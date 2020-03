Ornella Vanoni torna protagonista in prima serata su Rai3 di “In Arte Ornella Vanoni”, lo speciale condotto da Pino Strabioli. Un lungo viaggio alla scoperta della vita professionale e privata di una delle artiste di maggior successo della storia della musica italiana. Ecco le anticipazioni.

In Arte Ornella Vanoni su Rai3

Giovedì 5 marzo alle 21.20 appuntamento con “In Arte Ornella Vanoni”, lo speciale televisivo condotto da Pino Strabioli su Rai3 e dedicato alla vita dell’immensa artista italiana. Un lungo viaggio alla scoperta della vita di alcune delle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Tra queste non poteva non esserci lei, la mitica Ornella che con la sua voce ha conquistato (e continua a farlo) milioni di persone. Icona senza tempo, la Vanoni nel corso della sua straordinaria carriera lunga 65 anni ha saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile. Durante lo speciale la Vanoni si è raccontata a cuore aperto: dall’infanzia trascorsa a Milano ai dolori della guerra fino al rapporto con il padre.

Quando è scoppiata la guerra eravamo in macchina – Milano a quei tempi bruciava – mio padre che aveva un cappotto grigio lo faceva più grande. Lui per farmi salire sul treno mi ha preso come John Wayne, Mi faceva sentire protetta. Un uomo del genere non c’è.

Ornella Vanoni, le canzoni e gli amori

Non solo, Ornella Vanoni ha parlato anche degli amori della sua vita: dal primo grande amore con Giorgio Strehler su cui ha rivelato:

Avevo vent’anni, lui era sposato, non c’era il divorzio e, per di più, viveva da solo, era di sinistra ed era un artista. Mia madre si lamentava, piangeva: “Così ti rovini, ti devi sposare.

Nonostante il “no” della famiglia, Giorgio è stato il grande amore di Ornella:

Giorgio Strehler è stato l’uomo che mi ha amato di più. Non mi ha mai perdonato di essere diventata famosa. Ci riparlammo ma non volevo più tornare con lui.

Poi l’incontro con Gino Paoli che per lei ha scritto “Senza fine”:

L’ho amato, ok. Lui mi ha amata? Sì, quindi chiedete a lui ogni tanto di parlare di me. Al nostro primo incontro mi avevano detto che fosse gay. Noi due eravamo strani, io sempre vestita di nero sempre, e lui pure, quando ci incontriamo mi dicono ‘lui è fr….’ e lui chiede ‘quella rossa là, è lesbica? E poi porta male, è la cantante della mala’. Mi scrive Senza fine. Ci sediamo su un muretto e gli chiedo: ‘Ma non sei fr…? Lui: “Io?”. Io ho cercato in un uomo la protezione che mi dava mio padre, ma quest’uomo non c’è.

Durante lo speciale spazio anche alla carriera di Ornella scandita da successi senza tempo. Sul finale poi le testimonianze di amici e colleghi: da Arisa a Riccardo Cocciante, da Paolo Fresu a Gino Paoli, da Mario Lavezzi, a Dacia Maraini e Nina Zilli.