono chiusi, ma non possiamo rinunciare al Cinepanettone. Infatti, “Quest’anno il film di Natale sarà servito agli italiani, direttamente a domicilio su un piatto d’argento” dice Christian De Sica, protagonista di “In vacanza su Marte” diretto da Neri Parenti.

Con i cinema chiusi per la pandemia, è possibile acquistarlo o noleggiarlo sul servizio pay-perviewSky, Primafila o sulle piattaforme digitali Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity Tv, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

Dopo la reunion di due anni fa per Amici come prima, Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a recitare insieme, per regalarci un cinepanettone ricco di equivoci e battutacce che sono l’essenza di questo tipo di pellicole: tanto criticate, considerate di serie B, ma che poi tutti finiscono per vedere, tra una risata e l’altra.

In vacanza su Marte: trama, di cosa parla?

Dopo aver fatto perdere le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, nel 2030 Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la ricca Bea (Lucia Mascino) perché solo così avrà il patrimonio promesso dalla madre di lei (Milena Vukotic). Ma durante una gita nello spazio qualcosa va storto: Giulio diventa di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi) e le nozze rischiano di saltare.

Insomma un film ambientato nel futuro, dove andare su Marte con uno shuttle è una cosa ormai normalissima come andare a Los Angeles per contrarre matrimonio in maniera semplice ed immediato. Tuttavia il gioco degli equivoci è dietro l’angolo: Fabio è già sposato e non ha mai divorziato dalla prima moglie Elena (Paola Minaccioni).

In Vacanza su Marte: il cast del Cinepanettone di Natale

Nel cast naturalmente troviamo

Christian De Sica,

Massimo Boldi,

Lucia Mascino,

Paola Minaccioni,

Herbert Ballerina,

Milena Vukotic

La regia è affidata a Neri Parenti.